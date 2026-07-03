Cristiano Ronaldo : రొనాల్డో ఫ్యాన్స్కి చేదు వార్త- ఫిఫా వరల్డ్ కప్ తర్వాత రిటైర్మెంట్!
Cristiano Ronaldo retirement : ఫుట్బాల్ దిగ్గజం క్రిస్టియానో రొనాల్డో అంతర్జాతీయ కెరీర్కు ముగింపు పలకనున్నారని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. 2026 ఫిఫా ప్రపంచకప్ తర్వాత రొనాల్డో రిటైర్ కాబోతున్నట్లు స్వయంగా ఆయన సోదరి కాటియా అవెయిరోనే సంచలన ప్రకటన చేశారు.
ప్రపంచ ఫుట్బాల్ సామ్రాజ్యాన్ని దశాబ్దాలుగా ఏలుతున్న పోర్చుగల్ స్టార్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో అంతర్జాతీయ కెరీర్ ముగింపు దశకు చేరుకుందన్న వార్తలకు బలం చేకూరుతూ, ఆయన సోదరి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం 41 ఏళ్ల వయసున్న రొనాల్డో మైదానం వదిలేసే సమయం వచ్చేసిందని ఆయన సోదరి కాటియా అవెయిరో అన్నారు. పోర్చుగల్ జట్టు వరల్డ్ కప్ వేదికగా రౌండ్ ఆఫ్ 32 మ్యాచ్లో క్రొయేషియాతో తలపడుతున్న తరుణంలో ఈ వార్త క్రీడా ప్రపంచంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
ఇదే ఆఖరి ఆట.. సోదరి సంచలన వ్యాఖ్యలు!
ఇటీవల ఉజ్బెకిస్తాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో అల్ నస్ర్ స్టార్ రొనాల్డో రెండు అద్భుతమైన గోల్స్ సాధించినప్పటికీ, గ్రౌండ్లో ఆయన కదలికల వేగం తగ్గిందంటూ కొందరు విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఒక క్రీడా ఛానెల్తో మాట్లాడిన రొనాల్డో సోదరి కాటియా.. విమర్శకులకు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చారు.
"రొనాల్డో ఆటను ఎంత ఆస్వాదించగలరో అంతగా ఆస్వాదించండి. ఎందుకంటే ఇది త్వరలోనే ముగిసిపోనుంది. అత్యంత నమ్మకమైన వర్గాల నుంచి నాకు అందిన సమాచారం ప్రకారం.. ఈ 2026 వరల్డ్ కప్ రొనాల్డో కెరీర్లో ఆఖరి ఆట (లాస్ట్ డాన్స్)," అని ఆమె వెల్లడించారు.
విమర్శకులకు ఘాటు సమాధానం..
గత రెండు దశాబ్దాలుగా ఫుట్బాల్ ప్రపంచాన్ని శాసిస్తున్న రొనాల్డోపై వస్తున్న విమర్శలను కాటియా తీవ్రంగా కొట్టిపారేశారు.
"నిజమైన ఫుట్బాల్ ప్రేమికులు రొనాల్డోను ఇష్టపడకుండా ఉండలేరు. అత్యంత పేదరికం నుంచి, ఎన్నో కష్టాలను ఎదుర్కొని మా కుటుంబం ఈ స్థాయికి చేరింది. మా అమ్మ పడిన బాధల ముందు ఈ విమర్శలు చాలా చిన్నవి. ఇవి మా సంతోషాన్ని ఎంతమాత్రం ప్రభావితం చేయలేవు. గత ఇరవై ఏళ్లుగా రొనాల్డో సాధించిన విజయాలు మాకు ఎంతో గర్వకారణం," అని కాటియా వ్యాఖ్యానించారు.
ఎల్లప్పుడూ రొనాల్డోకు అండగా నిలిచే కాటియా.. పోర్చుగల్ సహచర ఆటగాళ్లపై కూడా అసహనం వ్యక్తం చేశారు. డీఆర్ కాంగోతో జరిగిన మ్యాచ్ 1-1తో డ్రా కావడంపై ఆమె స్పందిస్తూ, బ్రూనో ఫెర్నాండెజ్ ప్రదర్శనను తప్పుపట్టారు. మాంచెస్టర్ యునైటెడ్ క్లబ్ తరఫున ఆడే స్థాయిలో ఫెర్నాండెజ్ దేశం కోసం ఆడటం లేదని, రొనాల్డోను విమర్శించే వారు మైదానంలో మిగతా ఆటగాళ్ల వైఫల్యాలను ఎందుకు చూడటం లేదని ప్రశ్నించారు.
2030 వరల్డ్ కప్ ఆశలపై నీళ్లు!
పోర్చుగల్ హెడ్ కోచ్ రాబర్టో మార్టినెజ్ గతంలో మాట్లాడుతూ.. రొనాల్డో ఫిట్నెస్ను బట్టి 2030 ప్రపంచకప్లోనూ ఆడే అవకాశం ఉందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అయితే, పోర్చుగీస్ ఫుట్బాల్ ఫెడరేషన్ చీఫ్ పెడ్రో ప్రోయెంకా మాత్రం ఇది దాదాపు అసాధ్యమని, 2030లో రొనాల్డో ఆడటం అనేది ఊహించని విషయమని ముందే స్పష్టం చేశారు. ఇప్పుడు సోదరి కాటియా ప్రకటనతో రొనాల్డో యుగం 2026తోనే ముగియనుందని అభిమానులు మానసికంగా సిద్ధమవుతున్నారు.
ఫుట్బాల్ చరిత్రలో అత్యుత్తమ ఆటగాడిగా నిలిచిన రొనాల్డోకు ఘనమైన వీడ్కోలు పలకాలని పోర్చుగల్ అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More