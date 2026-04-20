    Live- in relationship guide : లివ్-ఇన్ రిలేషన్​లో మోసపోకుండా ఉండేందుకు ఈ నియమాలు మర్చిపోకండి!

    Live- in Relationship Tips : నేటి జీవనశైలిలో లివ్​- ఇన్​ రిలేషన్​షిప్​ వైపు చాలా మంది మొగ్గుచూపుతున్నారు. పెళ్లి అనే భారం లేకుండా స్వేచ్ఛగా ఉండొచ్చని సహజీవనం చేస్తున్నారు. అయితే పెళ్లికి ముందే ఒకే ఇంట్లో ఇలా కలిసి ఉండే ముందు భావోద్వేగాలతో పాటు ఆర్థిక, వ్యక్తిగత భద్రతను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలి.

    Published on: Apr 20, 2026 6:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    Live-in Relationship Safety Tips : నేటి మారుతున్న జీవనశైలిలో 'సహజీవనం' లేదా 'లివ్-ఇన్ రిలేషన్‌షిప్' ఒక కొత్త సామాజిక మార్పుగా మారింది. అయితే, వివాహంతో సంబంధం లేకుండా ఒకే ఇంట్లో కలిసి ఉండాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు భావోద్వేగాలతో పాటు భద్రత, చట్టపరమైన అంశాలపై అవగాహన ఉండటం చాలా కీలకం.

    లివ్​ ఇన్​ రిలేషన్​షిప్​ సేఫ్టీ టిప్స్..
    లివ్​ ఇన్​ రిలేషన్​షిప్​ సేఫ్టీ టిప్స్..

    పెళ్లి చేసుకోకుండానే ఒకే ఇంట్లో దంపతుల్లా కలిసి ఉండటాన్ని 'లివ్-ఇన్ రిలేషన్‌షిప్' (సహజీవనం) అంటారు. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకోవడానికి, ఆర్థిక భారాన్ని పంచుకోవడానికి లేదా వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ కోసం నేటి తరం యువత ఈ మార్గాన్ని ఎంచుకుంటోంది. అయితే, ఈ బంధంలో ఎటువంటి సామాజిక లేదా చట్టపరమైన పత్రాలు (పెళ్లి పత్రికలు లేదా రిజిస్ట్రేషన్) ఉండవు కాబట్టి, ఇందులో రిస్క్ కూడా ఎక్కువే. అందుకే, సహజీవనం చేసే జంటలు, ముఖ్యంగా మహిళలు కొన్ని భద్రతా సూత్రాలను పాటించాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    1. ఆర్థిక స్వేచ్ఛ.. స్పష్టమైన సరిహద్దులు

    సహజీవనంలో ఉన్నప్పుడు ఇద్దరూ కలిసి ఖర్చులు పంచుకోవడం సహజం. అయితే, ఇక్కడే చిక్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

    జాయింట్ అకౌంట్లు వద్దు: బంధం ఎంత బలంగా ఉన్నా, వ్యక్తిగత బ్యాంక్ ఖాతాలను నిర్వహించడం ఉత్తమం. అవసరమైతే ఖర్చుల కోసం ఒక ఉమ్మడి ఖాతా తెరిచినా, మీ పొదుపు మొత్తాన్ని మీ సొంత అకౌంట్లోనే ఉంచుకోండి.

    ఆస్తుల కొనుగోలు: ఇద్దరూ కలిసి ఆస్తి కొంటున్నప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ పత్రాల్లో ఇద్దరి పేర్లు ఉండేలా చూసుకోవాలి. రేపు బంధం విడిపోయినా మీ పెట్టుబడికి భద్రత ఉంటుంది.

    2. చట్టపరమైన హక్కులపై అవగాహన

    భారతదేశంలో 'లివ్-ఇన్ రిలేషన్‌షిప్' చట్టవిరుద్ధం కాదు. సుప్రీంకోర్టు పలు సందర్భాల్లో దీనిని రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కుగా పేర్కొంది.

    గృహ హింస చట్టం: లివ్-ఇన్ రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్న మహిళలకు 'గృహ హింస నిరోధక చట్టం (2005)' వర్తిస్తుంది. భాగస్వామి వేధించినా, శారీరక దాడికి పాల్పడినా చట్టప్రకారం ఫిర్యాదు చేసే హక్కు మహిళలకు ఉంది.

    పిల్లల హక్కులు: సహజీవనంలో పుట్టిన పిల్లలు చట్టబద్ధమైన వారసులుగా గుర్తిస్తారు. వారికి తండ్రి ఆస్తిలో సమాన వాటా ఉంటుంది.

    3. సామాజిక ఒంటరితనం వద్దు

    సహజీవనం చేస్తున్నప్పుడు చాలామంది తమ కుటుంబాలకు లేదా పాత స్నేహితులకు దూరమవుతారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన ధోరణి.

    భాగస్వామితో గొడవలు జరిగినప్పుడు లేదా అత్యవసర పరిస్థితి ఎదురైనప్పుడు మీకు అండగా ఉండే 'సపోర్ట్ సిస్టమ్' ఉండాలి. కనీసం ఒక్క నమ్మకమైన ఫ్రెండ్​కైనా మీ చిరునామా, మీ భాగస్వామి వివరాలు తెలిసి ఉండాలి.

    మీ ఫోన్‌లో ఎమర్జెన్సీ కాంటాక్ట్స్ ఎప్పుడూ సిద్ధంగా ఉంచుకోండి.

    4. వ్యక్తిగత గోప్యత - డిజిటల్ భద్రత..

    ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ఫోన్ పాస్‌వర్డ్‌లు, సోషల్ మీడియా ఖాతాల వివరాలు పంచుకోవడం గొప్పగా అనిపించవచ్చు. కానీ, భవిష్యత్తులో బంధం బెడిసికొడితే (బెడిసి కొట్టదు అని ఆలోచించకూడదు) ఇవే ఆయుధాలుగా మారే ప్రమాదం ఉంది.

    మీ వ్యక్తిగత మెయిల్ ఐడీలు, బ్యాంకింగ్ వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుకోండి.

    మీ ప్రైవేట్ ఫోటోలు లేదా వీడియోలు రికార్డ్ చేయడానికి భాగస్వామిని అనుమతించకండి. బ్లాక్‌మెయిలింగ్‌కు ఇవే ప్రధాన కారణమవుతున్నాయి.

    5. ఎగ్జిట్ ప్లాన్ (ముందస్తు జాగ్రత్త)

    లివ్​ ఇన్​ రిలేషన్​షిప్​ టాక్సిక్ అవుతోందని అనిపించినప్పుడు వెంటనే బయటకు రావడానికి మానసికంగా, ఆర్థికంగా సిద్ధంగా ఉండాలి. 'రెడ్ ఫ్లాగ్స్'.. అంటే భాగస్వామి మితిమీరిన కోపం, అనుమానం, నియంత్రించడం వంటివి గమనిస్తే ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా నిర్ణయం తీసుకోవాలి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. లివ్-ఇన్ రిలేషన్‌షిప్ భారతదేశంలో చట్టబద్ధమేనా?

    అవును, మేజర్లయిన ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ ఇష్టప్రకారం కలిసి ఉండటాన్ని భారత చట్టం తప్పుపట్టదు. అయితే వారు భార్యాభర్తల్లా సమాజంలో గుర్తింపు పొందేలా ఎక్కువ కాలం కలిసి ఉంటే కొన్ని హక్కులు లభిస్తాయి.

    2. లివ్-ఇన్‌లో ఉన్న మహిళ భరణం కోరవచ్చా?

    అవును, కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో దీర్ఘకాలం సహజీవనం చేసిన తర్వాత విడిపోతే, సెక్షన్ 125 (CrPC) ప్రకారం మహిళ తన భాగస్వామి నుంచి భరణం పొందే అవకాశం ఉందని న్యాయ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

    3. సహజీవనంలో హింస ఎదురైతే ఎవరిని సంప్రదించాలి?

    వెంటనే సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు లేదా మహిళా హెల్ప్‌లైన్ నంబర్లకు కాల్ చేయవచ్చు. గృహ హింస చట్టం కింద మీరు రక్షణ కోరవచ్చు.

    4. లివ్-ఇన్ పార్ట్నర్ తో కలిసి ఆస్తులు కొనవచ్చా?

    కొనవచ్చు, కానీ డాక్యుమెంట్లలో ఇద్దరి పేర్లు భాగస్వాములుగా (కో-ఓనర్స్) నమోదు చేయడం భవిష్యత్తులో సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

    Home/Lifestyle/Live- In Relationship Guide : లివ్-ఇన్ రిలేషన్​లో మోసపోకుండా ఉండేందుకు ఈ నియమాలు మర్చిపోకండి!
    Home/Lifestyle/Live- In Relationship Guide : లివ్-ఇన్ రిలేషన్​లో మోసపోకుండా ఉండేందుకు ఈ నియమాలు మర్చిపోకండి!
