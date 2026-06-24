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    Quote of the Day: "డిప్రెషన్‌తో నిద్రలేస్తా, కానీ.." పీట్ డేవిడ్‌సన్ వైరల్ కామెంట్స్

    ప్రముఖ అమెరికన్ కమెడియన్ పీట్ డేవిడ్‌సన్ మానసిక ఆరోగ్యంపై చేసిన వ్యాఖ్యలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. డిప్రెషన్, మానసిక ఒత్తిడితో సతమతమయ్యే వారికి ఉదయాన్నే ఎలాంటి అలవాట్లు సహాయపడతాయో ఆయన తన అనుభవాల ద్వారా వివరించారు.

    Published on: Jun 24, 2026 8:17 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    "నేను ప్రతిరోజూ డిప్రెషన్‌తోనే నిద్రలేస్తాను, కానీ ఇప్పుడు నా అడుగులు ఎటు వేయాలో నాకు స్పష్టత ఉంది" అని ప్రముఖ అమెరికన్ కమెడియన్, నటుడు పీట్ డేవిడ్‌సన్ పేర్కొన్నారు.

    అమెరికన్ కమెడియన్ పీట్ డేవిడ్‌సన్
    అమెరికన్ కమెడియన్ పీట్ డేవిడ్‌సన్

    మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు, ఒత్తిడితో బాధపడే కోట్లాది మందికి ఆయన చెప్పిన ఈ ఒక్క మాట ఎంతో ఊరటనిస్తోంది. మానసిక కుంగుబాటు నుంచి తక్షణమే కోలుకోవడం అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. అయితే, ఆ క్లిష్ట సమయంలో పానిక్ అవ్వకుండా, పరిస్థితిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో ఈ వ్యాఖ్యలు నేర్పుతున్నాయి. జీవితంలో అన్నీ ఒక్కసారిగా మారిపోవాలని ఆశించకుండా, చిన్న చిన్న అడుగులతోనే మార్పును ఎలా తీసుకురావచ్చో ఆయన ప్రాక్టికల్‌గా వివరించారు.

    నిజాన్ని అంగీకరించడమే మొదటి అడుగు

    మానసిక సమస్యలను దాచకుండా, వాటిని ధైర్యంగా అంగీకరించినప్పుడే వాటి నుంచి బయటపడే మార్గం దొరుకుతుంది. "నేను డిప్రెషన్‌తో నిద్రలేస్తాను" అని డేవిడ్‌సన్ చెప్పడం వెనుక ఉన్న ఉద్దేశం ఇదే. చాలామంది తమకు ఉన్న మానసిక లోపాన్ని లేదా బాధను సమాజానికి చెప్పడానికి ఇష్టపడరు. కానీ, సమస్యను స్పష్టంగా గుర్తించినప్పుడే దానికి తగిన పరిష్కారం వెతకడం సాధ్యమవుతుంది.

    దినచర్యతోనే మానసిక ప్రశాంతత

    నిద్రలేవగానే మనస్సు భారంగా అనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలో తోచదు. అలాంటి సమయంలో ఒక నిర్దిష్టమైన దినచర్య (Routine) ఎంతో సహాయపడుతుంది. డేవిడ్‌సన్ చెప్పిన "నా అడుగులు నాకు తెలుసు" అనే మాట దీన్నే సూచిస్తుంది.

    ఉదయాన్నే ఎండలో కాసేపు గడపడం, మంచినీళ్లు తాగడం, చిన్నపాటి నడక లేదా మనసుకు నచ్చిన వారితో మాట్లాడటం లాంటి చిన్న చిన్న పనులు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తాయి. ఇవి డిప్రెషన్‌కు రాత్రికి రాత్రే శాశ్వత పరిష్కారం కాకపోయినా, ఆ క్షణంలో వచ్చే నెగెటివ్ ఆలోచనల లూప్‌ను బ్రేక్ చేస్తాయి. నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి లోపించినప్పుడు, ఇలాంటి అలవాట్లు మానసిక భారాన్ని తగ్గిస్తాయి.

    ఎవరీ పీట్ డేవిడ్‌సన్?

    అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ స్టాండప్ కమెడియన్, నటుడు, రచయిత అయిన పీట్ డేవిడ్‌సన్ 'సాటర్డే నైట్ లైవ్' (Saturday Night Live) షో ద్వారా ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. తన జీవితంలోని కష్టాలు, మానసిక సంఘర్షణలు, వ్యక్తిగత విషయాలను హాస్యస్ఫోరకంగా చెప్తూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోవడం ఆయన శైలి.

    ఆయన సహ రచయితగా వ్యవహరించి నటించిన 'ది కింగ్ ఆఫ్ స్టాటెన్ ఐలాండ్' సినిమా కూడా ఆయన జీవిత కథ ఆధారంగానే తెరకెక్కింది. సెలబ్రిటీ హోదాలో ఉంటూ కూడా మానసిక ఆరోగ్యం, థెరపీ గురించి ఆయన ఇంత ఓపెన్‌గా మాట్లాడటం వల్ల సమాజంలో దీనిపై ఉన్న అపోహలు తొలిగిపోతున్నాయి.

    ఆధునిక కాలంలో ఈ మాటల ప్రాధాన్యత

    ప్రస్తుత కాలంలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా, సంతోషంగా కనిపించాలనే సామాజిక ఒత్తిడి అందరిలోనూ పెరిగిపోతోంది. బాధగా ఉందనే నిజాన్ని ఒప్పుకోవడానికి కూడా జనం భయపడుతున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో డేవిడ్‌సన్ వ్యాఖ్యలు ఒక రియలిస్టిక్ పాఠాన్ని నేర్పుతున్నాయి.

    జీవితంలో అన్నీ పర్‌ఫెక్ట్‌గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకదాని తర్వాత ఒకటిగా చిన్న చిన్న అడుగులు వేస్తూ ముందుకు సాగితే చాలని ఈ మాటలు గుర్తుచేస్తున్నాయి. ఇది కేవలం వ్యక్తిగత జీవితానికే కాకుండా, ఆఫీస్ ఒత్తిడిని తట్టుకోవడానికి, బంధాలను నిలబెట్టుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

    (గమనిక: ఈ వ్యాఖ్యలను కేవలం ఒక అవగాహనగా మాత్రమే పరిగణించాలి తప్ప వైద్య సలహాగా భావించకూడదు. తీవ్రమైన మానసిక కుంగుబాటు, నిరాశ లేదా ఆత్మహత్య ఆలోచనలతో బాధపడేవారు తప్పనిసరిగా మానసిక నిపుణులను లేదా హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లను సంప్రదించడం ముఖ్యం.)

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: "డిప్రెషన్‌తో నిద్రలేస్తా, కానీ.." పీట్ డేవిడ్‌సన్ వైరల్ కామెంట్స్
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: "డిప్రెషన్‌తో నిద్రలేస్తా, కానీ.." పీట్ డేవిడ్‌సన్ వైరల్ కామెంట్స్
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