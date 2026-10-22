Pregnancy : ప్రెగ్నెన్సీ ‘టు-డూ’ లిస్ట్.. మహిళలు ఇవి తెలుసుకుంటే చాలు!
గర్భం దాల్చిన తర్వాత ఏవి పాటించాలి, ఏవి మానాలి అనే విషయంలో చాలామంది గర్భిణులు అయోమయానికి గురవుతుంటారు. ప్రతీ విషయంలోనూ పరిపూర్ణంగా ఉండాలనే తాపత్రయంతో ఒత్తిడి పెంచుకోకుండా, తల్లి-బిడ్డ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ప్రాథమిక అంశాలపై దృష్టి పెట్టాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
గర్భం దాల్చిన క్షణం నుంచి మహిళల జీవితంలో ఒక సరికొత్త అధ్యాయం మొదలవుతుంది. ఆసుపత్రి పరీక్షలు, రక్త పరీక్షలు, స్కాన్లు, ప్రత్యేక ఆహార నియమాలు, వ్యాయామాలు.. ఇలా ప్రతీ విషయాన్నీ సరిగ్గా చేయాలనే ఆరాటంలో చాలా మంది తల్లులు తీవ్రమైన మానసిక ఒత్తిడికి, అలసటకు గురవుతుంటారు. అయితే, కనిపించిన ప్రతీ సలహానూ పాటించాల్సిన అవసరం లేదని, ప్రాథమిక ఆరోగ్య సూత్రాలపై దృష్టి పెడితే చాలని వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
"ఈ ప్రయాణంలో ప్రతీ విషయంలోనూ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలని ప్రయత్నించడం వల్ల మానసిక అలసట పెరుగుతుంది. దానికి బదులు తల్లి, బిడ్డ ఆరోగ్యానికి అత్యంత ముఖ్యమైన కొన్ని ప్రాథమిక అలవాట్లను పాటిస్తే సరిపోతుంది," అని పూణెలోని మదర్హుడ్ ఆసుపత్రికి చెందిన ప్రముఖ స్త్రీవైద్య నిపుణులు డాక్టర్ రాఖీ వాఘ్ వెల్లడించారు.
క్రమం తప్పకుండా ఆంటినాటల్ తనిఖీలు..
గర్భధారణ సమయంలో వైద్యులు సూచించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం ఆంటినాటల్ చెకప్లకు హాజరుకావడం అత్యంత ముఖ్యం. నిర్దేశిత వారాల్లో రక్తం పరీక్షలు, అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్లు, ఇతర స్క్రీనింగ్లు చేయించుకోవడం వల్ల కడుపులోని బిడ్డ ఎదుగుదలను ఎప్పటికప్పుడు పరిశీలించవచ్చు. ఏవైనా సమస్యలు ఉంటే ప్రారంభంలోనే గుర్తించి చికిత్స అందించేందుకు ఇవి దోహదపడతాయి.
బ్యాలెన్స్డ్ ఆహారం, విటమిన్ల సప్లిమెంట్లు..
గర్భధారణ సమయంలో శరీరానికి అదనపు పోషకాలు అవసరం. రోజువారీ ఆహారంలో తాజా కూరగాయలు, పండ్లు, తృణధాన్యాలు, పప్పుధాన్యాలు, పాలు, ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే పదార్థాలను చేర్చుకోవాలి. వీటితో పాటు శరీరం పోషకాల లోపానికి గురికాకుండా ఉండటానికి డాక్టర్ సలహా మేరకు ఫోలిక్ యాసిడ్, ఐరన్, క్యాల్షియం, విటమిన్-డీ సప్లిమెంట్లను క్రమం తప్పకుండా వాడాలి.
సురక్షితమైన శారీరక శ్రమ, తగినంత నిద్ర..
వైద్యులు ప్రత్యేకంగా బెడ్ రెస్ట్ సూచించనంత వరకు రోజువారీ పనులతో పాటు చురుగ్గా ఉండటమే మంచిది. రోజూ తేలికపాటి నడక, గర్భిణులకు అనువైన స్ట్రెచింగ్ వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల శరీరంలో శక్తి స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ప్రసవ సమయంలో ఇవి ఎంతో సహాయపడతాయి. వ్యాయామంతో పాటు తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం కూడా అంతే ముఖ్యం. శరీరం అలసిపోయినట్లు అనిపిస్తే వెంటనే పనులు పక్కనబెట్టి నిద్రపోవాలి.
సోషల్ మీడియా సలహాలు వద్దు.. పోలిక అసలే వద్దు!
ప్రస్తుత డిజిటల్ యుగంలో సోషల్ మీడియా, ఇంటర్నెట్ గ్రూపుల నుంచి వచ్చే రకరకాల సలహాలను గుడ్డిగా పాటించకూడదు. "ఈ కఠినమైన డైట్ చేయాలి, ఈ మూలికలు వాడాలి" అంటూ వచ్చే ప్రచారాలను వైద్యుడితో మాట్లాడకుండా ప్రయత్నించవద్దు. అలాగే మీ గర్భధారణను మరొకరితో పోల్చి చూసుకోవడం ఆపేయాలి. స్కానింగ్ నివేదికలు, బరువు పెరిగే విధానం, ప్రసవ ప్రణాళికలు ఒకరికొకరు వేర్వేరుగా ఉంటాయి.
ప్రసవానికి సిద్ధమవ్వడం.. అత్యవసర సంకేతాల గుర్తింపు
నొప్పులు రావడం, పాలివ్వడం, పసిపాప సంరక్షణపై ముందుగానే అవగాహన పెంచుకోవాలి. ప్రసవం అనుకున్న ప్రణాళిక ప్రకారం జరగకపోతే, అప్పటికప్పుడు వైద్యులు తీసుకునే నిర్ణయాలకు సహకరించేలా మానసికంగా సిద్ధంగా ఉండాలి.
అదే సమయంలో కొన్ని ప్రమాదకర సంకేతాలను అస్సలు నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. కడుపులో తీవ్రమైన నొప్పి, అధిక రక్తస్రావం, ఉమ్మనీరు కారడం, తీవ్రమైన తలనొప్పి, కంటి చూపు మసకబారడం, హఠాత్తుగా కాళ్లలో వాపు రావడం, ఆయాసం, జ్వరం లేదా కడుపులో పిండం కదలికలు తగ్గడం వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే ఆసుపత్రికి వెళ్లాలి. 'పరిపూర్ణత' కంటే 'అవగాహన', సొంత శరీరం చెప్పే మాట వినడమే సురక్షితమైన ప్రసవానికి పునాది.
(గమనిక- ఇది సమాచారం కోసం రూపొందించిన కథనం మాత్రమే. పూర్తి వివరాల కోసం మీరు మీ వైద్యుడిని సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది.)
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More