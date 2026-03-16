    బంగారం వెండి ధరల పతనం.. ఎంసీఎక్స్‌లో 1 శాతం పడిపోయిన పసిడి

    అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న అనిశ్చితితో ఎంసీఎక్స్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా పతనమయ్యాయి. పసిడి ధర ఏకంగా రూ. 1,800 తగ్గగా, వెండి ధర రూ. 4,300 పైగా క్షీణించింది. అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై నీలినీడలు కమ్ముకోవడమే ఇందుకు ప్రధాన కారణం.

    Updated on: Mar 16, 2026 9:30 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ప్రపంచ మార్కెట్లలో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు పసిడి మార్కెట్‌ను కుదిపేస్తున్నాయి. సోమవారం (మార్చి 16) ఉదయం ఎంసీఎక్స్ (MCX) మార్కెట్‌లో బంగారం ధరలు ఒక శాతానికి పైగా పతనమయ్యాయి. అటు అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం, ఇటు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకునే నిర్ణయాలు మదుపర్లలో ఆందోళన పెంచుతున్నాయి.

    బంగారం వెండి ధరల పతనం.. ఎంసీఎక్స్‌లో 1 శాతం పడిపోయిన పసిడి (Agencies)
    ఎంసీఎక్స్‌లో ధరల పరిస్థితి

    సోమవారం ట్రేడింగ్ ప్రారంభంలోనే బంగారం ఏప్రిల్ ఫ్యూచర్స్ 1.14% మేర క్షీణించి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,800 తగ్గి రూ. 1,56,655 వద్ద కొనసాగుతోంది. వెండి ధరల పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. వెండి మే కాంట్రాక్టులు 1.7% పైగా పతనమై, కిలోకు రూ. 4,300 మేర తగ్గడంతో ప్రస్తుతం ధర రూ. 2,55,101 వద్దకు చేరింది.

    యుద్ధం.. ద్రవ్యోల్బణం.. ఫెడ్ నిర్ణయాలు

    ఫిబ్రవరి 28న ప్రారంభమైన అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం మూడవ వారంలోకి ప్రవేశించింది. హార్ముజ్ జలసంధి (Strait of Hormuz) ద్వారా వాణిజ్యం నిలిచిపోవడంతో ముడి చమురు ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. బ్రెంట్ క్రూడ్ ధర బ్యారెల్‌కు 100 డాలర్ల పైనే కొనసాగుతుండటం అంతర్జాతీయంగా ద్రవ్యోల్బణ ముప్పును పెంచుతోంది.

    సాధారణంగా ద్రవ్యోల్బణం పెరిగినప్పుడు వడ్డీ రేట్లను తగ్గించేందుకు అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వెనకాడుతుంది. మార్చి 18న జరగబోయే కీలక భేటీలో ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లను యథాతథంగా ఉంచే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. వడ్డీ రేట్లు తగ్గకపోవచ్చనే సంకేతాలు బంగారం ధరలపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి.

    అమెరికా ఆర్థిక గణాంకాలు

    అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థ వృద్ధి కూడా ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. నాలుగో త్రైమాసికంలో జీడీపీ వృద్ధి రేటు గతంలో అంచనా వేసిన 1.4% నుంచి 0.7 శాతానికి పడిపోయింది. అయితే, ధరల సూచీ (PCE inflation) జనవరిలో స్వల్పంగా పెరగడం గమనార్హం. డాలర్ ఇండెక్స్ 100 మార్కు పైన స్థిరంగా కొనసాగుతుండటం కూడా బంగారం ధరల క్షీణతకు మరో కారణంగా నిలుస్తోంది.

    (ముఖ్య గమనిక: ఈ వార్త కేవలం సమాచారం, అవగాహన కోసం మాత్రమే. మార్కెట్ పరిస్థితులు వేగంగా మారుతుంటాయి. పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణులను సంప్రదించవలసిందిగా కోరుతున్నాము.)

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    నేడు బంగారం ధర ఎందుకు తగ్గింది?

    అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల తగ్గింపుపై ఆశలు తగ్గడం, అమెరికా-ఇరాన్ యుద్ధం వల్ల పెరిగిన ఆర్థిక అనిశ్చితి ప్రధాన కారణాలు.

    వెండి ధర ఎంత వరకు పడిపోయింది?

    ఎంసీఎక్స్‌లో వెండి ధర కిలోకు రూ. 4,300 కంటే ఎక్కువగా క్షీణించింది.

    ముడి చమురు ధరల ప్రభావం బంగారంపై ఉంటుందా?

    అవును, చమురు ధరలు పెరిగితే ద్రవ్యోల్బణం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల వడ్డీ రేట్లు తగ్గవు, ఫలితంగా బంగారం ధరల మీద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది.

    News/News/బంగారం వెండి ధరల పతనం.. ఎంసీఎక్స్‌లో 1 శాతం పడిపోయిన పసిడి
