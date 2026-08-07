హైదరాబాద్ ఆసుపత్రుల్లో స్టార్ హెల్త్ హెల్ప్ డెస్క్లు: నగదు రహిత సేవలు మరింత సులభం
ఆసుపత్రిలో చేరినప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్లు, క్యాష్లెస్ సేవల కోసం ఇబ్బంది పడకుండా స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సరికొత్త సేవలను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. హైదరాబాద్లోని ప్రముఖ ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేక హెల్ప్ డెస్క్లను ఏర్పాటు చేసింది.
ప్రముఖ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సంస్థ 'స్టార్ హెల్త్ అండ్ అలైడ్ ఇన్సూరెన్స్' తమ పాలసీదారుల కోసం హైదరాబాద్లో ప్రత్యేక సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఆసుపత్రిలో చేరిన సమయంలో రోగులకు, వారి కుటుంబ సభ్యులకు క్లెయిమ్ల ప్రక్రియను మరింత సులభతరం చేసేందుకు ఆసుపత్రుల ప్రాంగణాల్లోనే నేరుగా ప్రత్యేక 'హెల్ప్ డెస్క్'లను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది.
ప్రస్తుతానికి సోమాజిగూడలోని యశోద ఆసుపత్రి, కొంపల్లిలోని కిమ్స్ (KIMS) ఆసుపత్రుల్లో ఈ హెల్ప్ డెస్క్లు సేవలు అందిస్తున్నాయి. త్వరలోనే కొండాపూర్లోని కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో కూడా ఈ సదుపాయాన్ని విస్తరించనున్నట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
ఒకే చోట పూర్తి సమాచారం
ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలోనే ఉండే ఈ హెల్ప్ డెస్క్ల ద్వారా పాలసీదారులు అనేక రకాల సహాయాన్ని పొందవచ్చు. క్లెయిమ్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ, పాలసీ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు, నిబంధనలు, రీయింబర్స్మెంట్ పత్రాల పరిశీలన, నగదు రహిత (Cashless) వైద్య సేవల సమాచారాన్ని బాధితులు ఇక్కడ వేగంగా తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. అత్యవసర సమయంలో ఎలాంటి అయోమయం లేకుండా రోగులకు స్పష్టమైన మార్గదర్శకత్వం అందించడమే ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం.
నెలవారీగా 550 మందికి పైగా లబ్ధి
హైదరాబాద్ నగరం తెలంగాణతో పాటు పొరుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు ప్రధాన వైద్య కేంద్రంగా ఉంది. మెరుగైన వైద్యం కోసం రోజువారీగా వేలాది మంది ఇక్కడకు వస్తుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆసుపత్రిలోనే ఇన్సూరెన్స్ ప్రతినిధి అందుబాటులో ఉంటే చికిత్స సమయంలో కుటుంబ సభ్యులకు పెద్ద ఊరట లభిస్తుంది. ఈ హెల్ప్ డెస్క్ల ద్వారా ప్రతి నెలా 550 మందికి పైగా రోగులు ప్రయోజనం పొందుతారని కంపెనీ అంచనా వేసింది.
ప్రతి హెల్ప్ డెస్క్ వద్ద ఒక ప్రత్యేక ప్రతినిధి అందుబాటులో ఉంటారు. సోమవారం నుంచి శుక్రవారం వరకు ఉదయం 10:00 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6:30 గంటల వరకు ఈ సేవలను వినియోగించుకోవచ్చు.
"ఆసుపత్రిలో చేరిన సమయంలో క్లెయిమ్లు, పాలసీ వివరాలపై స్పష్టత రావడం బాధితులకు ఎంతో అవసరం. అందుకే రోగులకు అతి చేరువలోనే ఉండి సేవలు అందించేందుకు ఈ హెల్ప్ డెస్క్లను ప్రారంభించాం. ఇది క్లెయిమ్ల ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడమే కాకుండా, నగదు రహిత సేవలను సులభంగా పొందేలా చేస్తుంది" అని స్టార్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ హోల్ టైమ్ డైరెక్టర్, సీఎమ్ఓ హిమాంశు వాలియా వివరించారు.
"వైద్య సేవలతో పాటు రోగులకు ఒత్తిడి లేని వాతావరణాన్ని కల్పించడమే మా లక్ష్యం. కొంపల్లి కిమ్స్లో స్టార్ హెల్త్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ హెల్ప్ డెస్క్ ద్వారా క్లెయిమ్లు, క్యాష్లెస్ అనుమతులు వేగంగా లభిస్తాయి. ఇది పారదర్శకతను పెంచుతుంది" అని కిమ్స్ హాస్పిటల్స్ సీఈఓ డాక్టర్ అభినయ్ బొల్లినేని పేర్కొన్నారు.
కొంపల్లి కిమ్స్ ఆసుపత్రిలో జరిగిన ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో స్టార్ హెల్త్ ఏపీ, తెలంగాణ బిజినెస్ హెడ్ శ్రీనివాస్ కె.బి.బి., తెలంగాణ క్లెయిమ్స్ హెడ్ డాక్టర్ నాగరాజ్, హెచ్ఆర్ఎమ్ హెడ్ డాక్టర్ ఉష తదితరులు పాల్గొన్నారు.
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