TV Heroine: బుల్లితెర హీరోయిన్కు లివర్ క్యాన్సర్- మానసికంగా కుంగదీస్తున్న పరీక్షలు- ఎమ్ఆర్ఐ స్కాన్లో ఏడ్చేసిన దీపికా!
TV Actress Dipika Kakar Crying In MRI Scan: లివర్ క్యాన్సర్ నుంచి కోలుకుంటున్న ప్రముఖ బుల్లితెర హీరోయిన్ దీపికా కక్కర్ తాజాగా తన తాజా ఎమ్ఆర్ఐ స్కాన్ అనుభవాలను పంచుకున్నారు. పరీక్ష సమయంలో తీవ్ర ఆందోళనకు గురై కన్నీరు పెట్టుకున్నట్లు వెల్లడించిన ఆమె తన తాజా ఆరోగ్య పరిస్థితిపై క్లారిటీ ఇచ్చారు.
TV Heroine Dipika Kakar Crying In MRI Scan: 'సిమర్'గా హిందీ బుల్లితెర ప్రేక్షకులకు సుపరిచితురాలైన నటి దీపికా కక్కర్ ప్రస్తుతం తన జీవితంలో అత్యంత కఠినమైన దశను ఎదుర్కొంటున్నారు. గత కొంతకాలంగా స్టేజ్ 2 లివర్ క్యాన్సర్ (Stage 2 Liver Cancer) తో పోరాడుతున్న దీపికా కక్కర్ తాజాగా తన ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన కీలక అప్డేట్స్ ఇచ్చారు. తన భర్త షోయబ్ ఇబ్రహీం యూట్యూబ్ ఛానెల్ వేదికగా తాము ఎదుర్కొంటున్న మానసిక, శారీరక సంఘర్షణను అభిమానులతో పంచుకున్నారు.
ఎమ్ఆర్ఐ మిషన్లో ఏడుపు ఆగలేదు
క్యాన్సర్ చికిత్సలో భాగంగా వైద్యుల సూచన మేరకు దీపికా ప్రతి నెలా ఎమ్ఆర్ఐ (MRI) స్కాన్ చేయించుకోవాల్సి ఉంటుంది. తాజాగా జరిగిన స్కాన్ సమయంలో ఆమె తీవ్రమైన ఒత్తిడికి లోనయ్యారు.
"స్కాన్ మిషన్లోకి వెళ్లే ముందు, వెళ్లిన తర్వాత కూడా నా ఏడుపు ఆగలేదు. చాలా భయమేసింది. కానీ, కొన్నిసార్లు ఏడవడం వల్ల మనలోని ఆందోళన బయటకు పోతుంది. ఆ తర్వాత మనం మరింత బలంగా తయారవుతామని నేను నమ్ముతాను" అని దీపికా కక్కర్ ఎమోషనల్ అయ్యారు. సాధారణంగా ఇలాంటి పరీక్షలు క్యాన్సర్ బాధితుల్లో తీవ్రమైన మానసిక వేదనను మిగిలిస్తాయి, దీపికా కూడా అదే స్థితిని అనుభవించారు.
రిపోర్ట్స్లో రెండు చుక్కలు.. ఆందోళనలో కుటుంబం
ఈ నెలకు సంబంధించిన ఎమ్ఆర్ఐ రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత షోయబ్ ఇబ్రహీం మరిన్ని వివరాలు వెల్లడించారు. రిపోర్ట్లో రెండు చిన్న చుక్కలు (Dots) కనిపించినట్లు ఆయన పేర్కొన్నారు. దీనిపై దీపికా స్పందించారు.
"ఆ చుక్కలు చాలా చిన్నవిగా ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి వాటిపై ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని డాక్టర్లు చెప్పారు. అయితే, వచ్చే నెల మళ్లీ స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒకవేళ ఆ చుక్కలు పెరిగినా లేదా మళ్లీ కనిపిస్తే వెంటనే చికిత్స ప్రారంభించాలి" అని వివరించారు. ఈ వారం నుండే దీపికాకు 'ఇమ్యునోథెరపీ' (Immunotherapy) ప్రారంభించనున్నట్లు షోయబ్ తెలిపారు.
పోరాటం ఆగదు: ఆపరేషన్ నుండి రికవరీ వరకు
దీపికా కక్కర్ ఆరోగ్య ప్రయాణం గత ఏడాది కాలంగా ఎన్నో ఒడిదుడుకులతో సాగుతోంది. ఫిబ్రవరిలో కడుపులోని తిత్తి (Stomach Cyst) తొలగింపు కోసం దీపికా కక్కర్ సర్జరీ చేయించుకున్నారు. ఆ తర్వాత జూన్ 2025లో లివర్ ట్యూమర్ తొలగింపు శస్త్రచికిత్స జరిగింది.
కీమోథెరపీ సెషన్లు, హాస్పిటల్ తిరుగుళ్లు ఉన్నప్పటికీ, దీపికా కక్కర్ తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్స్ ద్వారా అభిమానులతో టచ్లోనే ఉంటున్నారు. తన కుమారుడు రుహాన్ సంరక్షణ, ఇంటి బాధ్యతలు చూసుకుంటూనే ఈ మహమ్మారితో పోరాడుతున్నారు దీపికా.
బిగ్ బాస్ విజేతగా నిలిచి
బిగ్ బాస్ సీజన్ 12 విజేతగా నిలిచిన దీపికా కక్కర్ ఇటీవల సెలబ్రిటీ మాస్టర్చెఫ్ షోలో కూడా కనిపించారు. అయితే ఆరోగ్య సమస్యల కారణంగా ఆ షో నుంచి మధ్యలోనే తప్పుకోవాల్సి వచ్చింది. ప్రస్తుతం ఆమె ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నప్పటికీ, నెలకు ఒకసారి జరిగే ఈ అనారోగ్య పరీక్షలు బుల్లితెర హీరోయిన్ దీపికా కక్కర్ను మానసికంగా కుంగదీస్తున్నాయి. ఏది ఏమైనా, తన భర్త షోయబ్ అండతో ఆమె ఈ యుద్ధంలో గెలుస్తాననే ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీపికా కక్కర్ ఇబ్బహీం.
- ABOUT THE AUTHOR
