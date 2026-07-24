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    మలబద్ధకం నివారణకు ఉత్తమమైన పండు ఏది?: న్యూట్రిషనిస్ట్ సోనియా నారంగ్ సమాధానం

    జీర్ణక్రియ సమస్యలు, మలబద్ధకంతో బాధపడేవారికి ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ సోనియా నారంగ్ కొన్ని కీలకమైన ఆహార చిట్కాలను పంచుకున్నారు. ప్రతీ ఆహార విభాగంలోనూ కడుపు ఆరోగ్యాన్ని పదిలంగా ఉంచే ఉత్తమ ఆహార పదార్థాలను ఆమె వెల్లడించారు.

    Published on: Jul 24, 2026, 16:45:55 IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    నేటి ఆధునిక జీవనశైలి, అసమతుల్య ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్యల్లో మలబద్ధకం (Constipation) ఒకటి. వారంలో మూడింటి కంటే తక్కువ సార్లు విసర్జన జరగడం, విసర్జన సమయంలో తీవ్ర ఇబ్బంది కలగడాన్ని మలబద్ధకంగా పేర్కొంటారు. తిన్న ఆహారం జీర్ణ వ్యవస్థలో నెమ్మదిగా కదలడం వల్ల పెద్దపేగు అధికంగా నీటిని పీల్చుకుని, వ్యర్థాలు గట్టిగా మారిపోవడం దీనికి ప్రధాన కారణం.

    మలబద్ధకం నివారణకు ఉత్తమమైన పండు ఏది?: న్యూట్రిషనిస్ట్ సోనియా నారంగ్ సమాధానం
    మలబద్ధకం నివారణకు ఉత్తమమైన పండు ఏది?: న్యూట్రిషనిస్ట్ సోనియా నారంగ్ సమాధానం

    ఈ సమస్య నుంచి ఉపశమనం పొందడానికి, పేగుల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడానికి ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ సోనియా నారంగ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా కొన్ని ఉత్తమ ఆహార పదార్థాలను సూచించారు.

    ప్రతీ విభాగంలోనూ ఉత్తమ ఆహార పదార్థాలు:

    • ఉత్తమమైన పండు: బొప్పాయి
    • ఉత్తమ కూరగాయ: చిలగడదుంప (Sweet Potato)
    • ఉత్తమ పిండి: ఖాప్లీ గోధుమ పిండి (Emmer Wheat Flour)
    • ఉత్తమ గింజలు: అవిసె గింజలు
    • ఉత్తమ నట్స్: బాదం పప్పులు
    • ఉత్తమ పానీయం: నీరు

    ఈ ఆహారాలు ఎందుకు పనిచేస్తాయి?

    1. బొప్పాయి (Papaya)

    బొప్పాయిలో పాపైన్ (Papain) అనే సహజ జీర్ణ ఎంజైమ్ ఉంటుంది. ఇది ప్రోటీన్లను సులభంగా విచ్ఛిన్నం చేయడంలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణవ్యవస్థలో ఆహారం సులభంగా కదిలేలా చేసి మలబద్ధకాన్ని అడ్డుకుంటుంది.

    2. చిలగడదుంప (Sweet Potato)

    చిలగడదుంపలో కరగని పీచు పదార్థం (Insoluble Fibre) మరియు నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి మలాన్ని పల్చగా చేసి, పేగుల కదలికలను ప్రేరేపిస్తాయి.

    3. ఖాప్లీ గోధుమ పిండి (Emmer Wheat)

    సాధారణ గోధుమ పిండిలా కాకుండా సాంప్రదాయ ఖాప్లీ గోధుమలు పొట్టును, తవుడును కలిగి ఉంటాయి. ఇందులో పీచు పదార్థం అధికంగా ఉండటమే కాకుండా గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా ఉండి జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది.

    4. అవిసె గింజలు, బాదం

    అవిసె గింజల్లో జిగట లాంటి 'మ్యూసిలేజ్' (Mucilage) ఉంటుంది. ఇది పేగుల మార్గాన్ని నునుపుగా మార్చి విసర్జన సులువుగా అయ్యేలా చేస్తుంది. బాదంలో ఉండే ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, మెగ్నీషియం పేగుల కండరాలకు ఉపశమనాన్ని ఇస్తాయి.

    5. మంచినీరు

    ఫైబర్ (పీచు పదార్థం) శరీరంలో సరిగ్గా పనిచేయాలంటే నీరు చాలా అవసరం. తగినంత నీరు తాగకుండా కేవలం పీచు పదార్థాలను ఎక్కువ తీసుకుంటే మలబద్ధకం తగ్గే బదులు మరింత ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంది.

    నిపుణురాలి గురించి: సోనియా నారంగ్ భారతదేశానికి చెందిన ప్రముఖ డైటీషియన్ మరియు న్యూట్రిషనిస్ట్. ఈమెకు హెల్త్, వెల్ నెస్ రంగంలో 25 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలోని ప్రముఖ ఎయిమ్స్ (AIIMS) ఆసుపత్రిలో శిక్షణ పొందిన ఈమె, ఎందరో ప్రముఖులకు ఆరోగ్య సలహాలను అందించారు.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. తీవ్రమైన మలబద్ధకం లేదా జీర్ణకోశ సమస్యలతో బాధపడుతున్నవారు వైద్యులను సంప్రదించి తగిన సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.)

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/మలబద్ధకం నివారణకు ఉత్తమమైన పండు ఏది?: న్యూట్రిషనిస్ట్ సోనియా నారంగ్ సమాధానం
    Home/Lifestyle/మలబద్ధకం నివారణకు ఉత్తమమైన పండు ఏది?: న్యూట్రిషనిస్ట్ సోనియా నారంగ్ సమాధానం
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