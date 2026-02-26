Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    బంధం తెగిపోయిందా? బాధ నుంచి కోలుకుని కొత్త జీవితం వైపు అడుగులేయండిలా.. రిలేషన్‌షిప్ కోచ్ టిప్స్

    ప్రేమ ఎంతో మధురం. కానీ, ఆ బంధం ముగిసినప్పుడు కలిగే వేదన వర్ణనాతీతం. ఆ పాత జ్ఞాపకాల నుంచి బయటపడి, మిమ్మల్ని మీరు కొత్తగా ఆవిష్కరించుకోవడానికి రిలేషన్‌షిప్ కోచ్ ఓమోవ్రే ఇస్తున్న 12 విలువైన సూచనలు ఇవే.

    Published on: Feb 26, 2026 5:50 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ప్రేమలో విఫలం కావడం లేదా నమ్మిన బంధం తెగిపోవడం అనేది ఎవరికైనా మానసికంగా పెద్ద దెబ్బే. విడిపోవడం అనేది కేవలం ఒక వ్యక్తిని దూరం చేసుకోవడం మాత్రమే కాదు, మనలో ఒక భాగాన్ని కోల్పోయినంత పని అవుతుంది. అయితే, ఈ బాధ నుంచి ఆరోగ్యకరమైన రీతిలో బయటపడి, మళ్లీ ప్రశాంతతను ఎలా పొందాలో ప్రముఖ రిలేషన్‌షిప్ కోచ్, కపుల్స్ కౌన్సెలర్ కంఫర్ట్ ఓమోవ్రే ఇన్‌స్టా వేదికగా కొన్ని కీలక సూచనలు చేశారు.

    బంధం తెగిపోయిందా? బాధ నుంచి కోలుకుని కొత్త జీవితం వైపు అడుగులేయండిలా.. రిలేషన్‌షిప్ కోచ్ టిప్స్ (Pexel)
    బంధం తెగిపోయిందా? బాధ నుంచి కోలుకుని కొత్త జీవితం వైపు అడుగులేయండిలా.. రిలేషన్‌షిప్ కోచ్ టిప్స్ (Pexel)

    విడిపోయిన తర్వాత పాత జ్ఞాపకాల సంకెళ్లను తెంచుకుని, మిమ్మల్ని మీరు ఎలా ప్రేమించుకోవాలో ఆయన మాటల్లోనే చూద్దాం.

    1. మీ నిర్ణయాన్ని మీరే సమర్థించుకోండి

    "నేను చేసింది కరెక్టేనా?" అనే సందేహం మిమ్మల్ని లోలోపల తూర్పారబడుతుంది. అందుకే, ఆ బంధంలో మీరు అనుభవించిన బాధను ఒక్కసారి గుర్తుచేసుకోండి. విడిపోవడమే సరైన నిర్ణయమని మీకు మీరు చెప్పుకోండి. దీనివల్ల మీరు దేన్నీ కోల్పోవడం లేదు, పైగా మీకు మీరు స్వేచ్ఛను, మళ్లీ సంతోషంగా ఉండే అవకాశాన్ని ఇచ్చుకుంటున్నారని నమ్మండి.

    2. అలజడి కలిగించే భావోద్వేగాలను గుర్తించండి

    విడిపోయినప్పుడు నేరం చేసిన భావన (Guilt), ఇంతకాలం ఎందుకు భరించాననే సిగ్గు, భవిష్యత్తుపై భయం కలగడం సహజం. వాటిలో మునిగిపోకుండా, ఒక డైరీలో మీ ఫీలింగ్స్ అన్నీ రాసుకోండి. మీ ప్రశాంతత కోసం మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం విషయంలో అపరాధ భావం అవసరం లేదని గుర్తుంచుకోండి.

    3. గతాన్ని వాస్తవిక కోణంలో చూడండి

    మన మెదడు అప్పుడప్పుడు గతాన్ని వడపోసి, కేవలం మంచి జ్ఞాపకాలను మాత్రమే చూపిస్తుంది. కానీ, మీరు ఆ బంధం నుంచి ఎందుకు బయటకు రావాల్సి వచ్చిందో ఆ చేదు నిజాలను కూడా గుర్తుచేసుకోండి. మంచి రోజులు ఉన్నప్పటికీ, మీరు అనుభవించిన చెడు వాటికంటే ఎక్కువేనని గ్రహించండి.

    4. మిమ్మల్ని మీరు క్షమించుకోండి

    బయటకు వచ్చాక గానీ మనకు అర్థం కాదు.. మనం ఎంత నరకాన్ని అనుభవించామో. దీనివల్ల మనల్ని మనం మోసం చేసుకున్నామనే బాధ కలుగుతుంది. కానీ, గతాన్ని వదిలేయండి. కనీసం ఇప్పటికైనా ఆ బంధం నుంచి బయటపడగలిగినందుకు మిమ్మల్ని మీరు అభినందించుకోండి.

    5. పాత బంధం సంకెళ్లను తెంచేయండి

    చాలామంది విడిపోయిన తర్వాత అవతలి వ్యక్తికి అసూయ కలిగించాలని లేదా వారు వెనక్కి వచ్చి ప్రాధేయపడాలని కోరుకుంటారు. ఇది మిమ్మల్ని పాత జ్ఞాపకాలకే కట్టేస్తుంది. మీరు కోలుకోవడం, ఎదగడం అనేది కేవలం మీ కోసమే కావాలి తప్ప మరొకరికి చూపించడానికి కాదు.

    6. మీ బాధను గౌరవించండి

    బాధను అణచివేయకండి. ఏడవాలనిపిస్తే ఏడవండి, ఎవరికైనా చెప్పుకోవాలనిపిస్తే చెప్పండి. బాధను పూర్తిగా అనుభవిస్తేనే, మనసులో కొత్త సంతోషాలకు చోటు దొరుకుతుంది. మీలోని వేదనను బయటకు పంపడం బలహీనత కాదు.

    7. సెల్ఫ్ కేర్‌కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి

    ఈ కష్టకాలంలో మీకు నచ్చిన పనులు చేయండి. మంచి సంగీతం వినడం, నడకకు వెళ్లడం, నచ్చిన ఆహారం తీసుకోవడం, మెడిటేషన్ చేయడం వంటివి చేయండి. ఇవి మీ ఒత్తిడిని తగ్గించి, మిమ్మల్ని మళ్లీ ఉత్సాహంగా మారుస్తాయి.

    8. మీ గురించి మీరు కొత్తగా రాసుకోండి

    ప్రేమ విఫలమైతే "నేను దేనికీ పనికిరాను", "నన్ను ఎవరూ ప్రేమించరు" అనే అబద్ధాలను నమ్మే ప్రమాదం ఉంది. వాటిని నమ్మకండి. మీరు అద్భుతమైన వ్యక్తి అని, అన్ని మంచి విషయాలకు మీరు అర్హులని మీకు మీరు ప్రతిరోజూ చెప్పుకోండి.

    9. భవిష్యత్తును ఊహించుకోండి

    అవతలి వ్యక్తి లేకపోతే జీవితం లేదనే భ్రమను వీడండి. మీ ఆదర్శ జీవితం ఎలా ఉండాలో ఊహించుకుని, అది సాధించడానికి ఏం చేయాలో ఒక పేపర్ మీద రాసుకోండి. ఆ దిశగా అడుగులు వేయండి.

    10. కలల జీవితాన్ని నిర్మించుకోండి

    ఖాళీగా కూర్చుంటే పాత ఆలోచనలు వస్తాయి. అందుకే కొత్త హాబీలు అలవాటు చేసుకోండి, కొత్త స్నేహితులను కలవండి, కెరీర్‌లో కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకోండి. మీరు ఎంత బిజీగా ఉంటే అంత త్వరగా కోలుకుంటారు.

    11. మార్పును ఆహ్వానించండి

    బాధ మనల్ని మారుస్తుంది. పాత వ్యక్తిలా మీరు మళ్లీ ఉండకపోవచ్చు, కానీ అది మంచిదే కావచ్చు. మరింత పరిణతి చెందిన వ్యక్తిగా ఎదగడానికి ఈ అనుభవాన్ని వాడుకోండి.

    12. ఓపికగా ఉండండి

    గాయం మానడానికి సమయం పడుతుంది. రాత్రికి రాత్రే అంతా మర్చిపోవాలని అనుకోకండి. మీ మీద మీరు నమ్మకం ఉంచండి, కాలమే అన్నింటికీ మందు వేస్తుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    ప్ర: విడిపోయిన తర్వాత పాత జ్ఞాపకాల నుంచి బయటపడటం ఎలా?

    జ: గతాన్ని వాస్తవిక దృష్టితో చూడాలి. కేవలం మంచి క్షణాలనే కాకుండా, ఆ బంధంలో మీరు పడిన ఇబ్బందులను కూడా గుర్తుచేసుకోవడం వల్ల త్వరగా బయటపడవచ్చు.

    ప్ర: ఒంటరితనం వేధిస్తుంటే ఏం చేయాలి?

    జ: కొత్త హాబీలు అలవాటు చేసుకోవడం, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులతో సమయం గడపడం వల్ల ఒంటరితనం తగ్గుతుంది. సెల్ఫ్-కేర్ మీద దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.

    (గమనిక: ఈ కథనం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. మీరు తీవ్రమైన మానసిక ఆందోళనతో ఉంటే తప్పనిసరిగా నిపుణులైన కౌన్సెలర్లు లేదా డాక్టర్లను సంప్రదించండి.)

    recommendedIcon
    News/Lifestyle/బంధం తెగిపోయిందా? బాధ నుంచి కోలుకుని కొత్త జీవితం వైపు అడుగులేయండిలా.. రిలేషన్‌షిప్ కోచ్ టిప్స్
    News/Lifestyle/బంధం తెగిపోయిందా? బాధ నుంచి కోలుకుని కొత్త జీవితం వైపు అడుగులేయండిలా.. రిలేషన్‌షిప్ కోచ్ టిప్స్
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes