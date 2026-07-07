Cristiano Ronaldo : ఏడ్చేసిన రొనాల్డో! ఫిఫా వరల్డ్ కప్ నుంచి పోర్చుగల్ ఔట్- స్పెయిన్ చేతిలో ఓటమి..
Is Ronaldo retired : ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 నాకౌట్ పోరులో పోర్చుగల్ జట్టుకు కోలుకోలేని షాక్ తగిలింది. చిరకాల ప్రత్యర్థి స్పెయిన్ చేతిలో 0-1 తేడాతో ఓడిపోవడంతో పోర్చుగల్ టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించింది. ఈ ఘోర పరాజయంతో ఫుట్బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో వరల్డ్ కప్ ప్రయాణం కన్నీళ్లతో ముగిసింది.
ప్రపంచ ఫుట్బాల్ అభిమానులను తీవ్ర నిరాశకు గురిచేస్తూ ఒక సువర్ణ అధ్యాయం ముగిసింది! అమెరికాలోని డల్లాస్ స్టేడియం సాక్షిగా జరిగిన ఫిఫా వరల్డ్ కప్ రౌండ్ ఆఫ్ 16 మ్యాచ్లో స్పెయిన్ చేతిలో పోర్చుగల్ ఘోర పరాజయం పాలైంది. మ్యాచ్ ముగిసేందుకు కేవలం కొద్ది నిమిషాల ముందు స్పెయిన్ సంచలన గోల్ సాధించడంతో పోర్చుగల్ టైటిల్ కల చెదిరిపోయింది. ఈ ఓటమితో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్ల మంది అభిమానించే పోర్చుగల్ కెప్టెన్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో తన కెరీర్లో ఆఖరి ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ ఆడేశాడు. మ్యాచ్ ముగిసిన అనంతరం రొనాల్డో మైదానంలోనే కన్నీరు పెట్టుకోవడం అభిమానుల గుండెలను పిండేసింది.
చివరి నిమిషంలో స్పెయిన్ అద్భుతం!
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో భాగంగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్ ఆరంభం నుంచి ఇరు జట్లు హోరాహోరీగా తలపడ్డాయి. నిర్ణీత సమయం ముగిసే వరకు ఇరు జట్లూ ఒక్క గోల్ కూడా చేయలేకపోయాయి. మ్యాచ్ ఎక్స్ట్రా టైమ్కు వెళ్లడం ఖాయమనుకుంటున్న తరుణంలో.. ఇంజూరీ టైమ్ 91వ నిమిషంలో స్పెయిన్ ఆటగాడు ఫెర్రాన్ టోర్రెస్ అందించిన పాస్ను సబ్స్టిట్యూట్ ప్లేయర్ మైకెల్ మెరినో అత్యంత చాకచక్యంగా గోల్ పోస్ట్లోకి పంపాడు. దీనితో స్పెయిన్ 1-0 ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లి విజయాన్ని ఖాయం చేసుకుంది. ఆఖరి నిమిషంలో (97వ నిమిషం) పోర్చుగల్ స్టార్ బెర్నార్డో సిల్వా హెడర్ ద్వారా గోల్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ బంతి బార్ పైనుంచి వెళ్లడంతో ఓటమి తప్పలేదు.
స్పెయిన్ సరికొత్త రికార్డు!
ఈ మ్యాచ్లో ఇరు జట్ల గోల్కీపర్లు అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. ముఖ్యంగా స్పెయిన్ గోల్కీపర్ ఉనై సిమోన్ పోర్చుగల్ దాడులను, ముఖ్యంగా రొనాల్డో కొట్టిన రెండు పవర్ఫుల్ షాట్లను అద్భుతంగా అడ్డుకున్నాడు. ఈ మ్యాచ్తో ఉనై సిమోన్ వరల్డ్ కప్లో ఒకే ఒక్క గోల్ కూడా ఇవ్వకుండా అత్యధిక సమయం (609 నిమిషాలు) క్లీన్ షీట్ సాధించిన గోల్కీపర్గా సరికొత్త రికార్డు సృష్టించాడు. అంతేకాకుండా ప్రపంచకప్ చరిత్రలో అత్యధిక మ్యాచ్ల్లో ప్రత్యర్థికి ఒక్క గోల్ కూడా ఇవ్వని జట్టుగా 1990 నాటి ఇటలీ, 2006-10 నాటి స్విట్జర్లాండ్ రికార్డులను స్పెయిన్ బ్రేక్ చేసింది.
రొనాల్డో కన్నీటి వీడ్కోలు: "తొందరపడి నిర్ణయం తీసుకోను"
41 ఏళ్ల వయసులో తన ఆరో ప్రపంచకప్ ఆడిన రొనాల్డో.. టోర్నీ నుంచి నిష్క్రమించడంపై తీవ్ర భావోద్వేగానికి లోనయ్యాడు. మ్యాచ్ అనంతరం మీడియాతో మాట్లాడుతూ తన ఆవేదనను పంచుకున్నాడు.
"ప్రపంచకప్ నుంచి ఈ విధంగా తప్పుకోవడం చాలా బాధగా ఉంది. జట్టు విజయం కోసం నా శాయశక్తులా ప్రయత్నించాను. ఇది నా చివరి ప్రపంచకప్ మ్యాచ్ అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. అయితే అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించే విషయంలో నేను ఎలాంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోను. కుటుంబంతో గడిపి, ఆలోచించుకోవడానికి నాకు సమయం కావాలి," అని రొనాల్డో స్పష్టం చేశాడు.
పోర్చుగల్ జట్టుకు రొనాల్డో రాకముందు ఎలాంటి పెద్ద టైటిల్స్ లేవని, తన కెప్టెన్సీలో యూరో కప్ సహా మూడు ప్రతిష్టాత్మక టైటిళ్లు గెలిచామని, కాబట్టి తాను గర్వంగానే నిష్క్రమిస్తున్నానని రొనాల్డో అన్నాడు.
కోచ్ కూడా ఔట్!
ఫిఫా వరల్డ్ కప్ 2026లో పోర్చుగల్ ఓటమికి బాధ్యత వహిస్తూ ఆ జట్టు ప్రధాన కోచ్ రాబర్టో మార్టినెజ్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. పోర్చుగల్ జట్టుతో తన ప్రయాణం ముగిసిందని, ప్రపంచకప్ గెలవనప్పుడు ఈ పదవిలో కొనసాగడం అర్థరహితమని ఆయన ప్రకటించారు. అదే సమయంలో రొనాల్డోను ఆదర్శవంతమైన కెప్టెన్గా కొనియాడారు. రొనాల్డో లేని పోర్చుగల్ జట్టును ఊహించడం కష్టమని మార్టినెజ్ పేర్కొన్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More