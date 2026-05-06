    Quote of the Day: కష్టాల నుంచి బయటపడాలంటే వాటి మధ్య నుంచే వెళ్లాలి: రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ స్ఫూర్తి మంత్రం

    జీవితంలో సమస్యలు ఎదురైనప్పుడు చాలామంది చేసే మొదటి పని.. వాటి నుంచి తప్పించుకోవడం. కానీ, పారిపోవడం వల్ల సమస్య తీరదు సగదా, అది మరింత జటిలమవుతుంది. ఇదే విషయాన్ని అమెరికాకు చెందిన ప్రఖ్యాత కవి రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ దశాబ్దాల క్రితమే ఎంతో అర్థవంతంగా చెప్పారు. 

    Updated on: May 06, 2026 10:24 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    ఆధునిక కాలంలో ప్రతిదానికీ 'ఇన్‌స్టంట్' పరిష్కారాలు వెతుక్కుంటున్నాం. ఐదు నిమిషాల్లో డెలివరీ, క్షణాల్లో సమాచారం అందుతున్న ఈ రోజుల్లో కష్టాలకు కూడా ఏదైనా షార్ట్‌కట్ ఉంటుందేమో అని ఆశిస్తాం. కానీ రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ మాటలు మనల్ని వాస్తవంలోకి తెస్తాయి.

    రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ కోట్
    "ఏ సమస్యనైనా అధిగమించడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గం.. దాని గుండా ప్రయాణించడమే" అని ఫ్రాస్ట్ పేర్కొన్నారు.

    The best way out is always through వ్యాక్యంలో 'త్రూ' (Through) అనే పదానికి చాలా లోతైన అర్థం ఉంది. సమస్య పైపైన కనిపించే లక్షణాలకు చికిత్స చేయడం కాదు, ఆ కష్టానికి కారణమైన అసలు చిక్కుముడిని విప్పాలి. ఉదాహరణకు, ఒక ఆఫీసులో కఠినమైన సంభాషణను వాయిదా వేయడం వల్ల ఆ సమస్య తాత్కాలికంగా ఆగినట్లు అనిపించినా, లోలోపల అది పెద్ద అగాధంగా మారుతుంది. ఆ భయాన్ని ఎదుర్కొని మాట్లాడినప్పుడే దానికి శాశ్వత పరిష్కారం దొరుకుతుంది.

    సమస్యే ఒక పాఠం

    నాయకత్వ లక్షణాల గురించి చర్చించేటప్పుడు ఈ సూక్తి ఒక మౌలిక సూత్రంలా పనిచేస్తుంది. గొప్ప నాయకులు కష్టాలను చూసి పక్కకు తప్పుకోరు. సమస్య ఎంత జటిలంగా ఉన్నా, ఓపికతో దాన్ని విశ్లేషించి, కార్యాచరణను సిద్ధం చేసుకుంటారు. కష్టపడటాన్ని వారు కేవలం శ్రమగా చూడరు, అది తమను తాము మలుచుకునే ఒక ప్రక్రియగా భావిస్తారు.

    తెలుగు సమాజంలో కూడా మనం తరచూ వినే 'కష్టేఫలి' అనే మాటకు ఇది పొడిగింపు లాంటిది. ఏదైనా విషయాన్ని మనం ఎంతగా ఎదిరిస్తామో (Resist), అది మనల్ని అంతగా వేధిస్తుంది. అదే దాన్ని అంగీకరించి ముందుకు సాగితే, ఆ కష్టమే మనకు పాఠంగా మారుతుంది.

    ఎవరీ రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్?

    1874లో సాన్ ఫ్రాన్సిస్కోలో జన్మించిన రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్, 20వ శతాబ్దపు అత్యంత ప్రభావవంతమైన కవులలో ఒకరు. ఆయన కవిత్వంలో గ్రామీణ జీవనం, ప్రకృతి అందాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. అయితే ఆ వర్ణనల వెనుక మనిషి ఒంటరితనం, బాధ్యతలు, ఎదురుచూపులు వంటి గంభీరమైన జీవిత సత్యాలు దాగి ఉంటాయి.

    ఆయన జీవితం కూడా సాఫీగా సాగలేదు. ఉపాధ్యాయుడిగా, రైతుగా రకరకాల పనులు చేసినా తొలినాళ్లలో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తప్పలేదు. సుమారు 40 ఏళ్ల వయసు వచ్చే వరకు ఆయన తొలి పుస్తకం వెలుగు చూడలేదు. కానీ ఒకసారి ప్రయాణం మొదలైన తర్వాత ఆయన వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. ఏకంగా నాలుగు సార్లు 'పులిట్జర్' అవార్డును అందుకున్న ఏకైక కవిగా ఆయన చరిత్ర సృష్టించారు. 1963లో ఆయన మరణించే వరకు సాహిత్య ప్రపంచంలో ధృవతారలా వెలిగారు.

    జీవితంలో ఈ సూత్రాన్ని ఎలా అమలు చేయాలి?

    సమస్యను గుర్తించండి: మనం దేని నుంచి పారిపోతున్నామో ముందు స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి. అది ఒక ఆర్థిక ఇబ్బంది కావచ్చు లేదా ఒక వ్యక్తిగత సంబంధం కావచ్చు.

    వాయిదా వేయకండి: రేపు చూద్దాంలే అనుకోవడం వల్ల సమస్య భారం పెరుగుతుందే తప్ప తగ్గదు. ఈరోజే దానిపై దృష్టి పెట్టండి.

    ఓపిక పట్టండి: పరిష్కారం దొరికే వరకు ఆ ప్రయాణంలో ఉండాలి. మధ్యలో వదిలేస్తే మళ్లీ మొదటికే వస్తాం.

    రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ చెప్పినట్లుగా, చీకటి సొరంగం నుంచి బయటపడాలంటే వెనక్కి తిరగడం కాదు, ఆ చీకటిని చీల్చుకుంటూ ముందుకు సాగడమే ఏకైక మార్గం. ఆ ప్రయాణమే మిమ్మల్ని మరింత దృఢంగా మారుస్తుంది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. "The best way out is always through" అంటే అర్థం ఏమిటి?

    ఏదైనా సమస్య నుంచి పూర్తిగా బయటపడాలంటే, ఆ సమస్యను నేరుగా ఎదుర్కోవాలని దీని అర్థం. దాన్ని వాయిదా వేయడం లేదా తప్పించుకోవడం వల్ల ఫలితం ఉండదని ఈ సూక్తి చెబుతుంది.

    2. రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ ఏ దేశానికి చెందిన కవి?

    ఈయన అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ కవి. 20వ శతాబ్దంలో ఈయన రాసిన కవితలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాయి.

    3. రాబర్ట్ ఫ్రాస్ట్ ఎన్ని పులిట్జర్ అవార్డులు గెలుచుకున్నారు?

    సాహిత్య రంగంలో అత్యున్నతమైన 'పులిట్జర్' అవార్డును ఆయన నాలుగు సార్లు గెలుచుకున్నారు.

    4. ఈ సూక్తిని వృత్తిపరమైన జీవితంలో (Professional Life) ఎలా వాడవచ్చు?

    కార్యాలయాల్లో సంక్లిష్టమైన ప్రాజెక్టులు లేదా ఇబ్బందికరమైన చర్చలు ఎదురైనప్పుడు వెనకడుగు వేయకుండా, ప్రణాళికాబద్ధంగా వాటిని పూర్తి చేయడమే ఎదుగుదలకు మార్గమని అర్థం చేసుకోవాలి.

      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

