రంజాన్ 2026: భారత్లో పవిత్ర మాసం ఎప్పుడు మొదలవుతుంది? ఉపవాస దీక్షల షెడ్యూల్, నిబంధనలు ఇవే
2026 రంజాన్ పుణ్య మాసం ఫిబ్రవరి 18 లేదా 19 తేదీల్లో ప్రారంభం కానుంది. ఫిబ్రవరి 17న నెలవంక దర్శనాన్ని బట్టి కచ్చితమైన తేదీ ఖరారవుతుంది. ఉపవాస దీక్షలు, ప్రార్థనలు, దానధర్మాలతో ముస్లిం సోదరులు ఈ నెలను అత్యంత పవిత్రంగా భావిస్తారు. పూర్తి వివరాలు మీకోసం..
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ముస్లిం సోదరులు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో వేచి చూసే పవిత్ర రంజాన్ (Ramadan 2026) మాసం వచ్చేసింది. ఇస్లామిక్ క్యాలెండర్ ప్రకారం ఇది తొమ్మిదో నెల. ఆధ్యాత్మిక చింతన, క్రమశిక్షణ, దానగుణానికి ఈ నెల ప్రతీకగా నిలుస్తుంది.
భారత్లో రంజాన్ ఎప్పుడు ప్రారంభం?
సాధారణంగా రంజాన్ మాసం ప్రారంభం అనేది ఆకాశంలో నెలవంక (Crescent Moon) కనిపించడంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ ఏడాది భారత్లో ఫిబ్రవరి 18 లేదా 19 నుంచి ఉపవాస దీక్షలు మొదలయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఫిబ్రవరి 17 సాయంత్రం ఆకాశంలో నెలవంక కనిపిస్తే, ఫిబ్రవరి 18 నుంచి రంజాన్ ప్రారంభమవుతుంది. ఒకవేళ ఆ రోజు కనిపించకపోతే ఫిబ్రవరి 19 నుంచి మాసం మొదలవుతుంది. సాధారణంగా సౌదీ అరేబియాలో నెలవంక కనిపించిన మరుసటి రోజున భారత్లో రంజాన్ ప్రారంభం కావడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది.
రంజాన్ మాసంలో ఏం చేస్తారు?
ఇస్లాం ధర్మంలోని ఐదు ప్రధాన స్తంభాలలో రంజాన్ ఉపవాసం (సౌమ్) ఒకటి. మిగిలిన నాలుగు: షహాదా (విశ్వాసం), సలాత్ (నమాజ్), జకాత్ (దానం), హజ్ (యాత్ర).
- సెహ్రీ & ఇఫ్తార్: తెల్లవారుజామున సూర్యోదయానికి ముందే తీసుకునే ఆహారాన్ని 'సెహ్రీ' అంటారు. ఆ తర్వాత రోజంతా మంచి నీళ్లు కూడా తాగకుండా కఠిన ఉపవాసం ఉంటారు. సూర్యాస్తమయం తర్వాత 'ఇఫ్తార్' విందుతో ఉపవాసాన్ని విరమిస్తారు.
- ప్రార్థనలు: ఈ మాసంలో ముస్లింలు మసీదులకు వెళ్లి సామూహిక ప్రార్థనలు చేస్తారు. పవిత్ర ఖురాన్ పఠనానికి ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తారు.
- దానధర్మాలు: తమ సంపాదనలో కొంత భాగాన్ని పేదలకు 'జకాత్' రూపంలో దానం చేస్తారు.
ఉపవాసం నుంచి ఎవరికి మినహాయింపు?
ఇస్లాం ప్రకారం అందరూ ఉపవాసం ఉండాలని నియమం ఉన్నప్పటికీ, కొందరికి మినహాయింపులు ఉన్నాయి. అనారోగ్యంతో ఉన్నవారు, ప్రయాణాల్లో ఉన్నవారు ఉపవాసం ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. అయితే, వారు కోలుకున్నాక లేదా ప్రయాణం ముగిశాక తప్పిపోయిన రోజులకు బదులుగా మరే రోజైనా ఉపవాసం ఉండాల్సి ఉంటుంది.
జాగ్రత్త: టెలిస్కోప్తో చంద్రుడిని చూడకండి
ఈ ఏడాది నెలవంకను చూడాలనుకునే వారికి అంతర్జాతీయ ఖగోళ కేంద్రం (IAC) ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక జారీ చేసింది. ఫిబ్రవరి 17న టెలిస్కోప్లు లేదా బైనాక్యులర్ల ద్వారా చంద్రుడిని చూడటానికి ప్రయత్నించవద్దని సూచించింది.
ఆ సమయంలో చంద్రుడు సూర్యుడికి చాలా దగ్గరగా (కేవలం ఒక డిగ్రీ దూరంలో) ఉంటాడు. టెలిస్కోప్ ద్వారా చూసినప్పుడు సూర్యుడి తీవ్రమైన కాంతి నేరుగా కంటిపై పడి, చూపు శాశ్వతంగా దెబ్బతినే ప్రమాదం ఉందని శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరించారు.
ఈద్ ఉల్ ఫితర్ (రంజాన్ పండుగ) ఎప్పుడు?
నెల రోజుల ఉపవాస దీక్షల అనంతరం జరుపుకునే 'ఈద్ ఉల్ ఫితర్' పండుగ మార్చి 19 లేదా 20 తేదీల్లో వచ్చే అవకాశం ఉంది. షవ్వాల్ నెల మొదటి రోజున ఈ వేడుకను జరుపుకుంటారు. ఆ రోజున ఉపవాసం ఉండటం నిషిద్ధం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
1. 2026లో మొదటి రోజా (ఉపవాసం) ఏ తేదీన వస్తుంది?
ఫిబ్రవరి 17న నెలవంక కనిపిస్తే ఫిబ్రవరి 18న, లేదంటే ఫిబ్రవరి 19న మొదటి ఉపవాసం ఉంటుంది.
2. సెహ్రీ అంటే ఏమిటి?
ఉపవాసం ప్రారంభించడానికి ముందు తెల్లవారుజామున తీసుకునే భోజనాన్ని సెహ్రీ అంటారు.
3. ఈద్ ఉల్ ఫితర్ ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు?
మార్చి 19 లేదా 20 తేదీల్లో చంద్ర దర్శనాన్ని బట్టి ఈద్ జరుపుకుంటారు.
4. టెలిస్కోప్తో నెలవంకను ఎందుకు చూడకూడదు?
ఈసారి సూర్యుడు, చంద్రుడు చాలా దగ్గరగా ఉండటం వల్ల టెలిస్కోప్ ద్వారా చూస్తే సూర్యకాంతి కళ్లను దెబ్బతీసే ప్రమాదం ఉంది.