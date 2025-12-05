Edit Profile
    చలికాలం బజ్జీలు వద్దు, చిలగడదుంప చాట్ ముద్దు.. ఇమ్యూనిటీ పెంచే స్మార్ట్ స్నాక్

    చలికాలంలో చిలగడదుంప చాట్ అత్యుత్తమ స్నాక్ అవుతుందంటున్నారు పోషకాహార నిపుణులు. దీని వల్ల కలిగే 5 అత్యుత్తమ ప్రయోజనాలు ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు.

    Published on: Dec 05, 2025 11:30 AM IST
    By HT Telugu Desk
    చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. ఆలస్యంగా నిద్రలేవడం, కాస్త బద్ధకంగా ఉండటం, ఆకలి పెరగడం వంటివి సహజం. మన శరీరం వెచ్చగా ఉండటానికి మరింత శక్తిని ఖర్చు చేస్తుంది. దీంతో చాలామంది నూనెలో వేయించిన బజ్జీలు, పకోడీలు, ఎక్కువగా చక్కెర ఉన్న స్నాక్స్ తినడానికి మొగ్గు చూపుతారు. అయితే, చల్లని నెలల్లో మనకు మరింత బలం, తెలివైన పోషణ అవసరం కానీ, బరువైన, అస్సలు ఆరోగ్యకరం కాని ఆహారాలు కాదు. ఎందుకంటే, చలికి మన శరీరం వెచ్చగా ఉండటానికి కష్టపడుతుంది. ఇమ్యూనిటీ కాస్త బలహీనపడుతుంది. జీర్ణక్రియ కూడా మందగిస్తుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో రుచి, వెచ్చదనం, ఆరోగ్యాన్ని అందించే అద్భుతమైన మిశ్రమం.. చిలగడదుంప చాట్.

    న్యూట్రిషనిస్ట్, న్యూట్రాసీ లైఫ్‌స్టైల్ వ్యవస్థాపకురాలు డాక్టర్ రోహిణి పాటిల్ ఈ విషయం గురించి వివరిస్తూ, "ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయినప్పుడు, శరీరం వేడిని కాపాడుకోవడానికి ఉపయోగించే శక్తి పెరుగుతుంది. రోగనిరోధక వ్యవస్థ బలహీనపడటం మొదలవుతుంది. జీర్ణక్రియ ప్రక్రియ నెమ్మదిస్తుంది" అని చెప్పారు.

    పబ్‌మెడ్ సెంట్రల్ (PubMed Central) అధ్యయనం ప్రకారం, సీజనల్ మార్పులు గట్ మైక్రోబయోమ్ (కడుపులోని మంచి బ్యాక్టీరియా), రోగనిరోధక శక్తిపై ప్రభావం చూపుతాయని డాక్టర్ పాటిల్ తెలిపారు. అంటే, చలికాలంలో మనం ఎంచుకునే ఆహారం మన శక్తి స్థాయిలు, జీర్ణక్రియ, సాధారణ సీజనల్ ఇన్‌ఫెక్షన్ల నిరోధకతపై నేరుగా ప్రభావం చూపుతుందన్నమాట.

    అందుకే ఈ సమయంలో చిలగడదుంప చాట్ (Sweet Potato Chaat) ఉత్తమ ఎంపిక అవుతుంది. "శీతాకాలంలో శక్తిని మెరుగుపరిచేందుకు ఉత్తమమైన సీజనల్ ఆహారాలలో ఒకటి చిలగడదుంప" అని ఆమె చెప్పారు. దీనిని సులభంగా, కాస్త మసాలాతో కలిపి 'చాట్' రూపంలో తీసుకుంటే.. ఇది మనకు వెచ్చదనం, స్థిరమైన శక్తి, మంచి జీర్ణక్రియను ఇచ్చే పోషకమైన చిరుతిండిగా మారుతుంది. ఇది తయారు చేయడం సులభం, సంతృప్తిని ఇస్తుంది. మన శీతాకాల ఆరోగ్య అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది.

    చలికాలంలో చిలగడదుంప తినడం వల్ల 5 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

    శీతాకాలంలో చిలగడదుంప (Sweet Potato) మీ ఆరోగ్యానికి ఏ విధంగా మేలు చేస్తుందో ఇక్కడ చూడండి.

    1. ఇమ్యూనిటీకి రక్ష: విటమిన్ ఎ (Vitamin A) డాక్టర్ పాటిల్ ప్రకారం, చిలగడదుంపలో సమృద్ధిగా ఉండే బీటా-కెరోటిన్ (Beta-carotene) శ్వాసకోశ గోడలకు రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఇది చలికాలంలో శరీరం యొక్క మొదటి రక్షణ పొరగా పనిచేసి, రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది.
    2. స్థిరమైన, వెచ్చని శక్తి: కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు (Complex Carbs) చిలగడదుంపల్లో ఉండే కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు శక్తిని నెమ్మదిగా విడుదల చేస్తాయి. దీనివల్ల మీరు చురుకుగా, వెచ్చగా ఉండటమే కాకుండా, శీతాకాలపు అలసట నుంచి దూరంగా ఉంటారని డాక్టర్ పాటిల్ పేర్కొన్నారు.
    3. జీర్ణక్రియకు మద్దతు: ఫైబర్ (Fibre) వీటిలో ఉండే అధిక ఫైబర్ జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. చలికాలంలో జీవక్రియ నెమ్మదించినప్పుడు ఇది చాలా అవసరం. ఈ ఫైబర్ గట్ బ్యాక్టీరియాకు కూడా పోషణ అందిస్తుందని డాక్టర్ పాటిల్ తెలిపారు.
    4. హైడ్రేషన్ & కండరాల పనితీరు: చలికాలంలో మనం నీరు తక్కువగా తాగుతాం. ఈ సమయంలో పొటాషియం శరీరంలో ద్రవ సమతుల్యతను కాపాడుతుంది. కండరాల పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తుందని డాక్టర్ పాటిల్ వివరించారు.
    5. ఆరోగ్యకరమైన కోరికల నియంత్రణ: సహజ స్వీట్‌నెస్ (Natural Sweetness) చిలగడదుంపలో ఉండే సహజమైన తీపి, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను వేగంగా పెంచకుండానే ఆహారం పట్ల కోరికలను తగ్గిస్తుంది. వేయించిన, ప్రాసెస్ చేసిన స్నాక్స్‌కు ఇది చాలా మెరుగైన ప్రత్యామ్నాయమని డాక్టర్ పాటిల్ పేర్కొన్నారు.

    చిలగడదుంప చాట్ ఎలా తయారు చేయాలి?

    ముందుగా చిలగడదుంప ముక్కలను ఉడకబెట్టండి లేదా ఎయిర్-ఫ్రై చేయండి. వాటిని ఒక గిన్నెలో వేసి నిమ్మరసం, సన్నగా తరిగిన కొత్తిమీర, జీలకర్ర పొడి, కారం, నల్ల ఉప్పు (black salt), కాస్త చాట్ మసాలా వేసి కలపండి. తాజాగా ఉండేందుకు తరిగిన ఉల్లిపాయలు, దానిమ్మ గింజలు జోడించండి. దీన్ని వెచ్చగా అందిస్తే సరిపోతుంది. ఇది చలికాలానికి తగిన తేలికైన స్నాక్.

    చిలగడదుంప చాట్ ఎందుకు ఉత్తమమైనది?

    చిలగడదుంప సహజంగానే శక్తిని ఇచ్చే ఆహారం. దాన్ని చాట్‌గా మార్చడం దాని ప్రయోజనాలను మరింత పెంచుతుంది. దీన్ని మామూలుగా తినడం లేదా కాల్చి తినడం కంటే, చాట్ రూపంలో తీసుకుంటే.. వెచ్చదనం, సమతుల్యత, జీర్ణక్రియకు సహాయపడే పదార్థాలు కలిసి మీ ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.

    చిలగడదుంపలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు కీళ్ల నొప్పులు, సీజనల్ అలసటతో ముడిపడి ఉన్న వాపును తగ్గిస్తాయని డాక్టర్ పాటిల్ వివరించారు. అదే సమయంలో, దాని కాంప్లెక్స్ కార్బోహైడ్రేట్లు స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తాయి. చల్లని వాతావరణంలో చాలా మంది దీనికోసమే కష్టపడుతుంటారు.

    చాట్‌ను మరింత ప్రభావవంతంగా మార్చేది అందులో కలిపే సహజమైన పదార్థాలు – నిమ్మరసం, తాజా మూలికలు, మసాలాలు. నిమ్మరసం ఇమ్యూనిటీకి మద్దతు ఇచ్చే విటమిన్ సి (Vitamin C) ని అందిస్తుంది. మసాలాలు జీవక్రియ, జీర్ణక్రియను తేలికగా ప్రేరేపిస్తాయి. ఈ అంశాలన్నీ కలిసి చిలగడదుంప యొక్క ఆరోగ్య విలువను పెంచుతాయి. ఇది రుచికరమైన, శక్తినిచ్చే, మీ శరీరం యొక్క అవసరాలకు నిజంగా మద్దతు ఇచ్చే శీతాకాలపు స్నాక్‌గా నిలుస్తుంది.

