Child mental health : పిల్లలపై మీ 'ఒత్తిడి'ని రుద్దితే.. వారి మానసిక ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం!
తల్లిదండ్రులపై పెరిగే రోజువారీ ఒత్తిడి వారి పిల్లల ప్రవర్తన, మానసిక వికాసంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతోందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పిల్లల్లో కనిపించే ఒత్తిడి సంకేతాలు, దాని నుంచి బయటపడే మార్గాలపై సీనియర్ సైకాలజిస్ట్ రీమా భండేకర్ అందించిన సమగ్ర విశ్లేషణ.
పిల్లల పెంపకం అనేది ఒక అనిర్వచనీయమైన ఆనందం. కానీ, ఉద్యోగం, నిత్య జీవిత బాధ్యతలు, పిల్లల భవిష్యత్తును సరిదిద్దే ప్రయత్నాల్లో తల్లిదండ్రులు తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురవుతున్నారు. "మేము ఎల్లప్పుడూ ఉత్తమమైన నిర్ణయాలే తీసుకోవాలి" అనే ఆలోచన వారిపై అదనపు భారాన్ని మోపుతోంది. ఈ నిరంతర ఒత్తిడి క్రమంగా పిల్లల మానసిక వికాసంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుందని మానసిక నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
పిల్లలపై తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది?
తల్లిదండ్రులు తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు పిల్లలకు అవసరమైన మానసిక మద్దతు, భావోద్వేగ పలకరింపు అందించడం కష్టమవుతుంది. పిల్లలు తమ ఇంట్లోని వాతావరణాన్ని, తల్లిదండ్రుల ప్రవర్తనను త్వరగా గ్రహిస్తారు.
"తల్లిదండ్రులు నిరంతరం ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు, తమ పిల్లలకు ఇవ్వాల్సిన భావోద్వేగ మద్దతును పూర్తిస్థాయిలో ఇవ్వలేకపోతారు. దీనివల్ల కొందరు పిల్లలు ఒంటరితనానికి గురవ్వడం, ఆత్మన్యూనత భావనకు లోనవ్వడం జరుగుతుంది. మరికొందరు కోపాన్ని ప్రదర్శించడం, చదువుపై ఏకాగ్రత కోల్పోవడం, భావోద్వేగాలను నియంత్రించుకోలేకపోవడం వంటి సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు," అని ఎమ్పవర్ హెల్ప్లైన్ సీనియర్ సైకాలజిస్ట్ రీమా భండేకర్ తెలిపారు.
అయితే ఒత్తిడిలో ఉన్న ప్రతి తల్లీ లేదా తండ్రీ పిల్లలకు హాని చేస్తారని దీని అర్థం కాదు. ప్రారంభంలోనే ఈ ఒత్తిడి సంకేతాలను గుర్తించి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఇక్కడ అత్యంత ప్రధానం.
పిల్లల్లో కనిపించే ప్రధాన హెచ్చరిక సంకేతాలు..
తల్లిదండ్రుల ఒత్తిడి వల్ల పిల్లలు ప్రభావితమవుతున్నారని తెలిపే కొన్ని స్పష్టమైన లక్షణాలు:
- పిల్లల రోజువారీ ప్రవర్తనలో ఆకస్మిక మార్పులు రావడం.
- తమ మాటలను ఎవరూ వినడం లేదనే భావనతో భావోద్వేగాలను వ్యక్తపరచలేకపోవడం.
- ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గడం, మానసిక అభద్రతా భావనకు గురికావడం.
- పదే పదే భరోసా కోసం ప్రాధేయపడటం లేదా పూర్తిగా ఇంట్లో ఎవరితోనూ మాట్లాడకుండా ముభావంగా ఉండిపోవడం.
నేటి డిజిటల్ యుగంలో పిల్లలు సోషల్ మీడియా ప్రభావం, ఆన్లైన్ పోలికలు, తోటి పిల్లల ఒత్తిడి వంటి అనేక సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలాంటి సమయంలో ఎలాంటి విమర్శలు, తీర్పులు ఇవ్వకుండా అండగా నిలిచే తల్లిదండ్రులు వారికి ఎంతో అవసరం.
ఒత్తిడిని జయించే మార్గాలు..
తల్లిదండ్రులు తమ ఒత్తిడిని తగ్గించుకుంటూ పిల్లలతో మంచి సంబంధాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి నిపుణులు కొన్ని కీలక సూచనలు చేస్తున్నారు:
- స్వీయ నియంత్రణ నైపుణ్యాలను పెంపొందించుకోవడం ద్వారా ప్రతికూల ప్రతిస్పందనలను అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
- పిల్లల భావోద్వేగ అవసరాలను గుర్తించి సానుకూలంగా, శాంతంగా స్పందించాలి.
- పిల్లల మాటలను ఓపికగా వినాలి. ఒకవేళ ఏవైనా గొడవలు లేదా వాదనలు జరిగినా, వెంటనే వారితో మళ్లీ మాట్లాడి బంధాన్ని బలపరచుకోవాలి.
- తల్లిదండ్రులు తమ సొంత శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి తప్పనిసరిగా సమయం కేటాయించాలి.
"పిల్లలకు పరిపూర్ణంగా, అన్నీ తెలిసిన తల్లిదండ్రులు అవసరం లేదు. తాము ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు దానిని గుర్తించి, సహాయం కోరుతూ భావోద్వేగాలను జాగ్రత్తగా నిర్వహించగల తల్లిదండ్రులే పిల్లలకు కావాలి," అని రీమా భండేకర్ వ్యాఖ్యానించారు.
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More