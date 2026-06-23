Quote of the Day: రేపు కాదు.. నేడే ముఖ్యం! విజయంపై ‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ రచయిత కీలక సూత్రం
భవిష్యత్తు అనేది రేపు చేసే ఆలోచనల మీద కాదు, నేడు తీసుకునే నిర్ణయాలు, చేసే పనులపైనే ఆధారపడి ఉంటుందని ప్రముఖ రచయిత రాబర్ట్ కియోసాకి స్పష్టం చేశారు. ఆర్థిక స్వాతంత్య్రం ఉన్నత శిఖరాలను అధిరోహించాలనుకునే వారు వాయిదా తత్వాన్ని వీడి, క్రమశిక్షణతో ముందడుగు వేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.
కలలు కనడం సులువైనప్పటికీ, వాటిని సాకారం చేసుకోవడానికి నిరంతర శ్రమ, క్రమశిక్షణ అవసరం. జీవితంలో ఆశించిన స్థానానికి చేరుకోవాలన్నా, ఆర్థికంగా స్థిరపడాలన్నా ప్రస్తుత క్షణంలో మనం చేసే పనులే అత్యంత కీలకం. ఇదే విషయాన్ని ప్రముఖ అమెరికన్ వ్యాపారవేత్త, రచయిత రాబర్ట్ టి. కియోసాకి ఎంతో అద్భుతంగా వివరించారు.
"మీ భవిష్యత్తు అనేది మీరు ఈ రోజు చేసే పనుల ద్వారా నిర్మితమవుతుంది, రేపు చేసే వాటి ద్వారా కాదు," అని రాబర్ట్ కియోసాకి పేర్కొన్నారు. ఈ ఒక్క మాట వాయిదా వేసే అలవాటు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేస్తుంది. విజయం, వ్యక్తిగత ఎదుగుదల, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం అనేవి కేవలం కోరుకుంటే వచ్చేవి కావు. స్థిరమైన కృషి, బాధ్యతాయుతమైన నిర్ణయాల వల్లే అవి సాధ్యమవుతాయి.
ఈ సూత్రం అంతరార్థం ఇదే..
మనం రేపు సాధించబోయే ఫలితాలు, ఈరోజు మనం పెట్టే పెట్టుబడి (శ్రమ, సమయం) పైనే ఆధారపడి ఉంటాయి. చాలా మంది సరైన సమయం కోసం వేచి చూస్తూ కాలయాపన చేస్తుంటారు. కానీ, ఆ ‘సరైన సమయం’ ఎప్పుడూ రాదు. కాలయాపన వల్ల అవకాశాలు చేజారిపోవడమే కాకుండా లక్ష్యాలు నెరవేరకుండా ఉండిపోతాయి.
పరీక్షలకు సిద్ధమవ్వడం, కొత్త నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడం, డబ్బు పొదుపు చేయడం లేదా బంధాలను బలోపేతం చేసుకోవడం.. ఇలా ఏదైనా సరే, ఇప్పుడే ప్రారంభించాలి. పనులను వాయిదా వేయకుండా, ప్రస్తుత కాలంలో పట్టుదలతో శ్రమిస్తేనే అనుకున్న విజయాలు సాధించవచ్చని ఈ సూత్రం బోధిస్తోంది.
ఈ మాట ప్రతి ఒక్కరినీ ఎందుకు ఆకట్టుకుంటుంది?
మాటల కంటే చేతలు మిన్న అనే విశ్వసనీయ సత్యాన్ని ఈ వ్యాఖ్య గుర్తు చేస్తుంది. మనలో చాలా మందికి పెద్ద పెద్ద ఆశయాలు, కలలు ఉంటాయి, కానీ వాటిని అమలు చేయడంలో వెనుకబడుతుంటారు. సాకులు వెతకడం ఆపేసి, మన భవిష్యత్తుకు మనమే బాధ్యత వహించేలా ఈ ఆలోచన ప్రేరేపిస్తుంది. విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు, వ్యాపారవేత్తలు అనే తేడా లేకుండా, వ్యక్తిగత ఎదుగుదలను ఆకాంక్షించే ప్రతి ఒక్కరికీ ఈ సూత్రం మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది.
నిత్య జీవితంలో ఎలా అమలు చేయాలి?
కియోసాకి చెప్పిన ఈ సూత్రాన్ని జీవితంలో భాగం చేసుకోవడానికి వాయిదా వేసే అలవాటును పూర్తిగా పక్కన పెట్టాలి. నిత్యం ఉత్పాదకతను పెంచే అలవాట్లను అలవర్చుకోవాలి. ఇందుకోసం కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలను పాటించవచ్చు.
- స్పష్టమైన లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకుని, వాటిని చిన్న చిన్న పనులుగా విభజించుకోవాలి.
- పనులను వాయిదా వేయకుండా ప్రాధాన్యత క్రమంలో పూర్తి చేయాలి.
- ఆర్థిక విషయాలపై అవగాహన పెంచుకుంటూ, నిరంతరం నేర్చుకోవడానికి సమయం కేటాయించాలి.
- పరిపూర్ణత (Perfection) కోసం ఆరాటపడకుండా, నిరంతరాయంగా (Consistency) శ్రమించడంపై దృష్టి పెట్టాలి.
- ఈ రోజు మనం వేసే ప్రతి చిన్న అడుగూ, రేపటి విజయానికి బలమైన పునాదిగా మారుతుందని గుర్తుంచుకోవాలి.
రాబర్ట్ టి. కియోసాకి నేపథ్యం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశేష ఆదరణ పొందిన ‘రిచ్ డాడ్ పూర్ డాడ్’ (Rich Dad Poor Dad) పుస్తకం ద్వారా రాబర్ట్ తోరు కియోసాకి అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆయన 1947 ఏప్రిల్ 8న అమెరికాలోని హవాయి (హిలో) లో జన్మించారు. ఆయన తండ్రి రాల్ఫ్ హెచ్. కియోసాకి విద్యావేత్తగా, ప్రభుత్వ అధికారిగా పని చేయగా, తల్లి మార్జోరీ ఓ. కియోసాకి రిజిస్టర్డ్ నర్సుగా సేవలందించారు.
న్యూయార్క్లోని యునైటెడ్ స్టేట్స్ మర్చంట్ మెరైన్ అకాడమీ నుంచి మారిటైమ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విభాగంలో ఆయన డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. వియత్నాం యుద్ధంలో హెలికాప్టర్ గన్షిప్ పైలట్గా పనిచేసిన అనంతరం, ఆయన వ్యాపార రంగంలోకి అడుగుపెట్టారు. వ్యాపారవేత్తగా, పెట్టుబడిదారుడిగా రాణించారు. రాబర్ట్ భార్య కిమ్ కియోసాకి కూడా విజయవంతమైన వ్యాపారవేత్త, రచయిత్రి. వీరిద్దరూ కలిసి ఆర్థిక విద్యా రంగంలో అనేక భాగస్వామ్య కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ దంపతులకు పిల్లలు లేరు.
డబ్బు, పెట్టుబడులు, ఆర్థిక విద్యపై సమాజంలో ఉన్న పాత నమ్మకాలను కియోసాకి తన పుస్తకాల ద్వారా సవాలు చేశారు. 'క్యాష్ఫ్లో క్వాడ్రంట్' (Cashflow Quadrant), 'రిచ్ డాడ్స్ గైడ్ టు ఇన్వెస్టింగ్' (Rich Dad's Guide to Investing), 'వై వీ వాంట్ యూ టు బి రిచ్' (Why We Want You to Be Rich) వంటివి ఆయన రాసిన ఇతర ప్రముఖ పుస్తకాలు. తన సెమినార్లు, పుస్తకాల ద్వారా లక్షలాది మందిలో ఆర్థిక అవగాహనను పెంచి, వారిని ఆర్థిక స్వాలంబన వైపు నడిపించడంలో ఆయన కీలక పాత్ర పోషించారు.
- ABOUT THE AUTHORHT Telugu Desk
హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More