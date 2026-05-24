    Quote of the Day: నీ చూపు వెలుగు వైపే ఉంటే.. చీకటి నీ వెనుకే ఉండిపోతుంది: వాల్ట్ విట్మన్ స్ఫూర్తి మంత్రం మీ కోసం

    జీవితంలో కష్టాలు ఎదురైనప్పుడు కుంగిపోకుండా, సానుకూల దృక్పథంతో ఎలా ముందుకు సాగాలో ప్రముఖ అమెరికన్ కవి వాల్ట్ విట్మన్ చెప్పిన అద్భుతమైన జీవన తత్వం, ఆయన జీవిత విశేషాలు మీకోసం.

    Published on: May 24, 2026 9:33 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    "నీ ముఖాన్ని ఎప్పుడూ సూర్యకాంతి వైపు ఉండేలా చూసుకో.. అప్పుడు నీడలు సహజంగానే నీ వెనుక పడిపోతాయి," అని వాల్ట్ విట్మన్ పేర్కొన్నారు.

    వాల్ట్ విట్మన్
    వాల్ట్ విట్మన్

    మనం దేనిపై దృష్టి పెడతామో, మన జీవితం అటువైపే సాగుతుంది. నిరాశ నిస్పృహల మధ్య కొట్టుమిట్టాడే సగటు మనిషికి ఈ చిన్న వాక్యం ఒక గొప్ప ఆయుధంగా పనిచేస్తుంది. విట్మన్ చెప్పిన ఈ మాటల వెనుక ఉన్న నిగూఢార్థం, నేటి ఒత్తిడితో కూడిన జీవనశైలికి ఎంతగానో అవసరం.

    వెలుగు వైపు ప్రయాణం అంటే ఏమిటి?

    వాల్ట్ విట్మన్ తన మాటల్లో 'సూర్యకాంతి'ని ఆశకు, ఎదుగుదలకు, సానుకూలతకు చిహ్నంగా వాడారు. మనం నిరంతరం మన లక్ష్యాల వైపు, కృతజ్ఞతా భావం వైపు చూస్తున్నప్పుడు.. మనలో ఉన్న భయాలు, సందేహాలు, పాత జ్ఞాపకాలు అనే 'నీడలు' మన వెనుక ఉండిపోతాయి. అంటే, సమస్యలు పూర్తిగా మాయమైపోతాయని దీని అర్థం కాదు. కానీ, మనం దేనికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామనే దానిపైనే మన మానసిక ప్రశాంతత ఆధారపడి ఉంటుంది.

    నిజానికి, మనిషి ఆలోచనా విధానం ఒక ఎంపిక (Choice). బయట పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, మన అంతర్గత దృష్టిని ఎటు మళ్లించాలనేది మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. వైఫల్యాల గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ఆ నీడలు మనల్ని కమ్మేస్తాయి. అదే రేపటి ఆశ వైపు అడుగులు వేస్తే, అవే నీడలు మనకు దారి చూపుతూ వెనక నిలబడతాయి.

    విట్మన్ తత్వంలో మానసిక స్థైర్యం

    జీవితం అంటే కేవలం విజయాల సమాహారం కాదు, అపజయాల నుంచి నేర్చుకుంటూ ముందుకు సాగడమేనని విట్మన్ బలంగా నమ్మేవారు. ఆయన మాటల్లో 'రెసిలియెన్స్' (Resilience) లేదా కోలుకునే శక్తి కనిపిస్తుంది. గతాన్ని తలుచుకుంటూ వెనక్కి చూసే వ్యక్తి ఆ నీడల్లోనే చిక్కుకుపోతాడు. అదే ఆశతో ముందుకు సాగితే, ఆ భారమంతా క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. మనసును క్రమశిక్షణలో ఉంచుకోవడం, ప్రతి చిన్న విషయంలోనూ ఆనందాన్ని వెతుక్కోవడం ద్వారానే ఇది సాధ్యమవుతుంది.

    ఎవరీ వాల్ట్ విట్మన్?

    1819 మే 31న న్యూయార్క్‌లో జన్మించిన వాల్ట్ విట్మన్, ఆధునిక సాహిత్యంలో ఒక ధృవతార. ఆయన కేవలం కవి మాత్రమే కాదు, జర్నలిస్టుగా, టీచర్‌గా కూడా పనిచేశారు. అమెరికన్ అంతర్యుద్ధం (Civil War) సమయంలో స్వచ్ఛంద నర్సుగా సేవలందించిన అనుభవం ఆయన రాతల్లో మానవత్వం, సమానత్వం పట్ల ఉన్న గౌరవాన్ని మరింత పెంచింది.

    ఆయన రాసిన 'లీవ్స్ ఆఫ్ గ్రాస్' (Leaves of Grass) కవితా సంకలనం ప్రపంచ సాహితీ చరిత్రలో ఒక విప్లవం. అప్పటి వరకు ఉన్న కవితా పద్ధతులను పక్కనపెట్టి, 'ఫ్రీ వెర్స్' (Free Verse) అనే కొత్త శైలిని ఆయన ప్రాచుర్యంలోకి తెచ్చారు. ప్రకృతిని, సామాన్యుడి జీవితాన్ని, ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఆయన తన అక్షరాలతో గౌరవించారు. 1892 మార్చి 26న ఆయన కన్నుమూసే వరకు స్ఫూర్తిదాయకమైన రచనలు చేస్తూనే ఉన్నారు.

    మన కోసం ఒక పాఠం

    విట్మన్ చెప్పినట్టుగా ప్రతిరోజూ సూర్యుడు ఉదయించినట్లే, మనలోనూ కొత్త ఆశలు చిగురించాలి. సమస్యలు నీడల్లా వెంటాడుతున్నప్పుడు, వాటి వైపు కాకుండా వెలుగు వైపు దృష్టి మళ్లించండి. ఆ నిశ్చయమే మిమ్మల్ని రేపటి విజేతగా నిలబెడుతుంది.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: నీ చూపు వెలుగు వైపే ఉంటే.. చీకటి నీ వెనుకే ఉండిపోతుంది: వాల్ట్ విట్మన్ స్ఫూర్తి మంత్రం మీ కోసం
