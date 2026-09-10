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యువతలోనూ స్ట్రోక్ ప్రమాదం: ఈ ముందస్తు సంకేతాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి

స్ట్రోక్ అనేది కేవలం వయోవృద్ధులకు మాత్రమే వచ్చే సమస్య కాదు. ప్రస్తుత రోజుల్లో యువతలోనూ ఇది వేగంగా పెరుగుతోంది. ముందస్తు సంకేతాలను గుర్తించి, వెంటనే వైద్యులను సంప్రదిస్తే ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకోవచ్చని విజయవాడ మణిపాల్ హాస్పిటల్స్ న్యూరాలజీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ సీహెచ్ మురళి స్పష్టం చేస్తున్నారు.

Updated on: Sep 10, 2026, 10:23:19 IST
By HT Telugu Desk
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స్ట్రోక్ అంటే కేవలం వయసు పైబడిన వారికే వస్తుందనే భావన చాలామందిలో ఉంది. కానీ నేటి రోజుల్లో చిన్న వయసులోనే ఎలాంటి ముందస్తు ఆరోగ్య సమస్యలు లేకుండానే హఠాత్తుగా స్ట్రోక్ బారినపడుతున్నారు. రోజువారీ పనుల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారిగా చేతిలో బలహీనత రావడం, మాట తడబడటం, ముఖం ఒకవైపు వాలిపోవడం లేదా చూపులో లోపాలు తలెత్తడం వంటివి జరిగితే ఏమాత్రం ఉపేక్షించకూడదని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

యువతలోనూ స్ట్రోక్ ప్రమాదం: ఈ ముందస్తు సంకేతాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి
యువతలోనూ స్ట్రోక్ ప్రమాదం: ఈ ముందస్తు సంకేతాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకండి

అలసట లేదా ఒత్తిడి అనుకుంటే ముప్పే!

చిన్న వయసు వారు కావడంతో ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే కేవలం తీవ్రమైన అలసట, మానసిక ఒత్తిడి లేదా మైగ్రేన్ వల్ల వచ్చి ఉంటాయని పొరబడే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెదడులోని ఏదైనా భాగానికి రక్తప్రసరణ ఆగిపోయినా లేదా రక్తనాళాలు పగిలి రక్తస్రావం జరిగినా స్ట్రోక్ సంభవిస్తుంది. రక్తప్రసరణ ఆగిన కొన్ని నిమిషాల్లోనే మెదడు కణాలు దెబ్బతినడం మొదలవుతుంది. అందుకే ఈ సంకేతాలను ఎంత త్వరగా గుర్తిస్తే అంత త్వరగా ప్రాణాలను, వైకల్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.

ఈ 4 సంకేతాలతో తక్షణ గుర్తింపు

ఒక్కసారిగా శరీరంలో మార్పులు కనిపిస్తే వెంటనే స్పందించడానికి కొన్ని కీలక లక్షణాలను గమనించాలి.

ముఖం (Face): నవ్వమని చెప్పినప్పుడు ముఖం ఒకవైపు వాలిపోయినా, మొద్దుబారినట్టు అనిపించినా అనుమానించాలి.

చేతులు (Arms): రెండు చేతులనూ పైకి ఎత్తమన్నప్పుడు ఒక చేయి కిందకు జారిపోవడం లేదా శరీరంలో ఒకవైపు బలహీనత రావడం కీలక సంకేతం.

మాట (Speech): మాట్లాడేటప్పుడు మాట స్పష్టంగా రాకపోవడం, తడబడటం లేదా ఎదుటివారు చెప్పేది అర్థం చేసుకోవడంలో ఇబ్బంది కలగడం.

సమయం (Time): ఈ లక్షణాల్లో ఏది కనిపించినా సమయం వృథా చేయకుండా తక్షణ అత్యవసర వైద్య సేవలను సంప్రదించాలి.

సులభంగా మిస్ అయ్యే ఇతర లక్షణాలు

స్పష్టమైన కారణం లేకుండా అకస్మాత్తుగా తీవ్రమైన తలనొప్పి రావడం, శరీర బ్యాలెన్స్ తప్పడం, నడవడంలో ఇబ్బంది, చూపు మసకబారడం, తల తిరగడం వంటివి కూడా స్ట్రోక్ లక్షణాలు కావచ్చు. యువత ఈ లక్షణాలను డీహైడ్రేషన్ లేదా మైగ్రేన్ అని భావించి నిర్లక్ష్యం చేస్తుంటారు.

చిన్న వయసులో స్ట్రోక్‌కు కారణాలు

అధిక రక్తపోటు (హై బీపీ), డయాబెటిస్, ఊబకాయం, ధూమపానం, కొలెస్ట్రాల్ పెరగడం, గుండె సమస్యలు స్ట్రోక్ ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. అలాగే కొందరిలో రక్తం గడ్డకట్టే లోపాలు, మెదడుకు రక్తాన్ని చేరవేసే రక్తనాళాల నిర్మాణంలో ఉండే అసాధారణతల వల్ల కూడా చిన్న వయసులోనే స్ట్రోక్ రావచ్చు.

అత్యవసర సమయంలో ఏం చేయాలి?

"స్ట్రోక్ లక్షణాలు కనిపిస్తే సొంతంగా వాహనం నడుపుతూ ఆసుపత్రికి వెళ్లడం ఏమాత్రం శ్రేయస్కరం కాదు. వెంటనే ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ సర్వీసెస్‌ను ఆశ్రయించాలి. లక్షణాలు మొదటిసారి ఏ సమయానికి మొదలయ్యాయో కచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ సమయం ఆధారంగానే డాక్టర్లు సరైన చికిత్సను నిర్ణయిస్తారు" అని విజయవాడ మణిపాల్ హాస్పిటల్స్ న్యూరాలజీ కన్సల్టెంట్ డాక్టర్ సీహెచ్ మురళి వివరించారు.

స్ట్రోక్ ఎప్పుడూ పెద్ద లక్షణాలతోనే ప్రారంభం కావాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా చిన్న మార్పుతో మొదలైనా, అది ఒక్కసారిగా రావడం గమనించాలి. మొదట కొన్ని నిమిషాల్లో అందే వైద్యం బాధితుడి కోలుకునే అవకాశాలను పూర్తిగా మార్చేస్తుంది.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

ప్రశ్న 1: యువతలో స్ట్రోక్ రావడానికి ప్రధాన కారణాలేమిటి?

జవాబు: హై బీపీ, డయాబెటిస్, ఊబకాయం, స్మోకింగ్, కొలెస్ట్రాల్‌తో పాటు రక్తం గడ్డకట్టే సమస్యలు, రక్తనాళాల లోపాల వల్ల యువతలో స్ట్రోక్ రావచ్చని వైద్యులు పేర్కొంటున్నారు.

ప్రశ్న 2: స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు కనిపించే ప్రధాన లక్షణాలు ఏవి?

జవాబు: ముఖం ఒకవైపు వాలిపోవడం, చేతుల్లో బలహీనత, మాట తడబడటం, చూపు మసకబారడం, హఠాత్తుగా తీవ్రమైన తలనొప్పి రావడం ప్రధాన లక్షణాలు.

ప్రశ్న 3: స్ట్రోక్ లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ఏం చేయాలి?

జవాబు: ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా ఎమర్జెన్సీ అంబులెన్స్ సేవలను ఆశ్రయించాలి. బాధితులు సొంతంగా డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఆసుపత్రికి వెళ్లకూడదు.

ప్రశ్న 4: స్ట్రోక్ చికిత్సలో సమయానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత ఏమిటి?

జవాబు: లక్షణాలు ప్రారంభమైన సమయం తెలిస్తే, వైద్యులు తగిన ఇంజెక్షన్ లేదా అత్యవసర చికిత్స అందించడానికి వీలవుతుంది. మొదట కొన్ని నిమిషాలు అత్యంత కీలకం.

వ్యాసకర్త:

- డాక్టర్ సీహెచ్ మురళి,

న్యూరాలజీ కన్సల్టెంట్,

మణిపాల్ హాస్పిటల్స్, విజయవాడ

  • HT Telugu Desk
    ABOUT THE AUTHOR
    HT Telugu Desk

    హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

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