ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్లో సాక్షి టాస్క్ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్గా, సబ్ ఎడిటర్గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.
10 లక్షల పెయిడ్ మెంబర్షిప్లు దాటిన తొలి యూట్యూబర్ సమయ్ రైనా
యూట్యూబ్ చరిత్రలో 10 లక్షల పెయిడ్ చానల్ మెంబర్షిప్లు దాటిన తొలి క్రియేటర్గా స్టాండప్ కమెడియన్ సమయ్ రైనా రికార్డు నెలకొల్పాడు. గూగుల్ ఇండియా బ్లాగ్ ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది.
స్టాండప్ కమెడియన్ సమయ్ రైనా యూట్యూబ్లో అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 10 లక్షల పెయిడ్ ఛానల్ మెంబర్షిప్లు దాటిన తొలి యూట్యూబ్ క్రియేటర్గా నిలిచాడు. గూగుల్ ఇండియా బ్లాగ్లో యూట్యూబ్ బృందం ఈ వివరాలను పంచుకుంది. "సమయ్కు ఇది అసాధారణ మైలురాయి, దేశంలోని క్రియేటర్ వ్యవస్థ మొత్తానికి గర్వకారణమైన క్షణం" అని యూట్యూబ్ బృందం పేర్కొంది.
పెయిడ్ మెంబర్షిప్లు అంటే ఏమిటి? సబ్స్క్రిప్షన్లతో తేడా ఏమిటి?
యూట్యూబ్ ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ఉచితం. దీనివల్ల వీక్షకులు తమకు నచ్చిన క్రియేటర్ పబ్లిక్ వీడియోలను సులభంగా చూడగలరు. పెయిడ్ ఛానల్ మెంబర్షిప్ అలా కాదు. 'జాయిన్' బటన్ ద్వారా నిర్దిష్ట క్రియేటర్ చానల్కు ప్రతి నెలా రుసుము చెల్లించి చేరాలి. మెంబర్షిప్ తీసుకున్నవారికి మెంబర్స్-ఓన్లీ వీడియోలు, ప్రత్యేక లైవ్ చాట్లు, కస్టమ్ ఎమోజీలు, కామెంట్ బ్యాడ్జ్లు లభిస్తాయి. యూట్యూబ్ ప్రీమియం సేవ కూడా దీనికంటే భిన్నంగా ఉంటుంది. యూట్యూబ్ ప్రీమియం తీసుకుంటే ప్లాట్ఫామ్ అంతటా ప్రకటనలు లేకుండా వీడియోలు చూడవచ్చు. కానీ పెయిడ్ చానల్ మెంబర్షిప్ ఆ ఒక్క చానల్కు సంబంధించిన ప్రత్యేక సదుపాయాలను మాత్రమే ఇస్తుంది.
సమయ్ రైనా ఛానల్ మెంబర్షిప్ వివరాలు
సమయ్ రైనా యూట్యూబ్ ఛానల్కు 1.24 కోట్ల సబ్స్క్రైబర్లు ఉన్నారు. తన చానల్లో నెలవారీ రుసుము ప్రాతిపదికన మూడు మెంబర్షిప్ శ్రేణులను అందుబాటులో ఉంచాడు. అవి రూ. 59, రూ. 599, రూ. 1,999. మెంబర్షిప్ తీసుకున్నవారికి అదనపు కంటెంట్, కమ్యూనిటీ ఫీచర్లు, ఇతర ప్రయోజనాలు అందుతాయి. మొత్తం సబ్స్క్రైబర్లలో 8.1 శాతం మంది పెయిడ్ మెంబర్స్గా మారారు.
సమయ్ రైనా ఛానల్ గణంకాలు
|మెంబర్షిప్ శ్రేణి / వివరాలు
|గణాంకాలు / రుసుము
|ముఖ్య అంశం
|ప్రపంచ పెయిడ్ మెంబర్షిప్ రికార్డు
|10 లక్షలు (1 మిలియన్)
|తొలి యూట్యూబ్ క్రియేటర్గా సమయ్ రైనా నిలిచాడు
|చానల్ మొత్తం సబ్స్క్రైబర్లు
|1.24 కోట్లు
|సబ్స్క్రైబర్ల నుంచి 8.1 శాతం మెంబర్షిప్ మార్పిడి
|నెలవారీ మెంబర్షిప్ ధరలు
|రూ. 59, రూ. 599, రూ. 1,999
|ప్రత్యేక వీడియోలు, కమ్యూనిటీ సదుపాయాలు
|జూన్ 2026లో భారతీయ వీక్షకులు
|12 లక్షలకు పైగా
|కనీసం ఒక్క చానల్ మెంబర్షిప్ అయినా కొనుగోలు చేశారు
|జూన్ 2026లో ఆదాయ వృద్ధి
|25 శాతానికి పైగా
|ఏడాది ప్రాతిపదికన భారత క్రియేటర్ల మెంబర్షిప్ ఆదాయం పెరిగింది
జూన్ పెరుగుదలతో భారత క్రియేటర్ల ఆదాయానికి ఊతంగూగుల్ ఇండియా బ్లాగ్ కథనం ప్రకారం, 2026 జూన్ నెలలోనే భారత్లో 12 లక్షలకు పైగా వీక్షకులు సమయ్ రైనా చానల్కు సంబంధించి కనీసం ఒక్క మెంబర్షిప్ అయినా కొనుగోలు చేశారు. ఈ పెరుగుదల కారణంగా అదే నెలలో భారత క్రియేటర్ల మెంబర్షిప్ ఆదాయం ఏడాది ప్రాతిపదికన 25 శాతానికి పైగా పెరిగింది.
2025 'ఇండియాస్ గాట్ లేటెంట్' వివాదం తర్వాత పునరాగమనం
గత ఏడాది ఎదురైన ఇబ్బందుల నుంచి సమయ్ రైనా ఈ స్థాయికి చేరుకున్నాడు. 2025 ఫిబ్రవరిలో అతని షో 'ఇండియాస్ గాట్ లేటెంట్' ఎపిసోడ్లో అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలపై తీవ్ర నిరసనలు వ్యక్తమయ్యాయి. సమయ్ రైనా, రణవీర్ అలాహాబాదియా సహా ఆ కార్యక్రమంతో సంబంధం ఉన్నవారిపై ఫిర్యాదులు, ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యాయి. ఆ తర్వాత సమయ్ బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పి, షో ఎపిసోడ్లన్నింటినీ యూట్యూబ్ నుంచి తొలగించాడు.
2026లో 'స్టిల్ అలైవ్' స్టాండప్ స్పెషల్, 'లేటెంట్' రెండో సీజన్తో సమయ్ తిరిగి పుంజుకున్నాడు. రెండో సీజన్ యూట్యూబ్, నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికలపై విడుదలైంది. ఆలియా భట్, వరుణ్ ధావన్, తన్మయ్ భట్, ఆయుష్మాన్ ఖురానా వంటి ప్రముఖ అతిథులు పాల్గొన్న ఈ సీజన్ రెండు వేదికలపై కలిపి సుమారు 3.9 కోట్ల మంది వీక్షకులను ఆకర్షించింది.
నేరుగా చెల్లించే ధోరణితో క్రియేటర్లకు స్థిరమైన ఆదాయం
సమయ్ రైనా మెంబర్షిప్ గణాంకాలు భారత ప్రేక్షకుల ఆలోచనలో వస్తున్న మార్పును చూపుతున్నాయి. ఇప్పటివరకు చాలామంది డిజిటల్ క్రియేటర్లు ప్రకటనల వాటా, బ్రాండ్ స్పాన్సర్షిప్లపైనే ఎక్కువగా ఆధారపడ్డారు. కంటెంట్ కోసం వీక్షకులు నేరుగా డబ్బు చెల్లించేందుకు ముందుకొస్తుండటంతో, క్రియేటర్లకు క్రమం తప్పకుండా వచ్చే స్థిరమైన ఆదాయ మార్గాలు ఏర్పడుతున్నాయి.