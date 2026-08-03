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    Quote of the Day: ఓటమి ఖాయమనుకున్నప్పుడే ధైర్యం పుడుతుంది: స్పైడర్‌మ్యాన్ ఐకానిక్ సూక్తి

    పరిస్థితులు కలిసివచ్చినప్పుడు గెలవడం అందరికీ సాధ్యమే, కానీ ఆశలన్నీ అడుగంటిపోయిన క్షణాల్లో నిలబడటమే అసలైన వీరత్వం. 1966 నాటి 'ది అమేజింగ్ స్పైడర్‌మ్యాన్ #33' కామిక్‌లో పీటర్ పార్కర్ పలికిన ఆ నినాదం నేటికీ కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తినిస్తోంది.

    Published on: Aug 3, 2026, 08:22:08 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    కామిక్ ప్రపంచంలో ఎంతోమంది సూపర్ హీరోలు ఉన్నారు. కానీ స్పైడర్‌మ్యాన్ పాత్రకు ఉన్న ఆదరణే వేరు. ఆయన కేవలం అసాధారణ శక్తులున్న హీరో మాత్రమే కాదు.. మనలాగే రోజువారీ సమస్యలతో సతమతమయ్యే ఒక సగటు మనిషి. అందుకే స్పైడర్‌మ్యాన్ పలికే ప్రతి మాట పాఠకుల గుండెల్లో గాఢంగా నాటుకుపోతుంది. ప్రతికూల పరిస్థితులు చుట్టుముట్టినప్పుడు, దారి కానరానప్పుడు ఆయన చూపించే ఆత్మవిశ్వాసం అందరికీ ఒక దిశానిర్దేశం చేస్తుంది.

    ఓటమి ఖాయమనుకున్నప్పుడే ధైర్యం పుడుతుంది: స్పైడర్‌మ్యాన్ ఐకానిక్ సూక్తి
    ఓటమి ఖాయమనుకున్నప్పుడే ధైర్యం పుడుతుంది: స్పైడర్‌మ్యాన్ ఐకానిక్ సూక్తి

    ఆ చారిత్రాత్మక సన్నివేశం.. ఆ మరపురాని సంభాషణ

    1966లో వెలువడిన 'ది అమేజింగ్ స్పైడర్‌మ్యాన్ #33' కామిక్ పత్రిక 'ఇఫ్ దిస్ బి మై డెస్టినీ...!' అనే కథాంశానికి ముగింపు భాగం. ఇందులో పీటర్ పార్కర్ అత్యంత క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో చిక్కుకుపోతాడు. భారీ యంత్రాల రాశి కింద నలిగిపోతూ, చుట్టూ నీరు చేరుతున్న వేళ, తీవ్రగాయాలతో, శక్తులన్నీ క్షీణించి కనిపిస్తాడు. అక్కడ నుంచి బయటపడటం దాదాపు అసాధ్యం అనిపిస్తుంది.

    అయినా సరే, లొంగిపోవడం ఆయన నిఘంటువులోనే లేదు. తన వద్ద ఉన్న ప్రాణరక్షక సీరం మేనత్త 'మే' ప్రాణాలను కాపాడాలి. తనపై ఉన్న ఆ కొండంత బరువే.. ఆయనలోని బాధ్యతను, భయాలను పునరుజ్జీవింపజేస్తుంది. ఆ భయంకరమైన ఘడియల్లో పీటర్ తనలో తాను చెప్పుకున్న మాటలు ఇప్పటికీ మార్మోగుతుంటాయి.

    "పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు పోరాడి గెలవడం ఎవరైనా చేస్తారు. కానీ పరిస్థితులు అత్యంత దారుణంగా మారి, గెలిచే అవకాశమే లేదు అనుకున్నప్పుడు నిలబడటమే అసలైన పోరాటం" అని పీటర్ పార్కర్ ఆక్రోశించాడు.

    ధైర్యం అంటే గెలుపునకు గ్యారెంటీ కాదు

    ఈ మాటలకు వెనుక ఉన్న ఆంతర్యం పట్టుదల. పరిస్థితులు బాగున్నప్పుడు విజయాన్ని వేడుక చేసుకోవడం సులభం. విఫలమవుతామని తెలిసినా, అనిశ్చితి వెంటాడుతున్నా ముందుకు సాగడమే మనిషిలోని నిజమైన వ్యక్తిత్వాన్ని బయటపెడుతుంది. ధైర్యం అంటే గెలుపు దక్కుతుందని గ్యారెంటీ ఇవ్వడం కాదు, ఫలితం ఎలా ఉన్నా ప్రయత్నాన్ని ఆపకపోవడమేనని ఈ సన్నివేశం చాటిచెబుతోంది.

    పీటర్ పార్కర్ జీవితం ఇచ్చే పాఠం

    స్పైడర్‌మ్యాన్‌గా మారినంత మాత్రాన పీటర్ జీవితం తేలికైపోలేదు. అపారమైన శక్తులు రావడం వల్ల ఆయనపై బాధ్యతలు మరింత పెరిగాయి. చదువు, ఉద్యోగం, కుటుంబం, స్నేహాలను కాపాడుకుంటూనే.. న్యూయార్క్ నగరాన్ని రక్షించాల్సి వచ్చేది. ఈ క్రమంలో ఆయన ఎన్నో వ్యక్తిగత త్యాగాలు చేశాడు, విమర్శలు ఎదుర్కొన్నాడు.

    శక్తులు ఉన్నంత మాత్రాన విజయం దక్కదు. క్లిష్ట సమయాల్లో వెనక్కి తగ్గకపోవడమే వీరత్వానికి నిజమైన నిర్వచనం. ప్రారంభంలో తన శక్తులను స్వార్థం కోసం వాడుకున్న ఒక కుర్రాడు, కాలక్రమేణా ఇతరుల కోసం జీవించే గొప్ప హీరోగా ఎలా మారాడో మార్వెల్ కామిక్స్ అద్భుతంగా ఆవిష్కరించింది.

    నేటి జీవితానికి ఎలా వర్తిస్తుంది?

    ఈ ఐకానిక్ డైలాగ్ కేవలం కామిక్ పుస్తకాలకే పరిమితం కాదు. ఇందులో చెప్పిన "పోరాటం" కేవలం విలన్లతో చేసే యుద్ధం మాత్రమే కాదు. విద్యార్థులకు ఎదురయ్యే వైఫల్యాలు, కెరీర్‌లో వచ్చే ఆటంకాలు, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎదురయ్యే నష్టాలు.. వీటన్నింటికీ ఇది చక్కగా వర్తిస్తుంది. ఓటమి ముంగిట ఉన్నా సరే, అడుగు ముందుకు వేయడమే నిజమైన ధైర్యమని స్పైడర్‌మ్యాన్ మనకు నేర్పిన పాఠం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: ఓటమి ఖాయమనుకున్నప్పుడే ధైర్యం పుడుతుంది: స్పైడర్‌మ్యాన్ ఐకానిక్ సూక్తి
    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: ఓటమి ఖాయమనుకున్నప్పుడే ధైర్యం పుడుతుంది: స్పైడర్‌మ్యాన్ ఐకానిక్ సూక్తి
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