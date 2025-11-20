ఉపాసన కొణిదెల 'ఎగ్ ఫ్రీజింగ్' కామెంట్ ట్రెండింగ్: ఖర్చెంత? నిపుణుల సలహా ఏంటి?

Subscribe Now! Get features like
ఎంటర్ప్రెన్యూర్, అపోలో హాస్పిటల్స్ సీఎస్ఆర్ వైస్ చైర్పర్సన్ ఉపాసన కొణిదెల ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు భారతదేశంలో ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ (అండాలను భద్రపరుచుకోవడం)పై చర్చను తిరిగి రాజేశాయి. ముఖ్యంగా, ఆలస్యంగా కుటుంబ నియంత్రణ ప్లాన్ చేసుకునే మహిళలకు ఇది ఒక బీమాగా మారుతోందనే ఆమె అభిప్రాయం వైరల్ అయ్యింది.
ఐఐటీ హైదరాబాద్లో మాట్లాడిన ఉపాసన ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అనేది మహిళలకు అతిపెద్ద బీమ అని పేర్కొన్నారు. ఈ ఎంపిక వారికి వివాహం, మాతృత్వం, ఆర్థిక స్వాతంత్య్రంపై మరింత నియంత్రణ ఇస్తుందని తెలిపారు. అయితే, ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో విమర్శలను ఎదుర్కొన్నాయి. ఈ ప్రక్రియ చాలా ఖరీదైనదని, వైద్యపరంగా అనిశ్చితమైనదని, తరచుగా భావోద్వేగపరమైన ఒత్తిడికి గురిచేస్తుందని వైద్యులు, నెటిజన్లు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ను ఒక సార్వత్రిక పరిష్కారంగా చూడటం సరికాదని పలువురు వైద్య నిపుణులు బహిరంగంగా అభ్యంతరం తెలిపారు. యూకేకు చెందిన క్లినిషియన్ డాక్టర్ సునీత సాయమ్మ ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ను గ్యారెంటీగా, బీమాగా పరిగణించలేమని స్పష్టం చేశారు. “ఒక మహిళ తన అండాలను భద్రపరుచుకున్నప్పటికీ, అది విజయవంతమైన గర్భధారణకు దారితీస్తుందనే ఖచ్చితత్వం ఏమీ లేదు” అని ఆమె రాశారు.
డాక్టర్ రాజేష్ పారిఖ్ కూడా ఇదే ఆందోళనను వ్యక్తం చేస్తూ, దీని వెనుక ఉన్న ఆర్థిక, భావోద్వేగ భారాన్ని నొక్కి చెప్పారు. “మీ బ్యాంకు ఖాతాలో కోట్లు ఉన్నప్పుడు ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ సలహా ఇవ్వడం సులభం. ఐవీఎఫ్ (IVF) ఒక్కో సైకిల్కు లక్షల్లో ఖర్చవుతుంది. ఎగ్ ఫ్రీజింగ్కు ముందస్తుగా లక్షల్లో ఖర్చు, ఆపై ఏడాదికి స్టోరేజ్ ఫీజు ఉంటుంది. చాలా మంది యువతులు ఒక్క ప్రయత్నాన్ని కూడా భరించలేరు” అని ఆయన తెలిపారు.
పునరావృత ఇంజెక్షన్లు, పెరుగుతున్న బిల్లులు, దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడితో కూడిన ఐవీఎఫ్ వైఫల్యాల వల్ల కలిగే మానసిక ఒత్తిడిని కూడా ఆయన ప్రముఖంగా ప్రస్తావించారు.
ఈ ప్రక్రియ గురించి, దాని విజయవంతమయ్యే రేట్లు, ముఖ్య అంశాల గురించి తెలుసుకోవడానికి, మింట్ పత్రిక డాక్టర్ నయన డి.హెచ్. (కన్సల్టెంట్ – ఐవీఎఫ్, ఆస్టర్ వైట్ఫీల్డ్)తో మాట్లాడింది.
ముఖ్య విషయం: హార్మోన్ల ఇంజెక్షన్లు తీసుకోవడం వల్ల భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడాల్సిన అండాలు ఏవీ నశించిపోవు లేదా ఖర్చు కావు అని డాక్టర్ నయన స్పష్టం చేశారు. సాధారణంగా ప్రతీ నెలవారీ సైకిల్లో కొన్ని అండాలు సహజంగానే వృథా అవుతూ ఉంటాయి. ఐవీఎఫ్ (IVF) చికిత్సలో భాగంగా ఇచ్చే హార్మోన్ల మందులు కేవలం ఆ నెల సహజంగా వృథా కాబోతున్న అండాల సమూహాన్ని మాత్రమే పరిపక్వం చెందడానికి, తిరిగి తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయని ఆమె వివరంగా చెప్పారు.
ఏ వయస్సులో వారు అండాలు ఫ్రీజ్ చేసుకోవచ్చు? సక్సెస్ రేటు ఎంత ఉంటుంది అనే విషయాలపై డాక్టర్ నయన స్పష్టత ఇచ్చారు.
వయస్సు ఒక్కటే కారణం కాదు: “30 ఏళ్లలోపు ఉన్న కొంతమంది మహిళలకు కూడా అండాశయ నిల్వ (Ovarian Reserve) తక్కువగా ఉండవచ్చు. రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వ్యవధి 30 రోజుల నుండి 25 రోజులకు తగ్గడం వంటివి రిజర్వ్ తగ్గుతోందనడానికి సంకేతం కావచ్చు” అని ఆమె హెచ్చరించారు.
క్లినిక్ను బట్టి ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ ఖర్చు మారుతూ ఉంటుంది, కానీ సాధారణంగా:
డాక్టర్ నయన బలమైన సిఫార్సు: ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు మహిళలు తప్పనిసరిగా ఫైనాన్షియల్ కౌన్సెలింగ్, ఎస్టిమేషన్స్ తీసుకోవాలి. “ముందస్తు ఖర్చు, వార్షిక రెన్యువల్ ఫీజులు, ఇది 100% హామీ ఇచ్చే పద్ధతి కాదనే వాస్తవాన్ని మహిళలు అర్థం చేసుకోవాలి” అని ఆమె అన్నారు.
ఎగ్ ఫ్రీజింగ్ అందరికీ సిఫార్సు చేయరని డాక్టర్ నయన చెప్పారు. దీనిని పరిగణించాల్సిన వారు:
సానియా మీర్జా, ఉపాసన కొణిదెల వంటి ప్రముఖులు సంతానోత్పత్తి పరిరక్షణ అంశాన్ని ప్రధాన చర్చలోకి తీసుకురావడంలో సహాయపడ్డారు. నిపుణులు ఈ బహిరంగ చర్చను స్వాగతిస్తున్నప్పటికీ, ఇది ఖరీదైన, వైద్యపరంగా సంక్లిష్టమైన, హామీ లేని ప్రక్రియ కాబట్టి దీనిని సాధారణీకరించవద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు.
వాస్తవిక అంచనాలు, ఆర్థిక సన్నద్ధత మరియు సరైన వైద్య మార్గదర్శకత్వంతో కలిపినప్పుడు మాత్రమే, ఈ ప్రక్రియ అనేక మంది మహిళలకు పునరుత్పత్తి సౌలభ్యాన్ని అందించగలదు.