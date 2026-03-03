OTT Family: ఓటీటీలోకి ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా- 50 ఏళ్ల బంధానికి విడాకులు- ట్రైలర్ రిలీజ్- స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే?
OTT Family Emotional Comedy Drama Jab Khuli Kitaab Trailer: ఓటీటీలోకి ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ కామెడీ డ్రామా సినిమా జబ్ ఖులి కితాబ్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. తాజాగా జబ్ ఖులి కితాబ్ ట్రైలర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. 50 ఏళ్ల బంధానికి విడాకులు తీసుకునే జంట కథగా ఉన్న జబ్ ఖులి కితాబ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడో చూద్దాం.
ఓటీటీలోకి ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ కోసం కామెడీగా ఉంటూనే ఎమోషనల్గా సాగే కుటుంబ కథా చిత్రం వచ్చేయనుంది. ఆ సినిమానే జబ్ ఖులి కితాబ్. ప్రేక్షకులకు ఓ అందమైన, పరిణతి చెందిన ప్రేమను చూపించే ప్రయత్నంగా ఈ సినిమా ఉండనుందని మేకర్స్ చెబుతున్నారు.
ప్రధాన పాత్రల్లో బాలీవుడ్ స్టార్స్
జబ్ ఖులి కితాబ్ సినిమాకు సౌరభ్ శుక్లా రచన, దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్స్ పంకజ్ కపూర్, డింపుల్ కపాడియా ప్రధాన పాత్రల్ని పోషించారు. అపరశక్తి ఖురానా మరో కీలక పాత్ర పోషించారు. తాజాగా జబ్ ఖులి కితాబ్ మూవీ ట్రైలర్ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు.
వృద్దాప్యంలో విడాకులు
ఐదు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిన వివాహాబంధం, భావోద్వేగ సంక్లిష్టతలు, వృద్దాప్యంలో విడాకులు ఎందుకు కోరుకుంటున్నారు? అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. జబ్ ఖులి కితాబ్ ట్రైలర్లో ఎంతగా నవ్వించారో.. అంతే స్థాయిలో ఎమోషనల్ సీన్లతో ఆలోచనల్ని రేకెత్తించారు.
మనవళ్లు, మనవరాళ్ల చేష్టలతో
జబ్ ఖులి కితాబ్ ట్రైలర్ను చూస్తే.. గోపాల్ (పంకజ్ కపూర్), అనసూయ (డింపుల్ కపాడియా) భార్యాభర్తలు. అనసూయ కోమాలో ఉంటుంది. తల్లి కోమాలో ఉండటంతో కొడుకులు, కూతుళ్లు అంతా వస్తారు. మనవళ్లు, మనవరాళ్ల చేష్టలతో కోమా నుంచి అనసూయ లేస్తుంది.
వివాహా బంధానికి పుల్ స్టాప్ పెట్టాలని
అనంతరం 50 సంవత్సరాల తమ వివాహా బంధానికి పుల్ స్టాప్ పెట్టాలని, విడాకులు తీసుకోవాలని అనుకుంటారు గోపాల్, అనసూయ. గోపాల్ విడాకులు కావాలని కోరితే.. అనసూయ మాత్రం విడాకులకు అంగీకరించదు. ఇక వారి పిల్లలు, మనవళ్లు, మనవరాళ్లతో కుటుంబం ఎంతో నిండుగా ఉంటుంది.
ఇంట్రెస్టింగ్, కామెడీగా ట్రైలర్
చావు బతుకుల్లో బెడ్ మీద ఉండే తన భార్య కోసం గోపాల్ ఎంతో ఆరాట పడుతుంటాడు. కానీ, విడాకులు కావాలంటాడు. ఈ ఇద్దరి మధ్య లాయర్ నలిగిపోతుంటాడు. అసలు గోపాల్ ఎందుకు విడాకులు కావాలనుకుంటున్నాడు? దాని వెనుక ఉన్న కథ ఏంటీ? అనే విషయాలతో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, కామెడీగా జబ్ ఖులి కితాబ్ ట్రైలర్ను కట్ చేశారు.
జబ్ ఖులి కితాబ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
ఇక ట్రైలర్తో పాటు జబ్ ఖులి కితాబ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ను కూడా మేకర్స్ ప్రకటించారు. ప్రముఖ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫామ్ జీ5లో జబ్ ఖులి కితాబ్ ఓటీటీ రిలీజ్ కానుంది. మార్చి 6 నుంచి జబ్ ఖులి కితాబ్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ అవనుంది. అయితే, ఇప్పటికీ కేవలం హిందీ భాషలోనే జబ్ ఖులి కితాబ్ ఓటీటీ ప్రీమియర్ కానుందని మేకర్స్ తెలిపారు.
జీ5 ఓటీటీలో
"‘జబ్ ఖులి కితాబ్’ సినిమా వృద్యాప్యం, ఆ దశలో ఉండే ప్రేమ, కుటుంబ విలువలు, ప్రేమకి అసలు నిర్వచనం చెప్పేలా ఉంటుంది. ఈ చిత్రం మార్చి 06, 2026న జీ5 ఓటీటీలో ప్రత్యేకంగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది" అని మేకర్స్ అనౌన్స్ చేశారు.