గోల్డ్ లోన్ కొత్త నిబంధనలు: బంగారం తాకట్టు పెట్టేముందు ఇవి తెలుసుకోండి
రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) పసిడి రుణాలపై నూతన నిబంధనలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. చిన్న రుణగ్రహీతలకు అధిక ఎల్టీవీ పరిమితి, పారదర్శక నగల విలువ లెక్కింపు, వేలం రక్షణలు కల్పించడంతో పాటు నగల వాపసు ఆలస్యమైతే రోజుకు రూ.5,000 పరిహారం చెల్లించేలా ఆదేశాలు సవరించింది.
దీపావళి పండుగ వేళ లేదా అత్యవసర నిధుల నిమిత్తం పసిడి రుణం తీసుకోవాలని భావిస్తున్నారా? ఆ నిధులను ఎలా వినియోగించుకోవాలో ముందే ప్రణాళిక వేసుకున్నారా? ఒకవేళ లేకపోతే, అప్పు కోసం దరఖాస్తు చేసేముందే ఆర్థిక నిపుణుల సలహాలు తీసుకుంటూ వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరించడం శ్రేయస్కరం.
ప్రస్తుతం పసిడి ఆభరణాలపై రుణం పొందడం పూర్వంతో పోలిస్తే మరింత నియంత్రితంగా, పారదర్శకంగా మారింది. బంగారం విలువ నిర్ధారణలో స్పష్టమైన ప్రమాణాలు తెచ్చేందుకు, రుణగ్రహీతల హక్కులను రక్షిస్తూ వారిలో నమ్మకాన్ని పెంచేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) సమగ్రమైన విధివిధానాలను రూపొందించింది.
2025 జూన్ 6న తొలిసారిగా ఆర్బీఐ జారీ చేసిన ఈ మార్గదర్శకాలను ఆర్థిక సంస్థలన్నీ 2026 ఏప్రిల్ 1 కల్లా తప్పనిసరిగా అమలు చేయాలని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం, అంటే 2026 నవంబరు 7 నాటికి, వాణిజ్య బ్యాంకులు, స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకులు, ప్రాంతీయ గ్రామీణ బ్యాంకులు (ఆర్ఆర్బీ), సహకార బ్యాంకులు, నాన్-బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీలకు (ఎన్బీఎఫ్సీ) ఈ నిబంధనలు వర్తిస్తున్నాయి. బంగారంపై రుణాలు తీసుకోవాలనుకునే వారు ఈ కొత్త నిబంధనలపై స్పష్టమైన అవగాహన కలిగి ఉండటం ఎంతైనా అవసరం.
చిన్న రుణగ్రహీతలకు అదనపు లబ్ధి
ఇంతకుముందు పసిడి రుణాలన్నింటికీ గరిష్ఠంగా 75 శాతం లోన్-టు-వాల్యూ (ఎల్టీవీ) పరిమితి ఉండేది. దీని స్థానంలో ఆర్బీఐ వినియోగ రుణాల (Consumption Loans) కోసం అంచెలవారీ ఎల్టీవీ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. దీనివల్ల సాధారణ, చిన్న రుణగ్రహీతలు తాకట్టు పెట్టే ఒకే పరిమాణపు బంగారంపై గతంలో కంటే ఎక్కువ మొత్తంలో రుణం పొందే వెసులుబాటు కలిగింది. అయితే, రూ.2.5 లక్షలకు మించిన రుణాల విషయంలో అప్పు ఇచ్చే సంస్థలు అప్పు తీసుకునే వ్యక్తి తిరిగి చెల్లించే సామర్థ్యాన్ని కచ్చితంగా అంచనా వేయాల్సి ఉంటుంది.
నగల విలువ లెక్కింపులో పారదర్శకత
బంగారం అసలు స్వచ్ఛత ఆధారంగానే దాని విలువను లెక్కించాలని ఆర్బీఐ నిబంధన విధించింది. గత 30 రోజుల సగటు ముగింపు ధర లేదా అంతకుముందు రోజు ముగింపు ధరల్లో ఏది తక్కువగా ఉంటే దాన్నే ప్రామాణికంగా తీసుకోవాలి. ఆభరణంలోని నిజమైన పసిడి విలువను మాత్రమే రుణ పరిమితికి పరిగణిస్తారు. తయారీ కూలి (మేకింగ్ ఛార్జీలు), ఆభరణాల్లో అమర్చిన రత్నాలు, విలువైన రాళ్ల బరువును రుణ లెక్కింపులో పరిగణించరు.
చెల్లింపులు, వేలం నిబంధనలు కఠినం
వినియోగ అవసరాల కోసం తీసుకునే బుల్లెట్ రీపేమెంట్ గోల్డ్ లోన్ల కాలపరిమితి 12 నెలలకు మించకూడదు. రుణ గడువు తీరేనాటికి చెల్లించాల్సిన వడ్డీతో సహా మొత్తం రుణ కాలపరిమితి పొడవునా నిర్ణీత ఎల్టీవీ పరిమితిని నిర్వహించాలి. ఒకవేళ రుణగ్రహీత బాకీ చెల్లించక డిఫాల్ట్ అయితే, ఆ బంగారాన్ని వేలం వేసే ముందు సంబంధిత ఫైనాన్స్ సంస్థ రుణగ్రహీతకు ముందస్తు సమాచారం, స్పష్టమైన నోటీసు ఇవ్వడం తప్పనిసరి. అంతేకాకుండా, వేలం రిజర్వ్ ధర ఆ రోజు నాటి పసిడి మార్కెట్ విలువలో 90 శాతానికి తగ్గకుండా చూడాలి. వరుసగా రెండు వేలాలు విఫలమైతే మాత్రమే ఈ పరిమితిని 85 శాతానికి తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
నగల వాపసు ఆలస్యమైతే రోజుకు రూ.5,000 పరిహారం
రుణం మొత్తాన్ని పూర్తిగా చెల్లించిన రోజునే లేదా గరిష్ఠంగా 7 పనిదినాల్లోగా తాకట్టు పెట్టిన బంగారాన్ని రుణగ్రహీతకు తిరిగి ఇచ్చేయాలి. ఒకవేళ ఫైనాన్స్ సంస్థ నిర్లక్ష్యం వల్ల ఈ గడువు దాటితే, నిబంధనలకు లోబడి ప్రతీ ఆలస్యమైన రోజుకూ రూ.5,000 చొప్పున పరిహారాన్ని రుణగ్రహీతకు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
రుణగ్రహీతలు గుర్తుంచుకోవాల్సిన కీలక అంశాలు
కొత్త విధానం వల్ల పసిడి రుణాలు తీసుకోవడం మరింత పారదర్శకంగా, సులభంగా మారింది. అనుచితమైన విలువ లెక్కింపులు, నగల వాపసులో ఆలస్యం, పారదర్శకత లేని వేలం విధానాలకు ఆర్బీఐ చెక్ పెట్టింది. అయితే, ఎక్కువ రుణం లభిస్తుందన్న కారణంతో అప్పులు చేయడం శ్రేయస్కరం కాదని గ్రహించాలి. ప్రాథమిక అర్హత ప్రమాణాలు పూర్తి చేసిన తర్వాతే బ్యాంకులు రుణం మంజూరు చేస్తాయి.
బంగారాన్ని తాకట్టు పెట్టే ముందు వివిధ సంస్థల వడ్డీ రేట్లు, ప్రాసెసింగ్ రుసుములు, ఇతర ఖర్చులు, రుణ నిబంధనలు, తిరిగి చెల్లించే పద్ధతులు, వేలం షరతులను జాగ్రత్తగా పోల్చి చూసుకోవాలి. కుటుంబ ఆస్తి అయిన బంగారాన్ని పోగొట్టుకోకుండా ఉండాలంటే, పసిడి రుణాలను స్పష్టమైన రీపేమెంట్ ప్రణాళిక ఉన్న స్వల్పకాలిక ప్రత్యామ్నాయంగా మాత్రమే చూడాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం అందించిన సమాచారం మాత్రమే. పసిడి రుణం తీసుకునే ముందు ఆర్బీఐ తాజా మార్గదర్శకాలు, సంబంధిత సంస్థల నియమ నిబంధనలను పరిశీలించుకోవడం శ్రేయస్కరం.)
- ABOUT THE AUTHORPraveen Kumar Lenkala
ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More