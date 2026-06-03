మీ కోరికలు నెరవేరాలంటే.. గణపతి పూజ సమయంలో ఈ 5 తప్పులు చేయకండి!
మనస్ఫూర్తిగా పూజ చేసినా.. తెలియకుండా చేసే కొన్ని తప్పులు పూజ ఫలితం మీద పడుతుంది. గణేశుడిని పూజించేటప్పుడు కొన్ని తప్పులు చేయకూడదు. అవేంటో చూడండి.
హిందూమతంలో ఏ శుభకార్యానికి ముందైనా.. ఆటంకాలను తొలగించే గణేశుడిని పూజించడం ఒక సంప్రదాయం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం.. గణేశుడిని పూజించడం వల్ల జాతకంలోని బుధ, కేతు గ్రహాల దోషాలు తొలగిపోతాయి. అయితే తెలియకుండా చేసే కొన్ని పొరపాట్లు పూజ పూర్తి ఫలితాలను ఇవ్వకపోవచ్చు. అటువంటి తప్పులు ప్రతికూల పరిణామాలకు దారితీయవచ్చు. విఘ్నేశ్వరుని అనుగ్రహం పొందాలంటే.. పూజ సమయంలో 5 ముఖ్యమైన తప్పులు చేయవద్దు.
ఏ దిశలో పెట్టాలి?
వాస్తు, జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో దిశలకు అపారమైన ప్రాముఖ్యత ఉంది. గణేశుని విగ్రహాన్ని ఎల్లప్పుడూ ఉత్తరం లేదా తూర్పు దిశకు అభిముఖంగా ప్రతిష్టించాలి. గణేశుని విగ్రహాన్ని దక్షిణ దిశలో ఉంచడం వాస్తు దోషాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇది వ్యక్తి పురోగతికి ఆటంకం కలిగించి, కుటుంబ సభ్యుల మానసిక ప్రశాంతతకు భంగం కలిగిస్తుంది.
అక్షతలు
అక్షత అంటే విరగనిది లేదా చెక్కుచెదరనిది. గణేశుడిని లేదా మరే ఇతర దేవతను పూజించేటప్పుడు విరిగిన బియ్యపు గింజలను ఎప్పుడూ ఉపయోగించకూడదు. విరిగిన అక్షతలను సమర్పించడం వల్ల ఇంట్లో ఆర్థిక అస్థిరత, పేదరికం ఏర్పడతాయి. పూజ కోసం పసుపు లేదా కుంకుమపువ్వు కలిపిన పూర్తి బియ్యపు గింజలను మాత్రమే ఉపయోగించాలి.
తులసి ఆకులు వద్దు
శాస్త్రాల ప్రకారం గణేశ పూజలో తులసి ఆకులను ఉపయోగించడం కచ్చితంగా నిషేధించబడింది. పౌరాణిక నేపథ్యం ప్రకారం గణేశుడు తులసిని శపించాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గణేశుడికి తులసిని సమర్పించడం వల్ల ఇంట్లో అశాంతి ఏర్పడి, గ్రహ దోషాలు పెరుగుతాయి. దానికి బదులుగా స్వచ్ఛమైన దర్భను సమర్పించడం ఉత్తమం.
తాజా పువ్వులు
దేవునికి ఎల్లప్పుడూ తాజా, సువాసనగల పువ్వులను సమర్పించండి. గణేశుడికి ఎండిన, వాడిపోయిన లేదా పాత పువ్వులను సమర్పించడం వల్ల ఇంటికి ప్రతికూల శక్తి వస్తుంది. ఎర్ర మందార వంటి తాజా పువ్వులను సమర్పించడం వల్ల జాతకంలోని కుజ దోషం తొలగిపోయి, కోరికలు త్వరగా నెరవేరుతాయి.
చీకటిలో హారతి వద్దు
గణేశ విగ్రహాన్ని ఉంచే ప్రదేశం ఎల్లప్పుడూ బాగా వెలుతురుతో ఉండాలి. చీకటిలో హారతి ఇవ్వడం లేదా దేవుడిని పూజించడం వల్ల జాతకంలో రాహు, శని గ్రహాల ప్రతికూల ప్రభావం పెరుగుతుంది. దీనివల్ల జీవితంలో గందరగోళం, ఆటంకాలు కలుగుతాయి. నెయ్యి దీపం వెలిగించి భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తేనే ఆ పూజ పూర్తి ఫలవంతం అవుతుంది.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More