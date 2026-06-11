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    బంధం జీవితాంతం నిలవాలా? మీ పార్ట్‌నర్‌లో ఈ గ్రీన్ ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయా చూసుకోండి

    ప్రేమ, పెళ్లి బంధాలలో లోపాలను వెతకడం సులభమే కానీ, ఆ బంధం నిలబడటానికి సానుకూల లక్షణాలు (గ్రీన్ ఫ్లాగ్స్) ఎంతో ముఖ్యం. భాగస్వాముల మధ్య జీవితకాల బంధాన్ని, పరస్పర నమ్మకాన్ని నిర్ణయించే ఆ కీలక లక్షణాలు ఏంటో సైకాలజిస్ట్ దామిని గ్రోవర్ మాటల్లో తెలుసుకుందాం.

    Published on: Jun 11, 2026 5:04 PM IST
    By HT Telugu Desk
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    ప్రేమ లేదా పెళ్లి బంధాల గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు చాలామంది 'రెడ్ ఫ్లాగ్స్' (ప్రమాదకర లక్షణాలు) గురించే ఎక్కువగా చర్చిస్తుంటారు. మోసం చేయడం, అబద్ధాలు చెప్పడం, మానసికంగా అందుబాటులో ఉండకపోవడం లేదా వేధించడం వంటి నెగెటివ్ అంశాలపైనే అందరి దృష్టి ఉంటుంది. కానీ, ఒక ఆరోగ్యకరమైన బంధం నిలబడాలంటే కేవలం సమస్యలు లేకపోతే సరిపోదు; పరస్పర గౌరవం, మానసిక పరిణతి, ఇరువైపులా ప్రయత్నం ఉండాలి. వీటినే మనం 'గ్రీన్ ఫ్లాగ్స్' (సానుకూల లక్షణాలు) అంటాం. మీ పార్ట్‌నర్‌తో మీ బంధం లాంగ్ రన్ లో సక్సెస్ అవుతుందో లేదో తెలిపే ఆ పాజిటివ్ లక్షణాల గురించి కౌన్సెలింగ్ సైకాలజిస్ట్ దామిని గ్రోవర్ కొన్ని కీలక విషయాలను పంచుకున్నారు.

    బంధం జీవితాంతం నిలవాలా? మీ పార్ట్‌నర్‌లో ఈ గ్రీన్ ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయా చూసుకోండి
    బంధం జీవితాంతం నిలవాలా? మీ పార్ట్‌నర్‌లో ఈ గ్రీన్ ఫ్లాగ్స్ ఉన్నాయా చూసుకోండి

    తప్పులను ఒప్పుకునే మనస్తత్వం

    భావోద్వేగ పరంగా ఒకరినొకరు నమ్మాలంటే భాగస్వామికి తన తప్పులను అంగీకరించే గుణం ఉండాలి. చాలా బంధాలలో గొడవలు రావడానికి కారణం పొరపాట్లు చేయడం కాదు, చేసిన పొరపాటును ఒప్పుకోకపోవడం. తన ప్రవర్తనను తాను సమీక్షించుకుంటూ బాధ్యతాయుతంగా ఉండే వ్యక్తితో బంధం కలకాలం నిలుస్తుంది.

    "చేసిన పొరపాటుకు అహానికి పోకుండా మనస్ఫూర్తిగా క్షమాపణ చెప్పడం, తమ ప్రవర్తనను తాము మార్చుకోవడానికి సిద్ధపడటం పార్ట్‌నర్‌లో కనిపించే అతిపెద్ద గ్రీన్ ఫ్లాగ్" అని దామిని గ్రోవర్ వివరించారు.

    గొడవలను పరిష్కరించుకునే విధానం

    ఎంతటి అన్యోన్య దంపతుల మధ్యనైనా విభేదాలు రావడం సహజం. అయితే లాంగ్ టర్మ్ రిలేషన్‌షిప్‌లో గొడవలు రాకుండా చూసుకోవడం కంటే, వచ్చిన గొడవలను ఎలా పరిష్కరించుకుంటున్నారనేదే ముఖ్యం. ఎదుటివారిని తక్కువ చేసి మాట్లాడకుండా, అహంకారానికి పోకుండా పరస్పర గౌరవంతో మాట్లాడుకోవడం అవసరం. ఒకరినొకరు ఓడించుకునే యుద్ధంలా కాకుండా, సమస్యను ఇద్దరూ కలిసి పరిష్కరించుకోవాలనే ఆలోచన ఆరోగ్యకరమైన జంటలలో కనిపిస్తుంది.

    మాట మీద నిలబడటం

    ఆరంభంలో పెద్ద పెద్ద బహుమతులు ఇవ్వడం, సర్‌ప్రైజ్‌లు చేయడం ఆకర్షణీయంగా అనిపించవచ్చు. కానీ, సుదీర్ఘ బంధానికి కావాల్సింది నమ్మకం, నిలకడ. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడం, కష్టాల్లో మానసికంగా తోడుగా నిలవడం, స్పష్టమైన కమ్యూనికేషన్ ద్వారా మాత్రమే బంధంలో స్థిరత్వం వస్తుంది.

    సందర్భాన్ని బట్టి స్పందించడం

    ప్రస్తుత కాలంలో చాలామంది గమనించని మరో ముఖ్యమైన గ్రీన్ ఫ్లాగ్.. సందర్భాన్ని బట్టి స్పందించే వివేకం. మెకానికల్‌గానో లేదా డిఫెన్సివ్‌గానో రియాక్ట్ అవ్వకుండా, ఆ సమయంలో భాగస్వామికి ఏం కావాలో అర్థం చేసుకోవడమే దీని ప్రత్యేకత.

    భాగస్వామికి ఎప్పుడు భరోసా ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు కాస్త ఒంటరి సమయం (Space) ఇవ్వాలి, ఎప్పుడు ప్రాక్టికల్ సహాయం అందించాలి లేదా ఎప్పుడు కేవలం ఓపికగా వినాలి అనేది తెలిసి ఉండాలి. అహాన్ని పక్కన పెట్టి ఎదుటివారి మనోభావాలను గౌరవించేవారే ఈ విషయంలో ముందుంటారు.

    కలిసి ఎదగాలనే తపన, మానసిక భద్రత

    జీవితంలో తమకు అన్నీ తెలుసనే అహంకారం లేకుండా, భాగస్వామి ఇచ్చే ఫీడ్‌బ్యాక్‌ను స్వీకరిస్తూ వ్యక్తిగతంగా ఎదిగేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలి. ప్రవర్తనలో మార్పు లేని మొండితనం కంటే, కలిసి మారాలనే తపన బంధాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.

    దీనితో పాటు బంధంలో 'ఎమోషనల్ సేఫ్టీ' (భావోద్వేగ భద్రత) చాలా ముఖ్యం. మన భయాలు, అవసరాలు, ఆవేదనలను పార్ట్‌నర్ ముందు నిర్భయంగా పంచుకోగలగాలి. మనసులో ఉన్నది చెబితే ఎక్కడ అవమానిస్తారో లేదా తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటారో అనే భయం ఆ బంధంలో ఉండకూడదు.

    సుదీర్ఘమైన బంధాలు పరిపూర్ణత (Perfection) మీదో లేదా నిరంతర శృంగారభరితమైన ఊహల మీదో నిర్మితం కావు. అవి కేవలం పరస్పర గౌరవం, అవగాహన, మానసిక పరిణతి, బంధాన్ని కాపాడుకోవాలనే నిరంతర ప్రయత్నంతోనే సాధ్యమవుతాయి.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సాధారణ సమాచారం కొరకు మాత్రమే. వ్యక్తిగత సలహాల కోసం నిపుణులను సంప్రదించగలరు.)

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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