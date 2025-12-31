Edit Profile
    న్యూ ఇయర్ పార్టీ తర్వాత హ్యాంగోవర్ భయపెడుతోందా? డూస్ అండ్ డోంట్స్ గైడ్

    న్యూ ఇయర్ వేడుకల తర్వాత వచ్చే తలనొప్పి, నీరసం నుంచి తప్పించుకోవడానికి నిపుణులు సూచిస్తున్న అద్భుతమైన చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. పార్టీకి ముందు, పార్టీ సమయంలో, మరుసటి రోజు మీరు అనుసరించాల్సిన పూర్తి గైడ్ మీ కోసం.

    Published on: Dec 31, 2025 10:49 AM IST
    By HT Telugu Desk
    కొత్త ఏడాది వేడుకలు అంటేనే జోష్, ఆటపాటలు, స్నేహితులతో కలిసి చేసుకునే పార్టీలు. అయితే, ఈ సందడి ముగిసిన మరుసటి రోజు ఉదయం చాలామందిని వేధించే ప్రధాన సమస్య 'హ్యాంగోవర్'. విపరీతమైన తలనొప్పి, కడుపులో తిప్పడం, నీరసం వంటి సమస్యలతో నూతన సంవత్సరం మొదటి రోజంతా నిస్సత్తువగా గడిచిపోతుంది.

    న్యూ ఇయర్ పార్టీ తర్వాత హ్యాంగోవర్ భయపెడుతోందా? డూస్ అండ్ డోంట్స్ గైడ్ (Pexel)
    న్యూ ఇయర్ పార్టీ తర్వాత హ్యాంగోవర్ భయపెడుతోందా? డూస్ అండ్ డోంట్స్ గైడ్ (Pexel)

    రాబోయే 2026 న్యూ ఇయర్ వేడుకలను మీరు హుషారుగా జరుపుకోవడానికి, హ్యాంగోవర్ బారిన పడకుండా ఉండటానికి ఆరోగ్య నిపుణులు, డైటీషియన్లు, మిక్సాలజిస్టులు సూచిస్తున్న చిట్కాలు మీకోసం..

    1. పార్టీ ప్రారంభించడానికి ముందే..

    మద్యం సేవించడం ప్రారంభించడానికి ముందే మీ శరీరాన్ని సిద్ధం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.

    నిమ్మరసం: డ్రింక్ ప్రారంభించే ముందు ఒక గ్లాసు నీటిలో నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగాలని బార్టెండింగ్ నిపుణుడు బిన్నీ ధద్వాల్ సూచిస్తున్నారు. ఇది శరీరాన్ని హైడ్రేట్ చేసి ఆల్కహాల్ ప్రభావాన్ని తట్టుకునేలా చేస్తుంది.

    ఖాళీ కడుపుతో వద్దు: మద్యం తాగే ముందు కడుపు నిండా ఆహారం తీసుకోవాలి. కడుపులో ఆహారం ఉంటే ఆల్కహాల్ రక్తంలోకి వేగంగా చేరకుండా అడ్డుకుంటుంది.

    బ్రెడ్ సహాయం: బ్రెడ్ ముక్కలు శరీరంలోని అదనపు ద్రవాలను పీల్చుకోవడానికి సహాయపడతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    2. పార్టీ జరుగుతున్న సమయంలో..

    మద్యం సేవించేటప్పుడు ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే మరుసటి రోజు బాధ ఉండదు.

    గ్యాప్ ఇవ్వండి: ఒక డ్రింక్ తర్వాత మరో డ్రింక్‌కు తగినంత సమయం ఇవ్వాలని నిపుణుడు బెహ్రామ్ పార్దివాలా సూచిస్తున్నారు.

    స్నాక్స్ తింటూ ఉండండి: డ్రింక్ చేస్తూ మధ్యమధ్యలో చిన్నపాటి స్నాక్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఆల్కహాల్ గ్రహించే వేగం తగ్గుతుంది.

    చక్కెరకు దూరంగా: ఆల్కహాల్‌తో పాటు షుగర్ (చక్కెర) కలిసిన పానీయాలను ఎప్పుడూ తీసుకోవద్దు. ఇది హ్యాంగోవర్‌ను మరింత తీవ్రం చేస్తుంది.

    3. హ్యాంగోవర్ నుంచి ఉపశమనం ఇలా..

    ఒకవేళ మీరు హ్యాంగోవర్ బారిన పడితే మరుసటి రోజు ఉదయం ఈ పనులు చేయండి:

    నీరు అత్యవసరం: నిద్ర లేవగానే ఒక గ్లాసు నీరు తాగడం ఉత్తమమని క్లినికల్ డైటీషియన్ కాంచన్ పట్వర్ధన్ తెలిపారు.

    హెర్బల్ టీ: సాధారణ టీ, కాఫీలకు బదులుగా అల్లం టీ (Ginger Tea) లేదా పుదీనా టీ (Peppermint Tea) తీసుకోవడం వల్ల కడుపులో వికారం తగ్గుతుంది.

    కెఫీన్‌కు దూరంగా: కాఫీ తాగడం వల్ల తాత్కాలికంగా ఉపశమనం లభించినా, అది శరీరాన్ని మరింత డీహైడ్రేషన్ (నీటి శాతం తగ్గడం)కు గురి చేస్తుంది.

    సూప్స్: కొత్తిమీర, ఆస్పరాగస్ వంటి వాటితో చేసిన తక్కువ సోడియం ఉండే సూప్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలోని విషతుల్యాలు (Toxins) బయటకు పోతాయి.

    4. హ్యాంగోవర్ 'కిల్లర్' రెసిపీలు

    నిపుణులు సూచించిన కొన్ని ప్రత్యేక పానీయాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి:

    బనానా స్మూతీ (Banana Smoothie): అరటిపండులో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. తీపి మరియు ఉప్పు కలిపిన బనానా స్మూతీ శరీరానికి తక్షణ శక్తిని ఇస్తుంది.

    జపనీస్ మ్యూల్ (Japanese Mule): బాదం సిరప్, తాజా అల్లం, ఆపిల్ జ్యూస్ నిమ్మరసంతో చేసే ఈ డ్రింక్ శరీరాన్ని రీ-హైడ్రేట్ చేయడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది.

    కొబ్బరి నీళ్లు: ఒక గ్లాసు కొబ్బరి నీళ్లు తాగి కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవడం వల్ల కూడా హ్యాంగోవర్ త్వరగా తగ్గుతుంది.

    ముఖ్య గమనిక

    హ్యాంగోవర్ నుండి కోలుకోవడానికి మంచి విశ్రాంతి, సరైన హైడ్రేషన్ చాలా ముఖ్యం. మీరు ఈత కొట్టడం లేదా కాసేపు రన్నింగ్ చేయడం వంటి చిన్నపాటి వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల చెమట రూపంలో మలినాలు బయటకు వెళ్లిపోతాయి.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా తీవ్రమైన ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే వైద్యులను సంప్రదించండి.)

    News/Lifestyle/న్యూ ఇయర్ పార్టీ తర్వాత హ్యాంగోవర్ భయపెడుతోందా? డూస్ అండ్ డోంట్స్ గైడ్
    News/Lifestyle/న్యూ ఇయర్ పార్టీ తర్వాత హ్యాంగోవర్ భయపెడుతోందా? డూస్ అండ్ డోంట్స్ గైడ్
