Quote of the Day: విజయం అంటే కోరుకున్నది పొందడమేనా? సంతోషానికి అసలైన అర్థం ఇదే.. డేల్ కార్నెగీ సూక్తి
Quote of the Day: విజయం, సంతోషం.. ఈ రెండూ ఒకటే అని చాలామంది భ్రమపడుతుంటారు. కానీ ప్రపంచ ప్రఖ్యాత రచయిత డేల్ కార్నెగీ వీటి మధ్య ఉన్న సన్నని గీతను అద్భుతంగా వివరించారు. నేటి పోటీ ప్రపంచంలో ఒత్తిడిని అధిగమించి, నిజమైన తృప్తిని ఎలా పొందాలో వివరించే విశ్లేషణాత్మక కథనం.
"విజయం అంటే మీకు కావాల్సింది పొందడం.. కానీ సంతోషం అంటే మీరు పొందిన దానిని ఇష్టపడటం." — ఈ మాటలు అన్నది ఎవరో కాదు, వ్యక్తిత్వ వికాస రంగానికే ఒక దిక్సూచిలా నిలిచిన అమెరికన్ రచయిత డేల్ కార్నెగీ. వినడానికి చాలా సరళంగా అనిపించినా, నేటి ఆధునిక జీవనశైలికి, ముఖ్యంగా గంటల కొద్దీ సాఫ్ట్వేర్ ఆఫీసుల్లో, కార్పొరేట్ రేసులో అలసిపోతున్న యువతకు ఇది ఒక గొప్ప పాఠం.
అసలు విజయం అంటే ఏమిటి? సంతోషం అంటే ఏమిటి? ఈ రెండింటికీ తేడా ఏంటి? ఈ అంశంపై డేల్ కార్నెగీ లోతైన విశ్లేషణను ఒకసారి పరిశీలిద్దాం.
ఎవరీ డేల్ కార్నెగీ?
1888లో జన్మించిన డేల్ కార్నెగీ, కేవలం ఒక రచయిత మాత్రమే కాదు, ఒక గొప్ప వక్త కూడా. ఆయన రాసిన 'హౌ టు విన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్' (How to Win Friends and Influence People) అనే పుస్తకం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 38 భాషల్లో 5 కోట్ల కంటే ఎక్కువ కాపీలు అమ్ముడయ్యాయంటే ఆయన ప్రభావం ఎలాంటిదో అర్థం చేసుకోవచ్చు. కార్పొరేట్ ట్రైనింగ్, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ వంటి అంశాల్లో నేటికీ ఆయన సూత్రాలే ప్రామాణికం.
బాహ్య విజయం.. అంతర్గత సంతోషం!
కార్నెగీ సిద్ధాంతం ప్రకారం విజయం అనేది బాహ్య ప్రపంచానికి సంబంధించింది. ఒక మంచి ఉద్యోగం సాధించడం, విలాసవంతమైన ఇల్లు కొనడం, సమాజంలో పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించడం.. ఇవన్నీ విజయానికి చిహ్నాలు. అంటే, మనం లేని దాని కోసం కష్టపడి, దానిని సాధించడమే 'సక్సెస్'. ఇది భవిష్యత్తుపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
కానీ సంతోషం అలా కాదు. సంతోషం అనేది మన మనసుకు సంబంధించింది. మన దగ్గర ఉన్న దానిని మనం ఎంతవరకు గౌరవిస్తున్నాం, ఎంతవరకు ఆస్వాదిస్తున్నాం అనే దానిపైనే మన సంతోషం ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది వర్తమానానికి (Present) సంబంధించినది.
సోషల్ మీడియా ఉచ్చులో నేటి తరం
ప్రస్తుత రోజుల్లో ఇన్స్టాగ్రామ్, లింక్డ్ఇన్ వంటి వేదికలు మనల్ని నిరంతర పోలికల వైపు నెట్టేస్తున్నాయి. పక్కవాడి జీతం ఎంత? వాడు ఏ కారు కొన్నాడు? వారు ఏ దేశానికి టూర్ వెళ్లారు? అనే ఆలోచనలతో మన దగ్గర ఉన్న అద్భుతమైన జీవితాన్ని కూడా తక్కువ చేసి చూసుకుంటున్నాం.
మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు దీనిని 'హెడోనిక్ ట్రెడ్మిల్' (Hedonic Treadmill) అని పిలుస్తారు. అంటే, మనం ఒక లక్ష్యాన్ని సాధించగానే వచ్చే ఆనందం కొద్దిరోజులే ఉంటుంది, ఆ తర్వాత వెంటనే మరో కొత్త లక్ష్యం వైపు మన మనసు పరిగెత్తుతుంది. ఈ క్రమంలో విజయం లభిస్తుందేమో కానీ, శాశ్వతమైన సంతోషం మాత్రం చేజారిపోతుంది.
సమతుల్యత ఎలా సాధ్యం?
డేల్ కార్నెగీ సందేశం అంటే లక్ష్యాలు వదిలేయమని కాదు. కష్టపడి పని చేస్తూనే, ప్రస్తుత క్షణంలో ఉన్న చిన్న చిన్న ఆనందాలను కూడా గుర్తించాలని ఆయన చెబుతారు.
"ఈ బడ్జెట్ సామాన్యుడి ఆశలను ప్రతిబింబిస్తోంది" అని ఒక ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త వ్యాఖ్యానించినట్లుగానే, మన జీవితంలో కూడా 'సంతోషం' అనే బడ్జెట్ సరిగ్గా ఉండాలంటే మనం పొందిన దాని పట్ల కృతజ్ఞత కలిగి ఉండాలి.
అత్యున్నత శిఖరాలను అధిరోహించినా, మనసులో ప్రశాంతత లేకపోతే ఆ గెలుపుకు అర్థం లేదు. అందుకే లక్ష్యం వైపు పయనిస్తూనే, మార్గంలో ఎదురయ్యే అనుభవాలను ప్రేమిద్దాం. అప్పుడే మనం కేవలం 'విజేతలుగా' మాత్రమే కాకుండా, 'సంతోషకరమైన వ్యక్తులుగా' కూడా నిలుస్తాం.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. విజయం, సంతోషం మధ్య ప్రధాన వ్యత్యాసం ఏమిటి?
విజయం అనేది మీరు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సాధించడం (ఉదాహరణకు: పదోన్నతి లేదా డబ్బు). సంతోషం అనేది మీరు ఇప్పటికే సాధించిన లేదా కలిగి ఉన్న వాటిని ప్రేమించడం మరియు తృప్తి చెందడం.
2. డేల్ కార్నెగీ రాసిన అత్యంత ప్రసిద్ధ పుస్తకం ఏది?
ఆయన రాసిన 'హౌ టు విన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పీపుల్' (How to Win Friends and Influence People) అత్యంత ఆదరణ పొందింది. ఇది వ్యక్తులతో ఎలా మెలగాలి, సామాజిక సంబంధాలను ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి అనే అంశాలను వివరిస్తుంది.
3. ప్రస్తుత కాలంలో కార్నెగీ సూక్తులు ఎందుకు ముఖ్యమైనవి?
నేటి సోషల్ మీడియా కాలంలో ఇతరులతో పోల్చుకోవడం వల్ల మానసిక ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. ఇలాంటి సమయంలో మన దగ్గర ఉన్న దానిని విలువైనదిగా భావించాలన్న కార్నెగీ మాటలు మానసిక ప్రశాంతతకు ఎంతో అవసరం.
4. విజయవంతమైన వ్యక్తి సంతోషంగా ఉండలేరా?
తప్పకుండా ఉండవచ్చు. కానీ, ఒక వ్యక్తి తన విజయాలను ఆస్వాదించకుండా నిరంతరం ఇంకా ఏదో కావాలని తపిస్తే సంతోషం కరువవుతుంది. కృతజ్ఞతా భావం ఉన్నప్పుడు విజయంతో పాటు సంతోషం కూడా తోడవుతుంది.
