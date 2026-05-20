    సూర్యుడు విధించిన కర్ఫ్యూ.. ఇక్కడ ఉదయం 10 గంటలకే బంద్.. ఉష్ణోగ్రత 48.2 డిగ్రీలు

    దేశంలోనే అత్యంత వేడి ప్రాంతంగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బాందా జిల్లా నిలుస్తోంది. మంగళవారం ఇక్కడ ఏకంగా 48.2 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఎండ తీవ్రతకు భయపడి ఉదయం 10 గంటలకే జనం ఇళ్లకే పరిమితం అవుతుండటంతో జిల్లా అంతటా అప్రకటిత కర్ఫ్యూ వాతావరణం కనిపిస్తోంది. 

    Published on: May 20, 2026 9:04 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    ఒకప్పుడు రాజస్థాన్‌లోని చురు, జైసల్మేర్ ప్రాంతాలు దేశంలోనే అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా ఉండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఆ రికార్డులను ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బాందా జిల్లా అధిగమిస్తోంది. మంగళవారం బాందాలో 48.2°C ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఇది ఈ ఏడాది దేశంలోనే అత్యధికం మాత్రమే కాదు, ఆ జిల్లా చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డు.

    దేశంలోనే అత్యంత వేడి ప్రాంతంగా ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని బాందా జిల్లా (HT PHOTO)
    ఉదయం 10 దాటితే 'నిశ్శబ్ద పోరాటమే'

    బాందాలో జీవనశైలి ఇప్పుడు ఎండకు అనుగుణంగా మారిపోయింది. అట్టారా పట్టణానికి చెందిన లఖన్ గుప్తా అనే నగల వ్యాపారి తన అనుభవాన్ని వివరిస్తూ.. "ఉదయం 6 గంటలకే షాపు తెరుస్తాను, 9 గంటలకల్లా ఇంటికి చేరుకుంటాను. 10 గంటలు దాటితే రోడ్లన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారుతాయి. సూర్యుడు నడినెత్తికి రాకముందే బాందా ఒక శ్మశానవాటికలా నిశ్శబ్దంగా మారిపోతుంది" అని పేర్కొన్నారు. ఏప్రిల్ నుంచి వ్యాపారాలు పూర్తిగా కుదేలయ్యాయని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.

    మారిపోతున్న పనివేళలు - కూలీల కష్టాలు

    ఎండ తీవ్రత తట్టుకోలేక స్థానికులు వినూత్న మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు.

    రాత్రిపూట వ్యవసాయం: రైతులు పగటిపూట పొలం పనులకు వెళ్లలేక, రాత్రివేళల్లో LED ఫ్లడ్‌లైట్ల వెలుతురులో పనులు చేసుకుంటున్నారు.

    వేతనాల్లో కోత: ఉదయం 10 నుంచి సాయంత్రం 5 గంటల వరకు పని చేయడం అసాధ్యం కావడంతో, కూలీలు తమ రోజువారీ వేతనంలో 40% వరకు వదులుకుని పనుల నుంచి విరామం తీసుకుంటున్నారు.

    వలసలు: ఎండల తీవ్రత భరించలేక జనం సాధారణం కంటే ముందే ఇతర ప్రాంతాలకు వలస వెళ్తున్నారు.

    నీళ్లు పోస్తేనే నడుస్తున్న ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు

    విద్యుత్ శాఖ పరిస్థితి దారుణంగా ఉంది. విపరీతమైన వేడి, ఓవర్ లోడ్ కారణంగా జిల్లాలోని 1,379 ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు మొరాయిస్తున్నాయి. వీటిని చల్లబరచడానికి విద్యుత్ శాఖ సిబ్బంది నిరంతరం వాటిపై నీళ్లు పోయాల్సి వస్తోంది. ప్రస్తుతం జిల్లాలో రోజుకు 16 గంటల పాటు విద్యుత్ సరఫరా జరుగుతోంది.

    ఎందుకు ఈ పరిస్థితి? నిపుణుల హెచ్చరిక

    బాందా జిల్లా 'హీట్ ఐలాండ్'గా మారడానికి పర్యావరణ విధ్వంసమే ప్రధాన కారణమని లక్నో యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్ ధ్రువ్ సేన్ సింగ్ విశ్లేషించారు.

    అడవుల నరికివేత: గత 30 ఏళ్లలో బాందా తన దట్టమైన అడవుల్లో ఆరో వంతును కోల్పోయింది.

    విచ్చలవిడి మైనింగ్: వింధ్య పర్వత శ్రేణుల్లో జరుగుతున్న బ్లాస్టింగ్ వల్ల భూగర్భ జలాల వ్యవస్థ దెబ్బతిన్నది. సుమారు 25% పర్వత శ్రేణులు కనుమరుగయ్యాయి.

    నదుల దోపిడీ: కెన్ నది నుంచి రోజుకు 55 వేల టన్నుల ఇసుకను అక్రమంగా తరలిస్తున్నారు. దీనివల్ల నదిలోని సహజ సిద్ధమైన ఇసుక పొరలు తగ్గి, నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పడిపోయింది.

    "మొక్కలు లేవు, తేమ లేదు.. కేవలం వేడి ఇసుక, రాళ్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. పగలు వేడెక్కిన భూమి రాత్రికి చల్లబడక ముందే మళ్ళీ సూర్యుడు వచ్చేస్తున్నాడు. ఇదే బాందాను నిప్పుల కొలిమిగా మారుస్తోంది" అని పర్యావరణవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు. తక్షణమే చర్యలు తీసుకోకపోతే మరో రెండు దశాబ్దాల్లో ఈ ప్రాంతం ఎడారిగా మారే ప్రమాదం ఉందని వారు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. బాందాలో నమోదైన తాజా గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఎంత?

    మంగళవారం బాందాలో 48.2 డిగ్రీల సెల్సియస్ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. ఇది ఈ సీజన్‌లో దేశంలోనే అత్యధికం.

    2. అక్కడ జనం పనివేళల్లో ఎలాంటి మార్పులు చేసుకున్నారు?

    ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రజలు ఉదయం 10 గంటలకే పనులు ఆపేస్తున్నారు. రైతులు రాత్రిపూట లైట్ల వెలుతురులో వ్యవసాయ పనులు చేస్తున్నారు. సాయంత్రం సూర్యాస్తమయం తర్వాతే మార్కెట్లు తిరిగి తెరుచుకుంటున్నాయి.

    3. బాందా ఇంత వేడిగా మారడానికి ప్రధాన కారణాలేమిటి?

    అడవుల నరికివేత (15% అడవులు కనుమరుగయ్యాయి), విచ్చలవిడి మైనింగ్, నదుల నుంచి ఇసుకను అక్రమంగా తరలించడం వల్ల భూమి తన తేమను కోల్పోయి 'హీట్ ఐలాండ్'గా మారింది.

    4. విద్యుత్ శాఖ ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లపై నీళ్లు ఎందుకు పోస్తోంది?

    విపరీతమైన ఎండల వల్ల ట్రాన్స్‌ఫార్మర్లు వేడెక్కి కాలిపోకుండా ఉండేందుకు, లోడ్ పెరగడం వల్ల వచ్చే వేడిని తగ్గించడానికి సిబ్బంది నిరంతరం నీళ్లు పోసి వాటిని చల్లబరుస్తున్నారు.

      Praveen Kumar Lenkala

      ప్రవీణ్ కుమార్ లెంకల ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగు ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. జర్నలిజంలో 25 ఏళ్ల సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన వీరు, గతంలో సాక్షి దినపత్రికలో ఢిల్లీ నేషనల్ బ్యూరో చీఫ్‌గా (2014-2021) సుమారు ఎనిమిదేళ్ల పాటు పనిచేశారు. ఆ సమయంలో జాతీయ రాజకీయాలు, ప్రభుత్వ విధానాలు, కేంద్ర బడ్జెట్, సార్వత్రిక ఎన్నికలు, రాష్ట్రాల శాసన సభలకు ఎన్నికలు తదితర అనేక అంశాలపై కథనాలు, విశ్లేషణలు, పరిశీలనాత్మక వార్తలు అందించారు. పార్లమెంటు ప్రొసీడింగ్స్ నుంచి.. సుప్రీంకోర్టు విచారణల వరకు కవరేజీలో విశేష అనుభవం ఉంది. ఢిల్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల రాజకీయ పరిణామాలు, అభివృద్ధి సంబంధిత పెండింగ్ సమస్యలు లోతుగా అందించారు. అంతకుముందు హైదరాబాద్‌లో సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్ బ్యూరోలో (2008-2013) పనిచేస్తూ భూకుంభకోణాలు, ఫైనాన్స్ సంస్థల మోసాలు, వైట్ కాలర్ స్కామ్స్‌ను వెలికితీశారు. ముఖ్యంగా పోలీసు వ్యవస్థలోని 'ఆర్డర్లీ వ్యవస్థ'పై వీరు చేసిన పరిశోధనాత్మక కథనాలు ప్రభుత్వం ఆ వ్యవస్థను రద్దు చేయడానికి కారణమయ్యాయి. ఈనాడు దినపత్రికలో (2003-2007) నల్గొండ, ఖమ్మం జిల్లాల్లో రిపోర్టర్‌గా, సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేసి గిరిజన తండాల్లో ఆడపిల్లల అమ్మకాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల వెనుకబాటుతనం, ప్రభుత్వ పథకాల్లో అవినీతిపై సంచలనాత్మక కథనాలు రాశారు. ప్రస్తుతం జాతీయ, అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, బిజినెస్, స్టాక్ మార్కెట్, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్ రంగాలపై నిశితమైన విశ్లేషణలు అందిస్తున్నారు. హిందుస్తాన్ టైమ్స్ నుంచి రెండుసార్లు Digi Journo పురస్కారం పొందారు. కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజంలో పీజీ (MCJ) పట్టా పొందిన వీరు, కామర్స్ (B.Com) నేపథ్యం కలిగి ఉండటం వల్ల ఆర్థిక అంశాలను సరళంగా వివరించడంలో సిద్ధహస్తులు. ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం, విధానపరమైన మార్పులకు కారణమైన వీరి రిపోర్టింగ్ శైలి తెలుగు జర్నలిజంలో వీరికి ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును తెచ్చిపెట్టింది. 2001లో సీ ఛానెల్ అనే కేబుల్ టీవీలో చేరి కెరీర్ ప్రారంభించి హైదరాబాద్ నగర ఆర్థిక, సామాజిక రంగాలపై కథనాలతో పాటు సినిమా వార్తలను కూడా అందించారు.Read More

    Home/News/సూర్యుడు విధించిన కర్ఫ్యూ.. ఇక్కడ ఉదయం 10 గంటలకే బంద్.. ఉష్ణోగ్రత 48.2 డిగ్రీలు
