అధునాతన రోబోటిక్-అసిస్టెడ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ మెషిన్ ప్రారంభించిన సజ్జనార్
హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ సజ్జనార్ చేతులమీదగా మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్లో అధునాతన రోబోటిక్-అసిస్టెడ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ మెషిన్ ప్రారంభించింది. దీనిద్వారా హిప్, మోకాలి మార్పిడి శస్త్రచికిత్సల్లో కచ్చితత్వం, వేగవంతంగా కోలుకొనే అవకాశం ఉంటుంది ఆసుపత్రి వెల్లడించింది.
మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ ఆర్థోపెడిక్ చికిత్స రంగంలో మరో కీలక అడుగు వేసింది. ఆధునిక రోబోటిక్-అసిస్టెడ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించింది. దీనిద్వారా కచ్చితత్వం, రోగి జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ చికిత్సలను మరింత బలోపేతం చేసింది.
ఈ అత్యాధునిక సౌకర్యాన్ని హైదరాబాద్ సీపీ సజ్జనార్, డాక్టర్ అనిల్ కృష్ణ(మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ ఇండియా ఛైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్) డా.ఉదయ్ కృష్ణ మైనేని(సీనియర్ కన్సల్టెంట్, హెచ్ఓడీ అండ్ చీఫ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్) ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ శ్రీ హరి కృష్ణ, హాస్పిటల్ ఉన్నతాధికారులు, వైద్య నిపుణుల సమక్షంలో ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ డాక్టర్ సతీష్, చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ మహేష్ డెగ్లూర్కర్ పాల్గొన్నారు.
ఈ సందర్భంగా సజ్జనార్ మాట్లాడుతూ 'ఆధునిక రోబోటిక్ టెక్నాలజీని వైద్య సేవల్లో తీసుకురావడం అనేది నేటి ఆరోగ్యరంగం తీసుకుంటున్న దిశకు నిదర్శనం. ఇది అధిక కచ్చితత్వం, భద్రత, వేగవంతమైన కోలుకునే అవకాశాలను రోగులకు అందిస్తుంది. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు వైద్య సేవల ప్రమాణాలను మరింత పెంచుతాయి.' అని అన్నారు.
మెడికవర్ హాస్పిటల్స్లో ప్రవేశపెట్టిన ఈ రోబోటిక్ ప్లాట్ఫాం, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖ ఆర్థోపెడిక్ కేంద్రాల్లో వినియోగిస్తున్న స్ట్రైకర్ సంస్థకు చెందిన మాకో (MAKO) రోబోటిక్ సిస్టమ్ వంటి గ్లోబల్గా గుర్తింపు పొందిన సాంకేతికతపై ఆధారపడి ఉంది. ఈ వ్యవస్థ ద్వారా శస్త్రచికిత్సకు ముందస్తు ప్రణాళికను, శస్త్రచికిత్స సమయంలో తక్షణ మార్గదర్శకంతో అనుసంధానం చేసి, ప్రతి రోగి శరీర నిర్మాణానికి అనుగుణంగా శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించవచ్చు. ఇది ముఖ్యంగా హిప్ రీప్లేస్మెంట్, పార్టియల్ నీ రీప్లేస్మెంట్, టోటల్ నీ రీప్లేస్మెంట్ శస్త్రచికిత్సలకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.
ఈ సాంకేతికత గురించి డా.ఉదయ్ కృష్ణ మైనేని మాట్లాడారు. రోబోటిక్ సహకారంతో ఇంప్లాంట్ స్థానం, అలైన్మెంట్లో అత్యున్నత కచ్చితత్వం సాధ్యమవుతుందన్నారు. ఇది సంక్లిష్ట జాయింట్ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సల్లో దీర్ఘకాల ఫలితాలకు కీలకమని చెప్పారు. ఈ టెక్నాలజీ సర్జన్ నైపుణ్యానికి పొడిగింపులా పనిచేస్తుందన్నారు. సరైన రోగుల ఎంపికలో భద్రతను రాజీ పడకుండా, త్వరితగతిన నడవగలగడం, కొన్ని సందర్భాల్లో అదే రోజు డిశ్చార్జ్ కూడా సాధ్యమవుతుందని తెలిపారు.
'మెడికవర్ హాస్పిటల్స్లో అత్యాధునిక సాంకేతికతను అనుభవజ్ఞులైన వైద్య బృందాలతో సమన్వయం చేయడమే మా ప్రధాన లక్ష్యం. రోబోటిక్-అసిస్టెడ్ ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణమైన చికిత్సలను దేశీయంగా అందించగలుగుతున్నాం.' అని డాక్టర్ అనిల్ కృష్ణ చెప్పారు.