రైలులో బాత్రూమ్ ఇంత లగ్జరీగా ఉంటుందా? ‘ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్’ లోపలి దృశ్యాలు చూస్తే ఫిదా అవ్వాల్సిందే
భారతీయ రైళ్లలో బాత్రూమ్లంటే అపరిశుభ్రతకు కేరాఫ్ అడ్రస్ అనే విమర్శలకు భిన్నంగా, 'ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్' రాజసం ఉట్టిపడే లగ్జరీని పరిచయం చేస్తోంది. ఫైవ్ స్టార్ హోటళ్లను తలపించే ఈ రైలు వాష్రూమ్ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
సాధారణంగా భారతీయ రైళ్లలో ప్రయాణించేటప్పుడు బాత్రూమ్ల పరిస్థితిని తలుచుకుంటేనే చాలామందికి నీరసం వస్తుంది. అపరిశుభ్రత, దుర్వాసన వంటి ఫిర్యాదులు తరచూ వినిపిస్తుంటాయి. కానీ, భారతదేశపు అత్యంత విలాసవంతమైన రైలు ‘ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్’ (Palace on Wheels)లో మాత్రం పరిస్థితి ఇందుకు పూర్తిగా భిన్నం. ఇక్కడి బాత్రూమ్లను చూస్తే మీరు ఏదైనా విదేశీ ఫైవ్ స్టార్ హోటల్లో ఉన్నామా? అనే అనుమానం కలగక మానదు.
వైరల్ అవుతున్న లగ్జరీ వాష్రూమ్ వీడియో
ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్ సేల్స్ డైరెక్టర్ భవానీ సింగ్ ఫిబ్రవరి 24న ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఒక వీడియోను పంచుకున్నారు. ఈ వీడియోలో రైలులోని ప్రీమియం వాష్రూమ్ దృశ్యాలు నెటిజన్లను ఆశ్చర్యపరుస్తున్నాయి. రైలులో ఇంతటి అత్యాధునిక వసతులు ఉంటాయా అని అంతా నోరెళ్లబెడుతున్నారు.
అందులో ఏముంది?
ఈ విలాసవంతమైన వాష్రూమ్లో తెల్లటి మెరిసిపోయే రెక్టాంగిల్ బాత్టబ్ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. కిటికీ పక్కనే ఏర్పాటు చేసిన ఈ బాత్టబ్లో సేదతీరుతూ బయటి ప్రకృతిని ఆస్వాదించవచ్చు. అంతేకాకుండా, వెండి అంచులతో కూడిన అందమైన అద్దం, ఆధునిక వాష్ బేసిన్, టాయిలెట్ సామాగ్రిని ఉంచుకోవడానికి చెక్కతో చేసిన ప్లాట్ఫారమ్ వంటివి దీనికి మరింత రాయల్ లుక్ ఇస్తున్నాయి. హ్యాండ్వాష్, మెత్తటి టవల్స్, క్లీన్ కమోడ్ ఇలా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని ఎంతో జాగ్రత్తగా తీర్చిదిద్దారు.
రాజసం ఉట్టిపడే ప్రయాణం: ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్ ప్రత్యేకతలు
రాజస్థాన్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్, భారతీయ రైల్వేలు సంయుక్తంగా 1982లో ఈ రైలును ప్రారంభించాయి. ఇది కేవలం ప్రయాణం మాత్రమే కాదు, ఎనిమిది రోజుల పాటు సాగే ఒక అద్భుతమైన అనుభూతి.
- రాయల్ డైనింగ్: ఈ రైలులో 'ది మహారాజా', 'ది మహారాణి' అనే రెండు మిచెలిన్ స్టార్ రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఇండియన్, రాజస్థానీ వంటకాలతో పాటు కాంటినెంటల్ రుచులను కూడా ఆస్వాదించవచ్చు.
- అత్యాధునిక వసతులు: ప్రతి క్యాబిన్లో వైఫై, శాటిలైట్ టీవీ, వ్యక్తిగత సహాయకులు (Butlers) అందుబాటులో ఉంటారు. ప్రయాణికుల కోసం ఒక విలాసవంతమైన బార్, లాంజ్, ఆయుర్వేదిక్ స్పా సెంటర్ కూడా ఉన్నాయి.
- సందర్శించే ప్రాంతాలు: న్యూఢిల్లీ నుంచి ప్రారంభమయ్యే ఈ ప్రయాణం జైపూర్ (పింక్ సిటీ), జైసల్మేర్ (గోల్డెన్ సిటీ), జోధ్పూర్ (బ్లూ సిటీ), ఉదయ్పూర్ (సిటీ ఆఫ్ లేక్స్) మీదుగా సాగుతుంది. అలాగే రణథంబోర్ నేషనల్ పార్క్, భరత్పూర్ పక్షుల సంరక్షణ కేంద్రం, ప్రపంచ ప్రసిద్ధ ఆగ్రా కోట, తాజ్ మహల్లను కూడా సందర్శించవచ్చు.
సెప్టెంబర్ నుండి ఏప్రిల్ వరకు నడిచే ఈ రైలు, విదేశీ పర్యాటకులతో పాటు విలాసవంతమైన ప్రయాణాన్ని కోరుకునే భారతీయులకు కూడా మొదటి ప్రాధాన్యతగా నిలుస్తోంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):
1. ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్ ఏయే ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తుంది?
ఈ రైలు న్యూఢిల్లీ నుండి ప్రారంభమై రాజస్థాన్లోని ప్రధాన నగరాలైన జైపూర్, జైసల్మేర్, జోధ్పూర్, ఉదయ్పూర్, ఉత్తరప్రదేశ్ లోని ఆగ్రా వంటి ప్రాంతాలను కవర్ చేస్తుంది.
2. ఈ రైలులో భోజన సదుపాయాలు ఎలా ఉంటాయి?
ఇందులో 'ది మహారాజా', 'ది మహారాణి' అనే రెండు రెస్టారెంట్లు ఉన్నాయి. ఇవి ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో దేశీ, విదేశీ వంటకాలను అందిస్తాయి.
3. ప్యాలెస్ ఆన్ వీల్స్ ప్రయాణ కాలపరిమితి ఎంత?
సాధారణంగా ఈ రాయల్ జర్నీ 7 రాత్రులు, 8 పగళ్ల పాటు సాగుతుంది.