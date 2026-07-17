Quote of the Day: సంక్షోభంలో పాత ఆలోచనలు వద్దు: మేనేజ్మెంట్ పితామహుడు పీటర్ డ్రక్కర్ హితవు
పరిస్థితులు వేగంగా మారుతున్నప్పుడు పాత పద్ధతులకు అతుక్కుపోవడం ప్రమాదకరమంటున్నారు ప్రముఖ మేనేజ్మెంట్ నిపుణుడు పీటర్ డ్రక్కర్. సవాళ్లను ఎదుర్కొంటూ కొత్త వ్యూహాలతో ఎలా ముందడుగు వేయాలో ఆయన మాటల్లో తెలుసుకోండి.
వ్యాపార రంగమైనా, వ్యక్తిగత జీవితమైనా సంక్షోభాలు ఎదురైనప్పుడు కొత్త వ్యూహాలతో ముందుకెళ్లాలని మేనేజ్మెంట్ పితామహుడు పీటర్ డ్రక్కర్ ఎప్పుడో చెప్పారు. కాలానుగుణంగా మనల్ని మనం మార్చుకోకపోతే వెనకబడిపోతామని ఆయన హెచ్చరించారు.
"సంక్షోభ కాలంలో ఎదురయ్యే అతి పెద్ద ప్రమాదం ఆ సంక్షోభం కాదు... నిన్నటి ఆలోచనలతో ముందడుగు వేయడమే" అని పీటర్ డ్రక్కర్ పేర్కొన్నారు.
ఆస్ట్రియన్-అమెరికన్ మేనేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్, విద్యావేత్త అయిన పీటర్ డ్రక్కర్ మాటలు.. మారుతున్న కాలానికి అనుగుణంగా మారడం ఎంత అవసరమో గుర్తుచేస్తాయి. మార్పు అనేది అనివార్యమైనప్పుడు దానిని ఎదిరించడం కంటే, కొత్త ఆలోచనలతో స్పందించడమే విజేతల లక్షణమని ఆయన విశ్వసించారు.
అసలు ఈ మాటల వెనుక ఉన్న అర్థమేంటి?
మనుషులు ఎప్పుడూ తమకు అలవాటైన పద్ధతుల్లోనే ప్రయాణించడానికి ఇష్టపడతారు. ముఖ్యంగా కష్టకాలంలో తెలిసిన దారిలోనే వెళ్లడం సురక్షితమని భావిస్తారు. కానీ, వేగంగా మారుతున్న కాలంలో పాత పద్ధతులను నమ్ముకుంటే నష్టపోక తప్పదు.
డ్రక్కర్ చెప్పిన 'నిన్నటి లాజిక్' అంటే కాలం చెల్లిన ఆలోచనలు, పాత అలవాట్లు. గతంలో ఇవి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇచ్చి ఉండవచ్చు, కానీ నేటి సరికొత్త సమస్యలను ఇవి పరిష్కరించలేవు. స్థిరమైన వృద్ధి సాధించాలంటే పాత ఆలోచనలను పక్కనపెట్టి, కొత్త ప్రయోగాలకు సిద్ధపడాలి.
ఇప్పటి కాలానికి ఈ వ్యూహం ఎలా సరిపోతుంది?
సవాళ్లు అనేవి జీవితంలో ఎదురవుతూనే ఉంటాయి. వాటిని చూసి భయపడకుండా మన ఆలోచనా సరళిని మార్చుకుంటే, ఆ సవాళ్లనే అద్భుతమైన అవకాశాలుగా మలుచుకోవచ్చు.
ఆర్థిక ప్రణాళికలు, కెరీర్ ఎదుగుదల, వ్యక్తిగత బంధాల బలోపేతం... ఇలా ఏ రంగంలోనైనా కొత్త సమాచారాన్ని స్వీకరిస్తూ తదనుగుణంగా వ్యూహాలు మార్చుకోవాలి. నిలకడైన ప్రయత్నం, స్పష్టమైన ప్రాధాన్యతలు ఉన్నప్పుడే ఆశించిన ఫలితాలు వస్తాయి.
ఎవరీ పీటర్ డ్రక్కర్?
ఆధునిక మేనేజ్మెంట్ సిద్ధాంతకర్తగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా పీటర్ డ్రక్కర్ గుర్తింపు పొందారు. వ్యాపార నిర్వహణను ఒక ప్రత్యేక శాస్త్రంగా తీర్చిదిద్దిన ఘనత ఆయనదే. ఆయన సేవలను గుర్తిస్తూ అమెరికా ప్రభుత్వం దేశ అత్యున్నత పౌర పురస్కారమైన 'ప్రెసిడెన్షియల్ మెడల్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్' (2002)తో సత్కరించింది. దీనితో పాటు హెన్రీ లారెన్స్ గాంట్ మెడల్ (1959), ఆస్ట్రియన్ క్రాస్ ఆఫ్ హానర్ (1991) వంటి ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక అవార్డులను ఆయన అందుకున్నారు.
కార్పొరేట్ ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేసిన పుస్తకాలు
పీటర్ డ్రక్కర్ రాసిన పుస్తకాలు నేటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా మేనేజర్లు, సీఈఓలకు మార్గదర్శకాలుగా నిలుస్తున్నాయి. వాటిలో కొన్ని అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పుస్తకాలు:
- ది ఎఫెక్టివ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ (1967)
- మేనేజ్మెంట్: టాస్క్స్, రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ప్రాక్టీసెస్ (1973)
- ఇన్నోవేషన్ అండ్ ఆంట్రప్రెన్యూర్షిప్ (1985)
- మేనేజింగ్ వన్సెల్ఫ్ (1999)
- ది ఎస్సెన్షియల్ డ్రక్కర్ (2001)
పీటర్ డ్రక్కర్ మరికొన్ని స్ఫూర్తిదాయక సూక్తులు
డ్రక్కర్ కలం నుంచి జాలువారిన కొన్ని అద్భుతమైన ఆలోచనలు ఇక్కడ చూద్దాం:
"సమాచార మార్పిడిలో అన్నింటికంటే కీలకమైనది... అవతలి వ్యక్తి చెప్పని విషయాలను కూడా గ్రహించగలగడం."
"నిర్వహణ అంటే పనులను సరిగ్గా చేయడం; నాయకత్వం అంటే సరైన పనులను ఎంచుకోవడం."
"భవిష్యత్తును అంచనా వేయడానికి ఉత్తమమైన మార్గం... దానిని మనమే సృష్టించుకోవడం."
"మీకు సరికొత్త ప్రయోజనం కావాలనుకుంటే, పాత పనులను చేయడం ఆపేయాలి."
“నిబద్ధత లేని ప్రణాళికలు కేవలం ఆశలుగానే మిగిలిపోతాయి తప్ప ఎప్పటికీ కార్యరూపం దాల్చవు.”
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