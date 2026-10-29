పర్సనలైజ్డ్ డైట్: అందరికీ ఒకే రకమైన ఆహారం పనిచేయదు ఎందుకో తెలుసా?
సోషల్ మీడియాలో వచ్చే డైట్ ట్రెండ్స్ను గుడ్డిగా పాటిస్తున్నారా? అందరి శరీర తత్వం ఒకేలా ఉండదు. మీ శరీరానికి ఎలాంటి ఆహారం అవసరమో తెలిపే పర్సనలైజ్డ్ న్యూట్రిషన్ గురించి పూర్తి వివరాలు ఇవే.
ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా ఓపెన్ చేస్తే చాలు.. బరువు తగ్గడానికి, ఫిట్నెస్ సాధించడానికి రకరకాల డైట్ ప్లాన్లు కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇంటర్మిటెంట్ ఫాస్టింగ్, హై ప్రొటీన్ డైట్, లో కార్బ్ డైట్.. ఇలా రోజుకో కొత్త డైట్ ట్రెండ్ వైరల్ అవుతోంది. అయితే చాలామంది తమ శరీర తత్వంతో సంబంధం లేకుండా ఈ ఆహార నియమాలను గుడ్డిగా పాటించడం ప్రారంభిస్తున్నారు. ఇది ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రతీ ఒక్కరి శరీర అవసరాలు వేర్వేరుగా ఉంటాయని, అందుకే పర్సనలైజ్డ్ న్యూట్రిషన్ (వ్యక్తిగత పోషకాహారం) అవసరమని ప్రముఖ ఫంక్షనల్ మెడిసిన్ నిపుణులు డాక్టర్ అభినవ్ వాలియా స్పష్టం చేస్తున్నారు.
అందరి శరీర అవసరాలు ఒక్కలా ఉండవు
ఒకే వయస్సు, ఒకే బరువు ఉన్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకే పరిమాణంలో ఒకే రకమైన ఆహారం తిన్నా.. వారి శరీరాలకు అవసరమయ్యే క్యాలరీల పరిమాణం వేర్వేరుగా ఉంటుంది. నిద్రించే సమయం, మానసిక ఒత్తిడి, వ్యాయామ దినచర్య, గతంలో ఎదుర్కొన్న అనారోగ్య సమస్యలు.. ఇవన్నీ ఒక వ్యక్తికి ఎంత పోషకాహారం కావాలో నిర్ణయిస్తాయి. ఒకరికి బాగా పనిచేసిన డైట్ ప్లాన్ మరొకరికి అదే ఫలితాన్ని ఇవ్వకపోవడానికి ఇదే ప్రధాన కారణం.
బరువు ఒక్కటే ప్రామాణికం కాదు
"కేవలం శరీర బరువును చూసి ఒకరి ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయలేము. రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు, కొలెస్ట్రాల్ పరిమాణం, శరీరంలో ఉన్న విటమిన్లు, ఖనిజాల లోపాలు మాత్రమే సరైన పోషకాహార అవసరాలను తెలియజేస్తాయి" అని డాక్టర్ వాలియా పేర్కొన్నారు. ఉదాహరణకు, ఇన్సులిన్ నిరోధకత (ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్) ఉన్నవారు కార్బోహైడ్రేట్ల వాడకాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవాలి. అలాగే విటమిన్ బి12 లేదా ఐరన్ లోపం ఉన్నవారికి దానికి తగిన ప్రత్యేక పోషకాహారం అవసరమవుతుంది.
మన ఇంట్లోనే అద్భుతమైన పోషకాహారం
"ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అంటే రోజువారీ తినే అన్నం, రొట్టెలను పూర్తిగా మానెయ్యడం కాదు. వేర్వేరు ఆహార పదార్థాల మధ్య సరైన సమతుల్యతను సాధించడమే అసలైన పోషకాహారం" అని డాక్టర్ వాలియా తెలిపారు. మనం రోజూ తినే పప్పు, రొట్టె, కూరగాయలు, పెరుగుల కలయికే అత్యుత్తమ ఆహారం. మన శరీర అవసరాలకు అనుగుణంగా కొద్దిగా ప్రొటీన్ లేదా మరికొన్ని కూరగాయలు జోడిస్తే సరిపోతుంది. ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి ఖరీదైన సూపర్ ఫుడ్స్, సంక్లిష్టమైన మెనూలు అవసరం లేదు. మన ఇంట్లో వండుకునే వంటల్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే సరిపోతుంది.
జీర్ణ వ్యవస్థ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ
కడుపు ఉబ్బరం, అసిడిటీ, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలతో బాధపడేవారు చాలామంది ఉంటారు. కొందరికి ఫైబర్ పరిమాణం పెంచితే ఈ సమస్యలు తగ్గుతాయి, మరికొందరికి కొన్ని రకాల ఆహార పదార్థాల వల్ల ఎలర్జీ రావచ్చు. పండ్లు, కూరగాయలు, పప్పుధాన్యాలు, తృణధాన్యాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మెరుగుపడుతుంది. సమస్యకు అసలు కారణం తెలుసుకోకుండా, సొంత నిర్ణయాలతో కొన్ని రకాల ఆహారాలను పూర్తిగా పక్కన పెట్టడం వల్ల ఆరోగ్యానికి తీవ్ర నష్టం జరుగుతుంది.
వయస్సుతో పాటు మారే పోషకాహార అవసరాలు
20 ఏళ్ల వయస్సులో మీ శరీరానికి ఉపయోగపడిన డైట్ ప్లాన్.. 40 లేదా 50 ఏళ్ల వయస్సులో అదే రీతిలో పనిచేయదు. వయస్సు పెరిగే కొద్దీ శారీరక శ్రమ, జీవక్రియల వేగం, శరీర నిర్మాణం మారుతుంటాయి. అందుకే ఎప్పటికప్పుడు మీ ఆహార అలవాట్లను, శరీర అవసరాలను సమీక్షించుకుంటూ తగిన మార్పులు చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
తాత్కాలిక ఫలితాల కంటే స్థిరత్వమే ముఖ్యం
వేగంగా బరువు తగ్గిస్తామని చెప్పే కఠినమైన డైట్లను ఎక్కువ కాలం పాటించడం సాధ్యం కాదు. ఉద్యోగం, కుటుంబం, సామాజిక జీవనంతో పాటు ఇలాంటి కఠిన నియమాలను నిరంతరం అనుసరించడం కష్టం. కాబట్టి మీ జీవనశైలికి సరిపోయే, సులభంగా పాటించగలిగే పోషకాహార విధానాన్ని ఎంచుకోవడమే శ్రేయస్కరం.
(గమనిక: ఈ కథనంలో తెలిపిన విషయాలు కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్య సమస్యలు, డైట్ ప్లాన్ విషయంలో సరైన నిర్ణయం కోసం అర్హులైన వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.)
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More