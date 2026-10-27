నడుము నొప్పితో నరకమా? అది స్కోలియోసిస్ కాకపోవచ్చు: డాక్టర్ విశ్లేషణ
వెన్నెముక పక్కకు వంగే స్కోలియోసిస్ వల్ల నడుము నొప్పి రావచ్చు. అయితే ప్రతీ నడుము నొప్పి దీనివల్లే రావాలని లేదు, స్లిప్ డిస్క్ లేదా నరాల నొక్కుడు కూడా కారణం కావచ్చని యశోద హాస్పిటల్స్ కన్సల్టెంట్ న్యూరోసర్జన్ డాక్టర్ సాయుజ్ కృష్ణన్ ఎస్ వివరించారు.
వెన్నెముక ఆకారం 'ఎస్' లేదా 'సీ' ఆకారంలో పక్కకు వంగిపోవడాన్ని వైద్య పరిభాషలో 'స్కోలియోసిస్' అంటారు. కొందరిలో ఈ సమస్య ఉన్నప్పటికీ ఎలాంటి లక్షణాలు బయటకు కనిపించవు. మరికొందరిలో మాత్రం వెన్నెముకపై పడే అసమాన ఒత్తిడి వల్ల నడుము నొప్పి, కండరాల బిగుతుదనం, అసౌకర్యం ఎదురవుతాయి. అయితే నడుము నొప్పి లేదా వెన్నునొప్పి రాగానే అదంతా స్కోలియోసిస్ వల్లే అని నిర్ధారించుకోవడం పొరపాటు. స్లిప్ డిస్క్, నరాల నొక్కుడు వంటి ఇతర వెన్నెముక సమస్యల వల్ల కూడా ఈ నొప్పి వచ్చే అవకాశముంది. అసలు కారణమేంటో తెలుసుకోవడం ద్వారానే సరైన చికిత్స పొందడానికి వీలవుతుంది.
స్కోలియోసిస్ నిజంగానే నడుము నొప్పికి దారితీస్తుందా?
స్కోలియోసిస్ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికీ నొప్పి వస్తుందని చెప్పలేం. చాలామంది ఎలాంటి నొప్పి లేకుండానే ఏళ్ల తరబడి సాధారణ జీవితం గడుపుతారు. ఒకవేళ నొప్పి వచ్చినట్లయితే అది సాధారణంగా స్వల్పం నుంచి మోస్తరు స్థాయిలో ఉంటుంది. వంగిన వెన్నెముక దాని చుట్టూ ఉండే భాగాలపై ఒత్తిడి తేవడం వల్లే ఈ నొప్పి మొదలవుతుంది.
కండరాలు: శరీరాన్ని నిటారుగా ఉంచడానికి కొన్ని కండరాలు పరిమితికి మించి శ్రమించాల్సి వస్తుంది. దాంతో అవి త్వరగా అలసిపోయి బిగుతుగా మారతాయి.
కీళ్లు: శరీరం బరువు అసమానంగా పడటం వల్ల వెన్నెముకలోని చిన్న చిన్న కీళ్లు రాపిడికి గురై నొప్పి పుడుతుంది.
నరాలు: కొన్ని సందర్భాల్లో వెన్నెముక వంపు నరాలను తాకడం లేదా నొక్కడం వల్ల తీవ్రమైన నొప్పి రావచ్చు.
చిన్నపిల్లలు, టీనేజర్లతో పోలిస్తే పెద్దవారిలోనే ఈ రకమైన నడుము నొప్పులు ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాయి.
వంపు పరిమాణమే కొలమానం కాదు
వెన్నెముక వంపు ఎక్కువగా ఉంటేనే నొప్పి తీవ్రంగా ఉంటుందనుకోవడం పొరపాటే. చిన్న వంపు ఉన్నవారు కూడా తీవ్రమైన నొప్పితో ఇబ్బంది పడవచ్చు. అలాగే పెద్ద వంపు ఉన్నవారు ఎలాంటి అసౌకర్యం లేకుండా ఉండే అవకాశముంది. అందుకే కేవలం ఎక్స్-రే నివేదికను చూసి మాత్రమే నొప్పి తీవ్రతను అంచనా వేయలేం. ఎక్స్-రే చిత్రంతో పాటు రోగి ఎదుర్కొంటున్న లక్షణాలు, శారీరక పరీక్షలు కూడా అంతే ముఖ్యం.
నొప్పికి ఇతర కారణాలు ఇవే కావచ్చు
స్కోలియోసిస్ ఉన్నంత మాత్రాన ఇతర వెన్నెముక సమస్యలు రావని అనుకోలేం. వయసు పెరిగే కొద్దీ వచ్చే మార్పులతో పాటు ఇతర కారణాల వల్ల కూడా నొప్పి రావచ్చు.
- వెన్నెముక డిస్కులు అరిగిపోవడం లేదా బయటకు రావడం
- కీళ్లలో ఆర్థరైటిస్ శోధ ముదరడం
- బరువులు ఎత్తడం లేదా తప్పుడు జీవనశైలి వల్ల కండరాలు పట్టేయడం
- నరాల చుట్టూ మార్గం ఇరుకుగా మారడం
- వెన్నెముక పూసలు స్థానం తప్పడం
పెద్దవారిలో వయసు రీత్యా వచ్చే అరుగుదల, స్కోలియోసిస్ రెండూ ఒకేసారి ఉండే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి అసలు నొప్పి ఎక్కడి నుంచి వస్తోందో ఖచ్చితంగా గుర్తించాల్సి ఉంటుంది.
వైద్యుడిని ఎప్పుడు సంప్రదించాలి?
కింది లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించి తగిన పరీక్షలు చేయించుకోవడం మంచిది.
- నొప్పి పిరుదులు లేదా కాళ్ల కిందికి పాకుతుంటే
- కాళ్లలో తిమ్మిర్లు, సూదులు గుచ్చినట్లు అనిపించడం లేదా బలహీనత రావడం
- నిలబడినప్పుడు, నడిచినప్పుడు నొప్పి ఎక్కువై... ముందుకు వంగినప్పుడు ఉపశమనం లభించడం
- రాత్రి వేళల్లో నిద్రకు భంగం కలిగించేలా నొప్పి వేధించడం
నివారణ, చికిత్స మార్గాలు
నొప్పికి గల అసలు కారణాన్ని బట్టి చికిత్స ఆధారపడి ఉంటుంది. ఫిజియోథెరపీ, కోర్ కండరాలను బలోపేతం చేసే వ్యాయామాలు, క్రమం తప్పకుండా నడక లేదా ఈత కొట్టడం, వైద్యుల సలహాతో స్వల్పకాలిక నొప్పి నివారణ మందులు వాడటం ద్వారా చాలామంది కోలుకుంటారు. అవసరమైన సందర్భాల్లో బెల్ట్ లేదా ఇంజెక్షన్లు ఉపయోగపడతాయి. శస్త్రచికిత్స అనేది కేవలం చివరి మార్గం మాత్రమే.
అయితే, కాళ్లలో హఠాత్తుగా బలహీనత రావడం, నడవలేకపోవడం, మలమూత్ర విసర్జనపై నియంత్రణ కోల్పోవడం లేదా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తీవ్రమైన నొప్పి రావడం వంటి అత్యవసర లక్షణాలు కనిపిస్తే తక్షణం ఆస్పత్రిలో చేరాలి.
నడుము నొప్పికి స్కోలియోసిస్ ఒక కారణం కావచ్చు, కానీ అదే ఏకైక కారణం కాకపోవచ్చు. నడుము నొప్పితో బాధపడుతుంటే దాన్ని స్కోలియోసిస్గానే భావించి ఊరుకోకుండా, నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించి పరీక్షించుకోవడం మంచిది. నొప్పికి అసలైన కారణాన్ని కనుగొనడమే ఉపశమనానికి మొదటి అడుగు.
వ్యాసకర్త:
— డాక్టర్ సాయుజ్ కృష్ణన్ ఎస్,
కన్సల్టెంట్ న్యూరోసర్జన్,
యశోద హాస్పిటల్స్, హైదరాబాద్.
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