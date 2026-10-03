పాత కారు అని నవ్వుకున్నారు.. 46 ఏళ్లకే రిటైరై అసలైన పాఠం నేర్పింది
పాత సాంత్రో కారు వాడే మహిళా మేనేజర్ను పిసినారి అని గేలి చేసిన సహోద్యోగులకు కాలం గట్టి సమాధానం చెప్పింది. ఆమె 46 ఏళ్లకే రిటైర్మెంట్ తీసుకోవడంతో అసలైన సంపద, పొదుపు విలువ ఏంటో గ్రహించిన ఒక యువకుడు సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్న కథనం వైరల్గా మారింది.
ఒక వ్యక్తి వేసుకునే బట్టలు లేదా వాడే కారును చూసి వారి ఆర్థిక స్థోమతను అంచనా వేయడం సమాజంలో సాధారణంగా జరుగుతుంటుంది. అయితే బయటికి కనిపించే ఆడంబరాల కంటే భవిష్యత్తు కోసం చేసే పొదుపే అసలైన సంపద అని చాటిచెప్పే ఒక ఆసక్తికర సంఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
పాత సాంత్రో కారు.. సహోద్యోగుల హేళన
అభిషేక్ సింగ్ అనే యువకుడు తన 22 ఏళ్ల వయసులో 'హిటాచీ' (Hitachi) కంపెనీలో తొలి ఉద్యోగంలో చేరారు. ఆ సమయంలో తమ కార్యాలయంలో పనిచేసే మహిళా మేనేజర్ ప్రతిరోజూ 12 ఏళ్లకు పైగా పాతదైన బూడిద రంగు సాంత్రో కారులో ఆఫీసుకు వచ్చేవారు. ఆ కారు సస్పెన్షన్ సమస్య వల్ల స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక వింత శబ్దం వచ్చేది. ప్రతిరోజూ సాయంత్రం 5 గంటల ప్రాంతంలో ఆ కారు శబ్దం వినబడగానే, "ఈ పాత కారును ఎప్పుడు పారేస్తుందో ఏంటో!" అంటూ ఆఫీసులోని ఉద్యోగులంతా నవ్వుకునేవారని, ఆమెను పిసినారిగా జమకట్టేవారని అభిషేక్ గుర్తుచేసుకున్నారు.
46 ఏళ్లకే రిటైర్మెంట్.. ఊహించని ట్విస్ట్
"కానీ అసలు జోక్ మాపైనే పడిందని కొన్నేళ్ల తర్వాత అర్థమైంది" అంటూ అభిషేక్ సోషల్ మీడియా వేదిక ఎక్స్ (X)లో రాసుకొచ్చారు. ఆ మేనేజర్ కేవలం 46 ఏళ్ల వయసులోనే ఉద్యోగానికి రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారని తెలిసి ఆయన ఆశ్చర్యపోయారు. ఆడంబరాల కోసం డబ్బు దండగ చేయకుండా, కుటుంబ భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడం, సరైన మార్గాల్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం వల్లే ఆమె అంత చిన్న వయసులోనే ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం సాధించారని గ్రహించారు. "ఎవరైనా బయటికి ఏం చూపిస్తున్నారనే దానికంటే.. వారు ఎలాంటి ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారనేదే ముఖ్యం. ఆ సంఘటన తర్వాత కారును చూసి మనుషులను అంచనా వేయడం మానేశాను" అని అభిషేక్ వెల్లడించారు.
సోషల్ మీడియాలో మిశ్రమ స్పందన
అభిషేక్ పంచుకున్న ఈ అనుభవం నెటిజన్లను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. ఈ పోస్టుపై రకరకాల అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. "నేను కూడా 16 ఏళ్లుగా ఒకే కారు వాడుతున్నాను, ప్రస్తుతం నా వయసు 50 ఏళ్లు" అని ఒకరు కామెంట్ చేయగా.. "కొంచెం మంచి కారు కొనుక్కుని 48 ఏళ్లకు రిటైర్ అయినా జీవితాన్ని ఆస్వాదించవచ్చు కదా" అని మరొకరు భిన్నంగా స్పందించారు. "జనాలు ఏదో ఒకటి అంటూనే ఉంటారు, అనడమే వారి పని" అనే ప్రముఖ హిందీ సామెతను మరికొందరు గుర్తుచేసుకున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More