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    Quote of the Day: కృషితోనే మనిషి వ్యక్తిత్వం బయటపడుతుంది: శామ్యూల్ జేమ్స్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు

    ఒక వ్యక్తికి బాధ్యత అప్పగించినప్పుడు వారు స్పందించిన తీరు వారి నిజమైన వ్యక్తిత్వానికి కొలమానం. కష్టపడే తత్వం, బాధ్యతను స్వీకరించే విధానం గురించి మాజీ బేస్‌బాల్ క్రీడాకారుడు శామ్యూల్ జేమ్స్ ఇవింగ్ చెప్పిన మాటలు నేటికీ ఎంతో అర్థవంతంగా ఉన్నాయి.

    Published on: Jun 18, 2026 9:11 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
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    "కష్టపడే తత్వం మనిషి వ్యక్తిత్వాన్ని బయటపెడుతుంది. కొందరు చేతులు కట్టుకుని పనిలోకి దిగుతారు, కొందరు ముఖం తిప్పుకుంటారు, మరికొందరు అసలు కనిపించనే కనిపించరు" అని శామ్యూల్ జేమ్స్ ఇవింగ్ విశ్లేషించారు.

    కృషితోనే మనిషి వ్యక్తిత్వం బయటపడుతుంది: శామ్యూల్ జేమ్స్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
    కృషితోనే మనిషి వ్యక్తిత్వం బయటపడుతుంది: శామ్యూల్ జేమ్స్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు

    పని పట్ల మనిషికి ఉండే నిబద్ధతను ఈ మాటలు అద్దం పడతాయి. సవాలు ఎదురైనప్పుడు కొందరు బాధ్యతను భుజాన వేసుకుని ముందుకెళ్తే, మరికొందరు సాకులు వెతుకుతారు. ఇంకొందరు బాధ్యత నుంచి పూర్తిగా పారిపోతారు. కేవలం మాటలతో కాకుండా, చేతలతోనే ఒక వ్యక్తి విలువ ఏంటో అర్థమవుతుందని ఇవింగ్ ఈ వ్యాఖ్య ద్వారా స్పష్టం చేశారు.

    వ్యక్తిత్వాలను వర్గీకరించిన ఇవింగ్

    పని ఒత్తిడి లేదా బాధ్యత విషయంలో మనుషులు మూడు రకాలుగా స్పందిస్తారని ఆయన విశ్లేషించారు.

    పనిలో దూసుకుపోయేవారు: వీరు పనిని గౌరవిస్తారు. సవాళ్లను అవకాశాలుగా మలచుకుని, ఫలితం వచ్చే వరకు విశ్రమించరు.

    అలసత్వం ప్రదర్శించేవారు: పనిని తక్కువ చేసి చూడటం, ప్రతి విషయంలోనూ ఫిర్యాదులు చేయడం వీరి నైజం. తమ స్థాయికి ఈ పని సరిపడదని వీరు భావిస్తారు.

    అస్సలు కనిపించని వారు: వీరు బాధ్యత నుంచి పూర్తిగా తప్పించుకుంటారు. క్లిష్ట సమయాల్లో వీరు ఏమాత్రం కనిపించరు.

    నిత్యజీవితంలో ఈ మాటల ప్రాముఖ్యత

    స్కూలు, ఆఫీసు లేదా కుటుంబం.. ఇలా ఎక్కడైనా సరే, సమస్య వచ్చినప్పుడు ఎవరు నిజాయితీగా పని చేస్తున్నారో, ఎవరు బాధ్యత నుంచి తప్పించుకుంటున్నారో ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. విజయం అనేది కేవలం అదృష్టం మీదో, తెలివితేటల మీదో ఆధారపడదు.. అది నిరంతర శ్రమ, పని పట్ల ఉండే సానుకూల దృక్పథం మీద ఆధారపడి ఉంటుందని ఈ కొటేషన్ గుర్తుచేస్తోంది.

    జీవితంలో ఎలా అమలు చేయాలి?

    పనిని వేరొకరి కోసం కాకుండా, మన సొంత బాధ్యతగా భావించాలి. సాకులు వెతకడం మానేసి, పరిష్కారాల మీద దృష్టి పెట్టాలి. ఏ పనినైనా చిన్నదిగా చూడకుండా, గౌరవంగా పూర్తి చేయాలి. జట్టు పనిలో (Teamwork) ఉత్సాహంగా పాల్గొని సహకరించాలి. సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు కుంగిపోకుండా, వాటిని నేర్చుకునే అవకాశాలుగా స్వీకరించాలి.

    ఎవరీ శామ్యూల్ జేమ్స్ ఇవింగ్?

    అమెరికాకు చెందిన శామ్యూల్ జేమ్స్ ఇవింగ్ ఒకప్పటి ప్రొఫెషనల్ బేస్‌బాల్ క్రీడాకారుడు. చికాగో వైట్ సాక్స్, టొరంటో బ్లూ జేస్ వంటి ప్రముఖ జట్లలో ఆయన ఆడారు. క్రీడల్లోనే కాకుండా, జీవిత సత్యాలను, పని సంస్కృతిని విశ్లేషిస్తూ ఆయన చెప్పిన కొటేషన్లు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మందికి స్ఫూర్తినిస్తున్నాయి.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: కృషితోనే మనిషి వ్యక్తిత్వం బయటపడుతుంది: శామ్యూల్ జేమ్స్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: కృషితోనే మనిషి వ్యక్తిత్వం బయటపడుతుంది: శామ్యూల్ జేమ్స్ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
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