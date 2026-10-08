మోకాలి మార్పిడి: రోబోటిక్ సర్జరీతో నిజంగానే మార్పు వస్తుందా?: డాక్టర్ దశరథ రామిరెడ్డి విశ్లేషణ
తీవ్రమైన మోకాలి నొప్పుల బాధితులకు మోకాలి మార్పిడి శస్త్రచికిత్స ఎంతో ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. సాంప్రదాయ, రోబోటిక్ మోకాలి మార్పిడి విధానాల మధ్య వ్యత్యాసాలు, ఏది ఎవరికి అనుకూలమో హైదరాబాద్ యశోద హాస్పిటల్స్ సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ దశరథ రామిరెడ్డి తేతలి అందిస్తున్న ప్రత్యేక విశ్లేషణ.
తీవ్రమైన ఆర్థరైటిస్, తగ్గని మోకాలి నొప్పులు, దైనందిన కార్యకలాపాలు నిర్వహించడంలో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే రోగులకు మోకాలి మార్పిడి (Knee Replacement) అత్యంత ప్రామాణికమైన, ప్రభావవంతమైన చికిత్సా విధానంగా నిలుస్తోంది. నేటి వైద్య రంగంలో సర్జన్లు ఈ శస్త్రచికిత్సను సాంప్రదాయ పరికరాలతో లేదా అధునాతన రోబోటిక్ సాంకేతికత సహాయంతో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ రెండు విధానాల ప్రధాన లక్ష్యం నొప్పులను తగ్గించి, కదలికలను మెరుగుపరచడమే అయినప్పటికీ, శస్త్రచికిత్సను ప్రణాళిక చేసుకోవడం, అమలు చేయడంలో వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి.
రోబోటిక్ సాంకేతికతతో వచ్చే మార్పులేంటి?
రోబోటిక్ సిస్టమ్ శస్త్రచికిత్సను స్వతంత్రంగా నిర్వహించదని ముందుగా గుర్తుంచుకోవాలి. చికిత్స ప్రక్రియ అంతటా ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ పూర్తి నియంత్రణను కలిగి ఉంటారు. రోబోటిక్ విధానం ద్వారా ఈ క్రింది ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి.
- ప్రతి రోగి శరీర నిర్మాణానికి అనుగుణంగా వివరణాత్మక శస్త్రచికిత్సా ప్రణాళికను రూపొందించడం
- మోకాలి అమరిక (Alignment), కీళ్ల సమతుల్యతను కచ్చితంగా అంచనా వేయడం
- ఎముక తయారీ, ఇంప్లాంట్ అమర్చే స్థానాన్ని సరిగ్గా మార్గదర్శనం చేయడం
- ప్రణాళిక ప్రకారం ఎముక కోతలను అత్యంత కచ్చితత్వంతో పూర్తి చేయడం
సాంప్రదాయ శస్త్రచికిత్సతో పోలిస్తే రోబోటిక్ విధానం ఎముకలు, ఇంప్లాంట్ మెకానికల్ అమరికను మరింత కచ్చితంగా పూర్తి చేస్తుంది. అయితే, శస్త్రచికిత్స తర్వాత వ్యాధి నయం కావడం, కార్యాచరణ ఫలితాలు, సమస్యలు (Complications) వచ్చే రేటు వంటివి రెండు విధానాల్లో దాదాపు సమానంగానే ఉంటాయి.
తక్కువ నొప్పులు, వేగవంతమైన కోలుకోవడం సాధ్యమేనా?
రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్స అనగానే నొప్పులు అస్సలు ఉండవని లేదా చాలా వేగంగా కోలుకుంటారని భావించడం సరికాదు. కొన్ని అధ్యయనాలలో రోబోటిక్ సర్జరీ చేయించుకున్న రోగులు తక్కువ రోజులు ఆసుపత్రిలో ఉండటం లేదా ప్రారంభ దశలో వేగంగా కోలుకోవడం గుర్తించారు. అయినప్పటికీ, నొప్పి నివారణ, మోకాలి మడత కదలికలు (Range of Motion) లేదా మొత్తంగా మోకాలి పనితీరులో స్పష్టమైన, పెద్ద వ్యత్యాసాలు ఉంటాయని పరిశోధనలు నిరూపించలేదు.
శస్త్రచికిత్స తర్వాత కోలుకోవడం అనేది రోగి వయస్సు, కండరాల బలం, సాధారణ ఆరోగ్య పరిస్థితి, ఆర్థరైటిస్ తీవ్రత, ఫిజియోథెరపీ సాధన వంటి అనేక అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
రెండు విధానాల్లోనూ మారని అంశాలు ఏవి?
విధానం ఏదైనప్పటికీ, మోకాలి మార్పిడి విజయవంతం కావడానికి కొన్ని అంశాలు అత్యంత కీలకం:
- అనుకూలమైన ఇంప్లాంట్ను ఎంచుకుని సరిగ్గా అమర్చడం
- సర్జన్ అనుభవం, సమయస్ఫూర్తితో కూడిన నిర్ణయాలు
- ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తలు
- నొప్పి నిర్వహణ (Pain Management)
- పునరావాసం, క్రమం తప్పని ఫిజియోథెరపీ
సాంప్రదాయ మోకాలి మార్పిడి శస్త్రచికిత్స దశాబ్దాలుగా విజయవంతంగా కొనసాగుతోంది. అనుభవజ్ఞుడైన సర్జన్ నిర్వహించినప్పుడు ఇది అద్భుతమైన ఫలితాలను అందిస్తుంది.
రోబోటిక్ సర్జరీ ఎవరికి ఎక్కువ ఉపయోగకరం?
తీవ్రమైన ఆకృతి లోపాలు ఉన్నవారు, వైవిధ్యమైన శరీర నిర్మాణం ఉన్నవారు లేదా గతంలో మోకాలి శస్త్రచికిత్సలు చేయించుకున్నవారికి కచ్చితమైన ప్రణాళిక అవసరం అవుతుంది. ఇటువంటి సవాలుతో కూడిన కేసుల్లో రోబోటిక్ సాంకేతికత ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది. అయితే ప్రతి రోగికీ రోబోటిక్ సర్జరీయే అవసరమని భావించకూడదు.
కేవలం సాంకేతికతను మాత్రమే ప్రాతిపదికగా తీసుకోకుండా రోగి మోకాలి పరిస్థితి, శరీర నిర్మాణం, చికిత్సా లక్ష్యాలు, సర్జన్ అంచనా ఆధారంగానే సరైన శస్త్రచికిత్సా విధానాన్ని ఎంచుకోవాలి.
రోబోటిక్ మోకాలి మార్పిడి కచ్చితత్వంలోనూ, ఇంప్లాంట్ అమరికలోనూ మెరుగైన ప్రయోజనాన్ని అందిస్తుంది. కానీ ఆ సాంకేతిక కచ్చితత్వం వల్ల ప్రతి రోగికీ నొప్పి తగ్గడం, వేగంగా కోలుకోవడం లేదా ఇంప్లాంట్ మన్నిక పెరగడం వంటివి స్వయంచాలకంగా జరగవు.
మోకాలి మార్పిడి గురించి ఆలోచించేవారు "రోబోటిక్ సర్జరీ మంచిదా కాదా?" అని ప్రశ్నించుకోవడం కంటే, "నా నిర్దిష్ట మోకాలి సమస్యకు రోబోటిక్ సాంకేతికత వల్ల నిజమైన ప్రయోజనం చేకూరుతుందా?" అని ఆలోచించడం ముఖ్యం. అనుభవజ్ఞుడైన ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్తో వివరంగా చర్చించడం ద్వారా మీకు అత్యంత అనుకూలమైన చికిత్సా విధానాన్ని ఎంచుకోవచ్చు.
వ్యాసకర్త:
డాక్టర్ దశరథ రామిరెడ్డి తేతలి
సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్,
యశోద హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్.
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