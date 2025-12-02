Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    గర్భధారణ లక్షణాలు భర్త వీర్య కణాల నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటాయా? UK వైద్యుడి హెచ్చరిక

    గర్భధారణకు సన్నద్ధమయ్యే విషయంలో పురుషుల పాత్ర చాలా ముఖ్యమని, వారి వీర్య కణాల నాణ్యత గర్భధారణ సమస్యలపై ప్రభావం చూపుతుందని UK సర్జన్ డాక్టర్ కరణ్ రాజన్ హెచ్చరించారు. భార్యకు వచ్చే గర్భధారణ లక్షణాలు, ప్రీక్లాంప్సియా వంటి సమస్యలు కూడా భర్త వీర్యం నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.

    Published on: Dec 02, 2025 2:28 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    సాధారణంగా గర్భధారణకు సిద్ధపడటం, బిడ్డకు జన్మనిచ్చే నిర్ణయం తీసుకోవడం, ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించడం వంటి బాధ్యతలన్నీ మహిళలకే పరిమితం అవుతాయి. అయితే, తల్లి ఆరోగ్యం ఒక్కటే సుఖప్రసవానికి, ఆరోగ్యకరమైన శిశువుకు కీలకంగా ఉంటుందా? అంటే, ఖచ్చితంగా కాదని అంటున్నారు ఒక బ్రిటన్‌కు చెందిన సర్జన్, ప్రముఖ ఆరోగ్య కంటెంట్ సృష్టికర్త డాక్టర్ కరణ్ రాజన్.

    గర్భధారణ లక్షణాలు భర్త వీర్య కణాల నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటాయా? UK వైద్యుడి హెచ్చరిక (Unsplash)
    గర్భధారణ లక్షణాలు భర్త వీర్య కణాల నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటాయా? UK వైద్యుడి హెచ్చరిక (Unsplash)

    బిడ్డ కోసం ప్లాన్ చేస్తున్న పురుషులు తమ వీర్య కణాల ఆరోగ్యం (Sperm Health) పట్ల శ్రద్ధ వహించాల్సిన ఆవశ్యకతను నవంబర్ 29న ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పోస్ట్ చేసిన ఒక వీడియోలో ఆయన వివరించారు. ఈ ఆరోగ్యమే భవిష్యత్తులో గర్భధారణపైనా, పుట్టబోయే బిడ్డ ఆరోగ్యంపైనా ప్రభావం చూపుతుందని ఆయన స్పష్టం చేశారు.

    గర్భధారణ లక్షణాలకు వీర్య కణాల నాణ్యతకు సంబంధం ఉందా?

    గర్భధారణ సమయంలో మహిళలు ఎదుర్కొనే లక్షణాలన్నీ భర్త వీర్య కణాల నాణ్యత (Sperm Quality)పై ఆధారపడి ఉంటాయని డాక్టర్ రాజన్ చెప్పారు.

    తన వ్యక్తిగత అనుభవాన్ని ఉదహరిస్తూ.. తన భాగస్వామితో కలిసి బిడ్డ కోసం ప్రయత్నించే ముందు తాను తీసుకున్న జాగ్రత్తలను ఈ సర్జన్ పంచుకున్నారు. “గత సంవత్సరం నేను నా ఆరోగ్యాన్ని అశ్రద్ధ చేశాను. అందుకే, బిడ్డ కోసం ప్రయత్నించే ముందు కచ్చితంగా నా ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవాలని గ్రహించాను” అని ఆయన తెలిపారు.

    “వీర్య కణాలు పూర్తిగా అభివృద్ధి చెందడానికి దాదాపు 74 రోజులు పడుతుంది. అందుకే, ప్రయత్నించడానికి కనీసం మూడు నెలల ముందే నేను ఆరోగ్య మార్పులు చేయడం మొదలుపెట్టాలి” అని డాక్టర్ రాజన్ తెలిపారు. గర్భధారణకు సన్నద్ధమవడం అనేది కేవలం మహిళల పని కాదని ఆయన బలంగా నొక్కి చెప్పారు.

    సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువే!

    వీర్య కణాల నాణ్యత పేలవంగా ఉండడం వల్ల గర్భధారణ సమయంలో అనేక సమస్యలు వచ్చే ప్రమాదం పెరుగుతుందని డాక్టర్ రాజన్ హెచ్చరించారు. ముఖ్యంగా, గర్భధారణ మధుమేహం (Gestational Diabetes), ప్రీక్లాంప్సియా (Preeclampsia) వంటి గర్భధారణ సమస్యలు పెరగడానికి ఇది ఒక కారణం అవుతుందని ఆయన తెలిపారు.

    ఒక పురుషుడి ఆహారం, జీవనశైలి, ఒత్తిడి స్థాయిలు కేవలం వీర్య కణాల జన్యు పదార్థాన్నే కాకుండా, వాటి ఎపిజెనెటిక్ ట్యాగ్‌లను కూడా ప్రభావితం చేస్తాయని ఆయన వివరించారు.

    డాక్టర్ రాజన్ ప్రకారం, ఈ అంశాలు ముఖ్యమైనవి:

    • ఆహారం (Diet)
    • జీవనశైలి (Lifestyle)
    • ఒత్తిడి స్థాయిలు (Stress levels)

    అంతేకాకుండా, అధ్యయనాల ప్రకారం... “ధూమపానం చేసే, సరిగా ఆహారం తీసుకోని, నిశ్చల జీవనశైలి (Sedentary Lifestyle) గడిపే తండ్రులు భవిష్యత్తులో తమ సంతానానికి ఊబకాయం, మధుమేహం, గుండె జబ్బులు వంటి ప్రమాదాలను అందిస్తారు” అని ఈ సర్జన్ తెలిపారు.

    తండ్రులుగా ఏం చేయాలి?

    డాక్టర్ రాజన్ పురుషులు తమ ఆరోగ్యాన్ని, తద్వారా తమ బిడ్డ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవడానికి అనుసరించాల్సిన మార్గాలను పంచుకున్నారు.

    “వీర్య కణాల ఆకృతి, సంఖ్యలో మార్పులను పరిమితం చేయడానికి ధూమపానం మానేయండి, ఆల్కహాల్‌ను తగ్గించండి లేదా పూర్తిగా నిలిపివేయండి. భార్య వైన్ తాగడం మానేయాల్సి వస్తే, మీరు కూడా అదే చేయాలి” అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు.

    ఆరోగ్యకరమైన వీర్య కణాల కోసం, ఈ పోషకాలు, జీవనశైలి పద్ధతులు ముఖ్యమని డాక్టర్ రాజన్ తెలిపారు.

    1. ఫోలేట్ (Folate): ఇది కేవలం మహిళలకే కాదు. పురుషులలో ఫోలేట్ తక్కువగా ఉంటే వీర్య కణాల ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది.
    2. విటమిన్ డి (Vitamin D): ఆరోగ్యకరమైన వీర్య కణాలు, ప్లాసెంటా అభివృద్ధికి ఇది చాలా కీలకం.
    3. జింక్ (Zinc): ఇది వీర్య కణాల చలనాన్ని (motility), టెస్టోస్టెరాన్ స్థాయిలను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
    4. ఒమేగా-3 (Omega-3): ఇది వీర్య కణాల నాణ్యతను మెరుగుపరుస్తుంది.
    5. నిద్రను మెరుగుపరచండి: సరిగా నిద్ర లేకపోవడం వీర్య కణాల నాణ్యతను, సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది.
    6. వ్యాయామానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి: ప్రతిరోజూ వ్యాయామాన్ని అలవాటుగా చేసుకోండి.
    7. ఒత్తిడి తగ్గించుకోండి: దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి మీ వీర్య కణాల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. ధ్యానం చేయండి, నడవడానికి వెళ్లండి, లేదా దిండులో అరిచి కేకలు వేయండి. "విధ్వంసక అలవాట్లకు లొంగకుండా, మీరు రిలాక్స్ కావడానికి అవసరమైనది చేయండి" అని డాక్టర్ రాజన్ సూచించారు.

    (పాఠకులకు గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఇవ్వబడింది. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్య గురించి మీకు ప్రశ్నలు ఉంటే, ఎల్లప్పుడూ మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి. ఈ నివేదిక సోషల్ మీడియా నుండి తీసుకున్న సమాచారం ఆధారంగా ఉంది. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ ఈ వాదనలను స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు.)

    News/Lifestyle/గర్భధారణ లక్షణాలు భర్త వీర్య కణాల నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటాయా? UK వైద్యుడి హెచ్చరిక
    News/Lifestyle/గర్భధారణ లక్షణాలు భర్త వీర్య కణాల నాణ్యతపై ఆధారపడి ఉంటాయా? UK వైద్యుడి హెచ్చరిక
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes