Quote of the Day: మనసు విప్పి ప్రేమించు.. జగమంతా ప్రేమను పంచు: స్టీవీ వండర్ కాలాతీత సందేశం
మాటలకే పరిమితమవుతున్న నేటి సమాజంలో.. ప్రేమను చేతల్లో చూపించడమే నిజమైన మానవత్వమని చాటిచెబుతోంది స్టీవీ వండర్ కాలాతీత సూక్తి. సంగీతంతోనే కాక తన అమూల్యమైన ఆలోచనలతో జగత్తును పలకరించిన ఈ మహనీయుడి అంతరంగ ఆవిష్కరణ.
ప్రపంచం రోజురోజుకూ యాంత్రికంగా మారిపోతోంది. మనుషుల మధ్య అపనమ్మకాల గోడలు పెరుగుతున్నాయి. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకునే ఓపిక, కరుణ కరువవుతున్నాయి. ఇలాంటి తరుణంలో.. అమెరికాకు చెందిన శతాబ్దపు అరుదైన సంగతీ సృజనకారుడు స్టీవీ వండర్ చెప్పిన ఒక చిన్న మాట, కోట్లాది మంది హృదయాలను కదిలిస్తోంది. "ఎదుటివారిని నీ గుండెల నిండా ప్రేమించు.. నీ మనసు అంతకంటే విశాలమైనదైతే.. ఈ లోకంలోని అందరినీ ప్రేమించు" అంటూ ఆయన పిలుపునిచ్చారు. ఈ మాట కేవలం ఒక సూక్తి కాదు.. నేటి కల్లోల సమాజానికి ఒక సంజీవని.
ప్రేమ అనేది కేవలం ఒక అనుభూతి మాత్రమే కాదు, అది మనం నిత్య జీవితంలో ఎంచుకునే ఒక క్రియాశీలక మార్గం అని ఆయన ఈ వ్యాఖ్య ద్వారా గుర్తుచేశారు. ఈ సందేశం మొదట ఒక వ్యక్తితో, ఒక చిన్న సంరక్షణ చర్యతో ప్రారంభమై, ఆ తర్వాత సమాజం వైపు ఎలా విస్తరించాలో వివరిస్తుంది.
హృదయం.. కేవలం ఒక భావోద్వేగం కాదు
మనసు లేదా హృదయం అనగానే మనకు కేవలం బాధ, సంతోషం, కోరికలు లాంటి భావోద్వేగాలే గుర్తొస్తాయి. కానీ, స్టీవీ వండర్ దృష్టిలో హృదయానికి ఒక ప్రత్యేకమైన బాధ్యత ఉంది. అది ఇతరుల పట్ల మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నామనే అంశాన్ని మార్గనిర్దేశం చేస్తుంది. ప్రేమ అనేది కేవలం హృదయంలో దాచుకునే వస్తువు కాదు.. అది ఎదుటివారికి పంచాల్సిన అమృత భాండం. మనసును కేవలం స్వార్థంతోనో, భయంతోనో మూసి ఉంచకుండా.. తెరచి ఉంచడమే జీవిత పరమార్థం.
ప్రేమను ఒక ఆలోచనలా దాచిపెట్టకుండా, మరొకరిపై సంరక్షణగా మార్చడమే ఈ సందేశంలోని అంతరార్థం. ఒక వ్యక్తిని ప్రేమించడం గొప్ప విషయమే, కానీ ఆ ప్రేమను సమాజం వైపు విస్తరించడం వల్ల అద్భుతమైన మార్పులు సాధ్యమవుతాయి. ఇది వ్యక్తిగత అనురాగాన్ని సామాజిక కరుణగా మారుస్తుంది.
ఒక్కరితో మొదలై.. లోకమంతా పరచుకునే ప్రేమ
ప్రపంచాన్ని మార్చడం, సమాజంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావడం అందరికీ సాధ్యం కాకపోవచ్చు. కానీ, మన పక్కనున్న ఒక్క వ్యక్తిని మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమించడం, ఆదరించడం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. అందుకే "మొదట ఒక్కరిని ప్రేమించు" అంటారు వండర్. అది తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, తోడబుట్టినవారు, స్నేహితులు, జీవిత భాగస్వామి లేదా కష్టాల్లో ఉండి సాయం కోరే అపరిచితుడు కావచ్చు.
ఆ ఒక్కరితో మొదలైన కరుణ.. క్రమంగా విస్తరిస్తూ విశ్వజనీనమైన ప్రేమగా మారుతుంది. మనల్ని మనం దాటుకుని, మనకు నచ్చిన పరిధులను దాటుకుని ఇతరుల గురించి ఆలోచించడమే నిజమైన మానసిక పరిణతి.
ఈ మాట వెనుక ఐదు అద్భుత జీవిత సత్యాలు
వండర్ అందించిన ఈ చిన్న సందేశంలో లోతైన ఐదు జీవిత పాఠాలు దాగున్నాయి.
- ప్రేమ ఒక క్రియాశీలక రూపం: ప్రేమంటే కేవలం అనుభూతి చెందడం కాదు.. ఓర్పు, క్షమాగుణం, ఉదారతతో కూడిన బాధ్యతను చేతల్లో చూపించడం.
- చిన్న అడుగుతోనే ప్రయాణం: జగత్తును మార్చాలనే పెద్ద ఆశల కంటే, ఒకరి జీవితంలో వెలుగు నింపడం నిజమైన ఆరంభం.
- విశాల హృదయమే కరుణకు నిలయం: స్వార్థపు గడప దాటి, ఇతరుల కష్టాన్ని మన కష్టంగా భావించడమే ఉన్నతమైన సంస్కారం.
- వివక్ష లేని ఆదరణ: మనలాంటి వారిని, మనకు నచ్చిన వారిని ప్రేమించడం సులభం. కానీ అపరిచితులను, మనల్ని విమర్శించే వారిని కూడా మానవత్వంతో చూడటమే అసలైన సవాలు.
- ప్రేమనే ఒక గొప్ప చికిత్స: ఒక చిన్న ఓదార్పు మాట, ఓపికతో కూడిన స్పందన.. సమాజంలోని ఎన్నో గాయాలను మాయం చేయగలవు.
సంగీతమే శ్వాసగా.. సామాజిక స్పృహే ధ్యాసగా..
అసలు ఎవరీ స్టీవీ వండర్? సంగీత ప్రపంచాన్ని శాసించిన ఒక అద్భుత ప్రతిభావంతుడు. పుట్టుకతోనే చూపు కోల్పోయినా, ఆ లోటును తన అసాధారణ ప్రతిభతో జయించారు. చిన్నతనంలోనే 'లిటిల్ స్టీవీ వండర్'గా ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించి, సోల్, ఆర్ అండ్ బి, పాప్ సంగీత రంగాల్లో ఒక కొత్త శకానికి నాంది పలికారు. టాకింగ్ బుక్, సాంగ్స్ ఇన్ ది కీ ఆఫ్ లైఫ్ వంటి ఆల్బమ్లు, "ఐ జస్ట్ కాల్డ్ టు సే ఐ లవ్ యు" వంటి అద్భుత గీతాలతో ప్రపంచాన్ని ఓ ఊపు ఊపారు.
అయితే, ఆయన కేవలం వినోదాన్ని పంచే గాయకుడిగా మిగిలిపోలేదు. తన పాటల్లో సామాజిక స్పృహను, శాంతి సందేశాన్ని, మానవతా విలువలను జోడించారు. ప్రేమ అనేది కేవలం ఒక శృంగార భావన కాదని, అది సామాజిక న్యాయానికి, శాంతికి ఒక సాధనమని నమ్మిన మహనీయుడాయన.
నేటి యాంత్రిక జగత్తుకు 'ప్రేమ చికిత్స'
ఈ డిజిటల్ యుగంలో మనుషులు చాలా సులువుగా ఇతరులను తప్పుబడుతున్నారు. సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఆవేశాలు, వ్యక్తిగత బంధాల్లో అసహనం రాజ్యమేలుతున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరూ తమను తాము కాపాడుకునే క్రమంలో ఒక రక్షణ కవచాన్ని ఏర్పరచుకుని, ఇతరుల పట్ల కఠినంగా మారుతున్నారు.
ఇలాంటి తరుణంలో, వండర్ మాటలు మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాయి. ప్రేమ ఎక్కడి నుంచో రాదు.. మనతోనే మొదలవుతుంది. ఈ రోజు మనం మన హృదయాన్ని ఇతరుల కోసం ఉపయోగిస్తున్నామా లేదా స్వార్థంతో దాచేస్తున్నామా అని ప్రశ్నించుకోవాలి. హృదయాన్ని ఎంతగా ఉపయోగిస్తే.. అది అంతగా విస్తరిస్తుంది, విశాలమవుతుంది.
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