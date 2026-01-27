Edit Profile
    ముంబై వీధుల్లో సమంత ‘నో మేకప్’ లుక్‌ అదరహో.. ఆ జీన్స్ ధర తెలిస్తే షాకే

    టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ సమంత రూత్ ప్రభు తన అద్భుతమైన స్టైల్‌తో మరోసారి నెటిజన్ల మనసు గెలుచుకున్నారు. ముంబై వీధుల్లో సింపుల్ అండ్ స్టైలిష్ లుక్‌లో కనిపించిన సామ్ మెరిసిపోతున్నారు. ఆమె ధరించిన డ్రెస్ ధర, ఆ ‘పెళ్లి కళ’ వెనుక ఉన్న రహస్యం ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్‌గా మారింది.

    Published on: Jan 27, 2026 8:06 AM IST
    By HT Telugu Desk
    టాలీవుడ్ క్వీన్ సమంత రూత్ ప్రభు ఏం చేసినా అది ఒక సెన్సేషన్. తన నటనతోనే కాదు, తన ఫ్యాషన్ సెన్స్‌తోనూ సామ్ ఎప్పుడూ వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. అది తన మొదటి పెళ్లి నాటి గౌన్‌ను కొత్తగా డిజైన్ చేయించుకోవడం కావచ్చు, లేదా సంప్రదాయ చేనేత వస్త్రాల్లో మెరవడం కావచ్చు.. స్టైల్ విషయంలో సామ్ ఎప్పుడూ ఒక అడుగు ముందే ఉంటారు. తాజాగా ముంబై వీధుల్లో ఆమె కనిపించిన తీరు ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.

    ముంబై వీధుల్లో సమంత ‘నో మేకప్’ లుక్‌
    ముంబై వీధుల్లో సమంత ‘నో మేకప్’ లుక్‌

    సింపుల్ ట్యాంక్ టాప్, జీన్స్ కాంబో

    జనవరి 25న ముంబైలోని ఒక హెయిర్ సెలూన్ నుండి బయటకు వస్తున్న సమంతను కెమెరాలు బంధించాయి. ఈ సందర్భంగా ఆమె ధరించిన సింపుల్ ట్యాంక్ టాప్, జీన్స్ కాంబినేషన్ నెటిజన్లను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియోను షేర్ చేసిన ఒక పాపరాజీ.. “సమంత ఫేస్‌లో ఆ పెళ్లి కళ (Wedding Glow) చూడండి.. సామ్ నిజంగా మెరిసిపోతున్నారు” అంటూ క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.

    డ్రెస్ ఖరీదు అక్షరాలా..

    సామ్ ఈ లుక్ కోసం ఉపయోగించిన బ్రాండ్స్ వివరాలు ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఫ్యాషన్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీల సమాచారం ప్రకారం.. సమంత ధరించిన ‘గింగమ్ ట్యాంక్ టాప్’ ప్రముఖ మోడల్ గిగి హడిడ్‌కు చెందిన లగ్జరీ బ్రాండ్ ‘గెస్ట్ ఇన్ రెసిడెన్స్’ (Guest in Residence) నుంచి తీసుకున్నది. అలాగే, ఆమె ధరించిన జీన్స్ యూకేకు చెందిన లగ్జరీ లేబుల్ ‘జేడబ్ల్యూ ఆండర్సన్’ (JW Anderson) బ్రాండ్‌ది. ఈ ‘బకిల్డ్ కఫ్ జీన్స్’ ధర దాదాపు 444 డాలర్లు. అంటే మన భారతీయ కరెన్సీలో సుమారు రూ. 40,703.

    మినిమలిస్ట్ కేరాఫ్ అడ్రస్ సమంత

    ఈ అవుట్‌ఫిట్‌లో ‘లెస్ ఈజ్ మోర్’ (Less is More) అనే ఫార్ములాను ఫాలో అయ్యారు. పింక్ మరియు ఎల్లో కలర్ కాంబినేషన్‌లో ఉన్న క్రాప్డ్ ట్యాంక్ టాప్‌లో ఆమె చాలా కూల్‌గా కనిపించారు. బ్యాగీ స్టైల్ జీన్స్ ఆమె లుక్‌కు మరింత ఫినిషింగ్ ఇచ్చింది. ఎటువంటి భారీ యాక్సెసరీస్ లేకుండా, కేవలం బ్లాక్ స్ట్రాపీ కిటెన్ హీల్స్ ధరించి సామ్ తన మినిమలిస్ట్ టేస్ట్ చాటుకున్నారు. మేకప్ లేకుండా సహజ సిద్ధమైన అందంతో, లూజ్ హెయిర్‌తో ఆమె కెమెరాలకు చిక్కారు.

    నెటిజన్ల స్పందన ఇదీ

    2025 డిసెంబర్ 1న కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్‌లో అత్యంత సన్నిహితుల మధ్య సమంత, చిత్రనిర్మాత రాజ్ నిడిమోరు వివాహం చేసుకున్నారు. పెళ్లి తర్వాత ఆమె మొదటిసారి ఇలా బయట కనిపించడంతో నెటిజన్లు “సామ్ ముఖంలో పెళ్లి కళ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది” అంటూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. వీరిద్దరూ గతంలో ‘ది ఫ్యామిలీ మ్యాన్ 2’, ‘సిటాడెల్: హనీ బన్నీ’ వంటి వెబ్ సిరీస్‌ల కోసం కలిసి పనిచేశారు.

