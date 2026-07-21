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    కొత్తగా పెళ్లయిందా? హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి

    కొత్తగా పెళ్లయిన జంటలు తరచూ సొంతిల్లు, విహారయాత్రలు, అత్యవసర నిధుల రూపకల్పనపై శ్రద్ధ చూపుతారు కానీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లానింగ్‌ను నిర్లక్ష్యం చేస్తారు. మెటర్నిటీ కవర్ ఆలస్యం చేయడం, కేవలం కంపెనీ ఇన్సూరెన్స్‌పైనే ఆధారపడటం వంటి పొరపాట్లు భవిష్యత్తులో తీవ్ర ఆర్థిక భారాన్ని కలిగిస్తాయి. 

    Published on: Jul 21, 2026, 15:58:23 IST
    By Praveen Kumar Lenkala
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    వివాహంతో దంపతుల జీవితంలో కొత్త బాధ్యతలు, సంయుక్త లక్ష్యాలు మొదలవుతాయి. అయితే, అనుకోకుండా వచ్చే వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు ఏళ్ల తరబడి కూడబెట్టిన పొదుపును ఒక్కసారిగా తుడిచిపెట్టేసే ప్రమాదం ఉంది. అందుకే, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ అనేది కేవలం ఒక పాలసీ కాకుండా.. దంపతుల దీర్ఘకాలిక ఆర్థిక భద్రతకు, భవిష్యత్ కుటుంబ లక్ష్యాలకు బలమైన పునాదిగా ఉపయోగపడుతుంది.

    కొత్తగా పెళ్లయిందా? హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ పొరపాట్లు చేయకండి
    కొత్తగా పెళ్లయిందా? హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ పొరపాట్లు చేయకండి

    ముందుగా మీ పాత పాలసీలను పరిశీలించండి

    కొత్తగా పాలసీ తీసుకునే ముందు దంపతులిద్దరూ తమ వద్ద ఇప్పటికే ఉన్న హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్‌ను ఒకసారి నిశితంగా సమీక్షించాలి. మీ వ్యక్తిగత పాలసీలు, ఉద్యోగం ద్వారా వచ్చే గ్రూప్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ (Corporate Insurance) వివరాలను పరిశీలించండి.

    బీమా మొత్తం (Sum Insured), ప్రీమియం, మినహాయింపులు (Exclusions), వెయిటింగ్ పీరియడ్స్ (Waiting Periods), క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ ప్రాసెస్ వంటి కీలక అంశాలను సరిచూసుకోవాలి. పెళ్లి తర్వాత మీ ఆరోగ్య అవసరాలు, ఆర్థిక పరిస్థితిని బట్టి ఎక్కువ కవరేజ్ ఉన్న 'ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ పాలసీ' ఎంచుకోవాలా లేదా ఇద్దరికీ విడివిడిగా 'ఇండివిడ్యువల్ పాలసీలు' కొనసాగించాలా అనేది నిర్ణయించుకోవాలి.

    కొత్త జంటలు చేయకూడని 4 ప్రధాన పొరపాట్లు

    1. మెటర్నిటీ కవర్‌ను ఆలస్యం చేయడం

    చాలామంది ప్రతీ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ పాలసీలోనూ ప్రసూతి ఖర్చులు (Maternity Expenses) ఆటోమేటిక్‌గా కవర్ అవుతాయని భావిస్తారు. కానీ అది పొరపాటు. చాలా పాలసీలలో మెటర్నిటీ కవర్ కోసం 1 నుంచి 4 ఏళ్ల వరకు వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అందుకే పిల్లలను కనాలనే ఆలోచన ఉన్నవారు ముందే మెటర్నిటీ యాడ్-ఆన్ (Maternity Add-on) లేదా ప్రత్యేక ప్లాన్ ఎంచుకోవాలి. కొన్ని ప్లాన్లు పురిటి బిడ్డ సంరక్షణ, టీకాల ఖర్చులను కూడా కవర్ చేస్తాయి.

    2. కేవలం ఆఫీస్ ఇన్సూరెన్స్‌పైనే ఆధారపడటం

    కంపెనీలు ఇచ్చే కార్పొరేట్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ మంచిదే అయినప్పటికీ, అది మాత్రమే సరిపోదు. ఆఫీస్ ఇన్సూరెన్స్‌లో పరిమితులు (Sub-limits) ఉంటాయి. పైగా మీరు ఉద్యోగం మారినా లేదా ఉద్యోగం కోల్పోయినా ఆ కవరేజ్ వెంటనే నిలిచిపోతుంది. అందుకే నిరంతర రక్షణ కోసం సొంతంగా ఒక వ్యక్తిగత లేదా ఫ్యామిలీ హెల్త్ పాలసీ ఉండటం చాలా అవసరం.

    3. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్య అవసరాలను విస్మరించడం

    వయసు పెరిగే కొద్దీ తల్లిదండ్రుల వైద్య ఖర్చులు పెరుగుతాయి. కొత్తగా పెళ్లయిన దంపతులు తమ ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ పాలసీలోనే వయోధికులైన తల్లిదండ్రులను చేర్చితే ప్రీమియం భారీగా పెరుగుతుంది. అందువల్ల తల్లిదండ్రులకు వేరుగా 'సీనియర్ సిటిజన్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్' తీసుకోవడం వల్ల మీ సొంత కుటుంబ ఆర్థిక లక్ష్యాలు దెబ్బతినకుండా ఉంటాయి.

    4. తక్కువ కవరేజ్ (Sum Insured) ఎంచుకోవడం

    వైద్య రంగానికి సంబంధించిన ద్రవ్యోల్బణం (Medical Inflation) ఏటా పెరుగుతోంది. ఇద్దరికీ కలిపి తక్కువ మొత్తానికి ఇన్సూరెన్స్ తీసుకుంటే పెద్ద వ్యాధులు లేదా సర్జరీలు వచ్చినప్పుడు జేబులోంచి భారీగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి భవిష్యత్ అవసరాలకు సరిపడేంత పెద్ద మొత్తంలో బీమా కవరేజ్ ఎంచుకోవడం ముఖ్యం.

    కొత్త దంపతులు అడిగి తెలుసుకోవాల్సిన 8 కీలక అంశాలు

    పోటీ ప్రపంచంలో అనేక రకాల ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందువల్ల సరైన ప్లాన్ ఎంచుకోవడానికి ఇరువురూ కలిసి ఈ క్రింది ప్రశ్నలపై స్పష్టత తెచ్చుకోవాలి.

    1. మన ఇద్దరి ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితి, కుటుంబ వైద్య చరిత్ర (Family Medical History) ఎలా ఉంది?
    2. మనకు ఉన్న ఆఫీస్ ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ సరిపోతుందా? సొంతంగా మరో ప్లాన్ అవసరమా?
    3. మనం ఫ్యామిలీ ఫ్లోటర్ ప్లాన్ తీసుకోవాలా లేక విడివిడిగా ఇండివిడ్యువల్ ప్లాన్లు తీసుకోవాలా?
    4. భవిష్యత్తులో పిల్లల ప్రణాళిక ఆధారంగా మెటర్నిటీ వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎంత ఉందో చూసుకున్నామా?
    5. తీవ్రమైన వ్యాధులు (Critical Illnesses) లేదా ప్రమాదాల బారిన పడితే అదనపు రక్షణ కల్పించే రైడర్లు (Riders) అందుబాటులో ఉన్నాయా?
    6. మనం నివసిస్తున్న నగరంలో వైద్య ఖర్చులకు సరిపడేలా బీమా మొత్తం (Sum Insured) ఎంత ఉండాలి?
    7. మన తల్లిదండ్రుల కోసం వేరుగా హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ ఏర్పాటు చేశామా?
    8. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ క్లెయిమ్ సెటిల్మెంట్ నిష్పత్తి (Claim Settlement Ratio), నెట్‌వర్క్ ఆస్పత్రుల నెట్‌వర్క్ ఎంత బాగుంది?

    గమనిక: ఇవి ప్రాథమిక పరిశీలన కోసం అందించిన మార్గదర్శకాలు మాత్రమే. ఇన్సూరెన్స్ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు అనుభవజ్ఞులైన ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ల సలహా తీసుకోవడం శ్రేయస్కరం.

    • Praveen Kumar Lenkala
      ABOUT THE AUTHOR
      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

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    Home/News/కొత్తగా పెళ్లయిందా? హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి
    Home/News/కొత్తగా పెళ్లయిందా? హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకునేటప్పుడు ఈ పొరపాట్లు అస్సలు చేయకండి
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