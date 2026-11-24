హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.
నగర జీవితానికి గుడ్బై.. 40 దాటితే ప్రశాంత జీవనం వైపు పయనం
ముంబై నగరంలోని పరుగుల జీవితం, ఒత్తిడితో విసిగిపోయిన 40 ఏళ్ల వయసున్న నిపుణులు ప్రశాంతమైన గ్రామీణ, ప్రకృతి ఒడిలోకి మళ్లుతున్నారు. ఆరోగ్యం, మానసిక ప్రశాంతత కోసం కొందరు గోవా, మహాబలేశ్వర్, ఉరాన్ వంటి ప్రాంతాల్లో కొత్త జీవితాన్ని ఎంచుకుంటున్నారు.
నగర జీవితంలోని ఉరుకులు పరుగులు, తీవ్రమైన పని ఒత్తిడి నుంచి బయటపడి ప్రశాంతమైన జీవనం వైపు అడుగులు వేసే వారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ఏళ్ల తరబడి నగరాల్లో కెరీర్ నిర్మించుకున్న 40 ఏళ్ల వయసున్న నిపుణులు ఇప్పుడు నెమ్మదైన జీవనశైలిని (స్లో లివింగ్) ఎంచుకుంటున్నారు. ముంబయి శివార్లలోని పొలాలు, కొండ ప్రాంతాల్లోని గ్రామాలు లేదా ప్రశాంతంగా ఉండే గోవా వంటి చోట్లకు మారుతున్నారు.
నెమ్మదైన జీవితం వైపు ఎందుకు మొగ్గు చూపుతున్నారని అడిగితే, చాలామంది తమ శరీరం పడుతున్న ఇబ్బందుల గురించే ముందుగా చెబుతున్నారు. "మిడ్లైఫ్ క్రైసిస్ అనేది తరచుగా అంతర్గత శూన్యతకు సంబంధించినది" అని కొచ్చికి చెందిన ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ డాక్టర్ సోనా అబ్రహం తెలిపారు. తన క్లినికల్ ప్రాక్టీస్లో ఈ పరిస్థితిని నిత్యం చూస్తున్నట్లు చెప్పారు. "చిన్నప్పటి నుంచే మనుషులు ఎలుక చక్రంలో పడినట్లు పరుగెడుతూనే ఉంటారు. ఎప్పుడూ ఏదో సాధించాలని, పోరాడాలని తపిస్తారు" అని పేర్కొన్నారు.
40లోకి రాగానే వారిలో థైరాయిడ్ (టీఎస్హెచ్), రక్తంలో చక్కెర స్థాయిల్లో హెచ్చుతగ్గులు వంటి హార్మోన్లు, జీవక్రియల మార్పులను ఎక్కువగా గమనిస్తున్నట్లు డాక్టర్ అబ్రహం వివరించారు. వీటికి ముందు తరచుగా ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కనిపిస్తుందని చెప్పారు. నిద్ర పట్టడం తగ్గడం, శరీరం కోలుకోవడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టడం, ఒత్తిడిని తట్టుకునే శక్తి తగ్గడం వంటి సమస్యలు వస్తాయని అన్నారు. "మనసుకు, శరీరానికి మధ్య తరచుగా సమన్వయం లోపిస్తుంది" అని వ్యాఖ్యానించారు. పదేళ్ల క్రితం ఏదైనా సరే దూసుకుపోవాలనే 'హజిల్ కల్చర్'ను ప్రోత్సహించేవారు. ఇప్పుడు మాత్రం నలభైలలో ఉన్న చాలామంది దానివల్ల కలిగే నష్టాలను గుర్తిస్తున్నారు. "బర్నౌట్ అనేది నిజం. ఏదైనా ఆకస్మికంగా జరిగేవరకు చాలామంది తాము నిరంతరం పరుగెడుతూనే ఉన్నామన్న విషయాన్ని కూడా గ్రహించరు" అని డాక్టర్ అబ్రహం అన్నారు.
ముంబయి నుంచి గోవాకు..
అహ్మదాబాద్లో పుట్టి, ప్రస్తుతం 40 ఏళ్ల వయసులో ఉన్న వైదేహి రచనా ఉమేశ్ సురోటియా దాదాపు ఇరవై ఏళ్ల పాటు ముంబయి కార్పొరేట్ రంగంలో పనిచేశారు. డిజిటల్ ఆర్ట్, అడ్వర్టైజింగ్, మార్కెటింగ్ రంగాల్లో పనిచేసిన తర్వాత గోవాలో ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపాలని నిర్ణయించుకున్నారు.
"కార్పొరేట్ కెరీర్లో ఉన్నప్పుడు నేను గ్యాస్ట్రైటిస్తో బాధపడ్డాను" అని వైదేహి తెలిపారు. "కడుపులో అల్సర్లు నన్ను నేను వెతుక్కునేలా చేశాయి. చిన్ననాటి చేదు జ్ఞాపకాలు, పరిష్కారం కాని బంధాల సమస్యలు, గుర్తింపు సంక్షోభం నుంచే నా వ్యాధికి మూల కారణం పుట్టిందని అర్థం చేసుకున్నాను" అని చెప్పారు.
లాక్డౌన్ ఆమెకు తెలియకుండానే ఒక రీసెట్లా పనిచేసింది. మామిడి తోటలో, గ్రామీణ వాతావరణంలో, మార్కెట్ నుంచి ఏమీ కొనకుండా గడిపిన రోజులు ఆమెలో మార్పు తీసుకువచ్చాయి. ముంబయికి తిరిగి వచ్చిన వెంటనే ఆ తేడాను ఆమె స్పష్టంగా గుర్తించారు. "ప్రకాశవంతమైన లైట్లు, పెద్ద శబ్దాలు, భారీ జనసమూహాలు.. విపరీతమైన హడావుడి, ఆందోళనకర వాతావరణం మధ్య బతకడమే కష్టంగా అనిపించింది. నాకు తగిన జీవన వేగాన్ని నేను కనుగొన్నాను. అది నెమ్మదిగా, నిలకడగా, అర్థవంతంగా ఉంది" అని అన్నారు.
హిమాచల్, ఉత్తరాఖండ్, పుదుచ్చేరి, మహాబలేశ్వర్, పుణె శివార్లు, తెలంగాణ వంటి ప్రశాంత ప్రాంతాల్లో ఏడాది పాటు తిరిగిన తర్వాత, చివరకు గోవాలో స్థిరపడ్డారు. కోరుకున్నప్పుడు ప్రశాంతత, అవసరమైనప్పుడు ఆధునిక వసతులు లభించే చోటుగా గోవాను ఆమె అభివర్ణించారు.
"నగరంలో 30వ పడి చివరి దశలో ఉన్నప్పుడు నేను వేగంగా వృద్ధాప్యం వైపు వెళ్తున్నట్లు అనిపించేది.. ఎవరికీ తమ జీవితం పట్ల ఇష్టం లేనట్లుగా ఉండేది" అని వైదేహి చెప్పారు. గోవాకు వచ్చిన తర్వాత తన ముఖంలో మార్పును గమనించానన్నారు. ఎక్కువగా నవ్వుతున్నానని తెలిపారు. "జుట్టు రాలడం ఆగిపోయింది. శరీర బరువు అదుపులోకి వచ్చింది. ఇన్నాళ్లూ నడిచే శవంలా ఉండేదాన్ని" అని అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె దినచర్య తెల్లవారుజాము వేళలు, సుదీర్ఘ ప్రశాంత సమయాలు, కుక్కలతో అడవిలో నడక చుట్టూ సాగుతోంది. ఉదయం 10 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పని సంబంధిత కాల్స్ ఉంటాయి; సాయంత్రాలు దాదాపు ఎప్పుడూ ఒత్తిడి లేకుండా గడుస్తున్నాయి. "నా రోజులో మొదటి భాగం సోమవారంలా ఉంటుంది. కానీ రెండో భాగం దాదాపు ఎప్పుడూ ఆదివారంలానే ఉంటుంది" అని ఆమె వివరించారు.
నగరం బయట సొంత వ్యవసాయ క్షేత్రం
అడ్వర్టైజింగ్ రంగ నిపుణుడు రోహన్ ఫెర్నాండెజ్, చెఫ్-జర్నలిస్ట్ ఝర్నా ఠక్కర్ ఇద్దరి వయసు 44 ఏళ్లు. వీరు దక్షిణ ముంబయిలో పెరిగారు. ప్రస్తుతం ఫెర్నాండెజ్ పూర్వీకుల వ్యవసాయ క్షేత్రం ఉన్న ఉరాన్లో నివసిస్తున్నారు. దానిని పర్యావరణ హితమైన 'ఫెర్నాండెజ్ వాడి' అనే ఫామ్స్టేగా తీర్చిదిద్దారు.
"2015లో మా పెళ్లయిన తర్వాత, వారం మొత్తం ఎప్పుడు పొలానికి వెళ్లాలా అని ప్రణాళికలు వేయడంలోనే గడుస్తోందని గమనించాం" అని ఠక్కర్ తెలిపారు. స్విస్ ఆల్ప్స్లోని స్వయం సమృద్ధ పొలంలో ఆర్గానిక్ వ్యవసాయ అవకాశాల స్వచ్ఛంద సంస్థ (డబ్ల్యూడబ్ల్యూఓఓఎఫ్) ద్వారా నెమ్మదైన జీవనశైలిని నేర్చుకున్న తర్వాత, 2017లో వీరు అక్కడికి మారారు. 40 ఏళ్లు రావడం అనేది ఎంతో వాస్తవమైన అనుభవమని, ఆ సమయంలో సయాటికా, పెరిమెనోపాజ్, మైగ్రేన్, తగ్గిన రోగనిరోధక శక్తి వంటి సమస్యలు వచ్చాయని ఠక్కర్ చెప్పారు.
ప్రస్తుతం ఒక మంచి రోజులో యోగా, ధ్యానంతో నెమ్మదిగా మొదలయ్యే ఉదయాలు, పంట కోతలు, పొలంలో పండే వాటితో భోజనాలు, పుస్తక పఠనం, అరేబియా సముద్రంపై ఉన్న రాళ్లపై కూర్చుని సాయంత్రం టీ తాగడం వంటివి ఉంటాయి. "మేము ఇప్పుడు ఉన్న చోట ప్రతి ఒక్కరూ తమ సొంత టైమ్టేబుల్ ప్రకారం పనిచేస్తారు" అని ఠక్కర్ అన్నారు. "బ్లింకిట్? బ్లింక్వాట్?" అంటూ చమత్కరించారు.
నెమ్మదైన జీవనం అంటే ఆటోమేటిక్గా సులభమైన జీవితం కాదని వీరు తెలుసుకున్నారు. సిబ్బంది సమస్యలు, నిర్వహణ పనులు ఉంటాయి. ప్లంబర్, కార్పెంటర్, ఎలక్ట్రీషియన్ పనులను కూడా మనమే చేయాల్సి వస్తుంది. అయినప్పటికీ, ఆ కష్టాలతోనే తాము ఈ జీవితాన్ని ఉద్దేశపూర్వకంగా ఎంచుకున్నామని చెప్పారు. "మేము సౌకర్యవంతమైన నగర జీవితంలో పుట్టాం. కానీ ఎలుక పందెంలో పుట్టినంత మాత్రాన అందులో భాగమే కావాల్సిన అవసరం లేదని త్వరగానే గ్రహించాం" అని ఠక్కర్ అన్నారు. "ఎలుక పందెంలో చాలాకాలం పరుగెత్తిన తర్వాత ఆలోచించే సమయం వస్తుంది. సంతోషంగా ఉండటానికి ఎక్కువ డబ్బు సంపాదించడానికి చాలా కష్టపడుతున్నామని అకస్మాత్తుగా అనిపిస్తుంది. కానీ ఎలుక పందెం లేకుండానే సంతోషానికి షార్ట్కట్ ఉంటే ఎలా ఉంటుంది?" అని ఫెర్నాండెజ్ సూటిగా ప్రశ్నించారు. ఉరాన్ పరిపూర్ణమైన ప్రదేశం కాకపోయినా, మళ్లీ అదే నిర్ణయం తీసుకుంటామని వీరు స్పష్టం చేశారు.
కొండ ప్రాంతాల్లో కొత్త దారి
ఈ కథనాలన్నింటిలో ఒక దశలో ఇది కేవలం భౌగోళిక మార్పు మాత్రమే కాదని అర్థమవుతుంది. గోవా, ఉరాన్, మహాబలేశ్వర్, కొండ ప్రాంతాలకు మారడం అనేది కొన్ని గుర్తింపులను వదులుకునే మార్గంగా మారుతోంది. "మనుషులు తమ ఉద్యోగంతో తమను తాము ఎక్కువగా గుర్తించుకుంటారు" అని డాక్టర్ అబ్రహం చెప్పారు. "ఉద్యోగం నుంచి దూరమైనప్పుడు మీ గుర్తింపును కోల్పోవాల్సిన అవసరం లేదు" అని అన్నారు. నెమ్మదైన జీవనం మళ్లీ అనేక రంగాల్లో ఎదగడానికి అవకాశం ఇస్తుంది.
ముంబయి, పుణెలకు చెందిన అడ్వర్టైజింగ్ నిపుణులు స్వప్నిల్ బోధే (39), సోనియా గాంధీ (40) 2022లో మహాబలేశ్వర్లోని ఒక గ్రామానికి మారారు. వీరి మార్పు ఆకస్మికంగా జరిగింది కాదు.. ఏళ్ల తరబడి ఏర్పడింది. నగరం మారుతున్న తీరును గమనించడం, అడవిని కాపాడే నిరసనల్లో పాల్గొనడం, లోఖండ్వాలాలో ప్లాస్టిక్ రహిత జీవనానికి ప్రయత్నించడం వంటివి వీరిలో ఆలోచనలు రేకెత్తించాయి. జీవనశైలి, ఒత్తిడి కారణంగా స్వప్నిల్ తల్లికి క్యాన్సర్ రావడం జీవిత క్షణికతను మరింత లోతుగా అర్థం చేసుకునేలా చేసింది.
బోధేకు అసంతృప్తి కేవలం వ్యక్తిగతమైనది కాదు, నైతికమైనది కూడా. తాను అడ్వర్టైజింగ్ రంగంలో ఉంటూ అనవసరమైన వస్తువులను ప్రజలతో కొనిపించే యంత్రంలో భాగంగా ఉన్నానని నెమ్మదిగా గ్రహించారు. వ్యర్థాలను సృష్టించడం, బయటకు బాగా కనిపించని 'మరింత కావాలనే' ధోరణిని అమ్మడం వంటి విషయాలు ఆలోచింపజేశాయి. ప్రయాణాలు ఈ భావనను మరింత పెంచాయి. "చెత్తను చూసిన తర్వాత ప్రశాంతమైన ప్రదేశాలు ఇక ప్రశాంతంగా అనిపించలేదు" అని బోధే చెప్పారు.
స్వచ్ఛమైన గాలి, స్వచ్ఛమైన నీరు, స్వచ్ఛమైన నేల వంటి ప్రాథమిక అంశాలతో మూలాలకు దగ్గరగా కొత్త జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాలని వీరు భావించారు. ప్రస్తుతం వీరి రోజు ఉదయం 7.15 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది. వ్యాయామం, పొలంలో సమయం గడపడం, 'రీఎర్త్' అనే సుస్థిర బ్రాండ్ను నిర్మించడం, మధ్యాహ్నం విశ్రాంతి, సామాజిక కలయికగా మారే మార్కెట్ రోజులు, త్వరగా భోజనం, సాయంత్రం ధ్యానం వీరి దినచర్యలో భాగాలు. రాత్రి సమయాల్లో కంటెంట్ చూస్తారు. పిజ్జా తినాలనిపించినప్పుడు నగరానికి వెళ్లినప్పుడు తింటారు.
ఈ ప్రయాణం ఎప్పుడూ సులభంగా సాగలేదు. వేగం తగ్గించినప్పుడు వచ్చే భయాల గురించి వీరు బహిరంగంగా మాట్లాడతారు. మనం వెనుకబడిపోతామా, ఇంకా ఎదుగుతామా, డబ్బు నెమ్మదిగా వస్తే ఏమవుతుంది వంటి ప్రశ్నలు ఎదురవుతాయి. నిరాడంబర జీవనానికి (మినిమలిజం) మారడం వీరికి సహాయపడింది. దీనివల్ల వీరి అవసరాలు దాదాపు 70 శాతం మేర తగ్గిపోయాయి.
అయితే నెమ్మదైన జీవనంతో పాటు ఇబ్బంది కలిగించే విరామ సమయాలూ ఉంటాయి. "ధ్యాస మరల్చే అంశాలు తక్కువగా ఉన్నప్పుడు అన్నీ బయటకు వస్తాయి. అశాంతి, పాత ఆలోచనలు, సమాధానం దొరకని ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి" అని బోధే చెప్పారు. "గ్రామంలో విద్యుత్ కోతలు, నీటి సమస్యలు, వర్షాకాలం, నెమ్మదైన ఇంటర్నెట్, మనలా ఆలోచించే వారు చుట్టూ లేకపోవడం వల్ల కలిగే ఒంటరితనం ఎదురవుతాయి" అని వివరించారు.
అయినప్పటికీ వీరు తిరిగి అదే ఆలోచన వద్దకు వస్తున్నారు. ఇక్కడ తమ శరీరాలు మరింత దృఢంగా ఉన్నాయని, అనారోగ్యాలు అరుదుగా మారాయని చెబుతున్నారు. శారీరక శ్రమ ఉన్నప్పటికీ అది తమలో కొత్త శక్తిని నింపుతోందని అంటున్నారు. మన శరీరం నిజంగా తట్టుకోగలిగే వేగంతో నెమ్మదిగా, నిలకడగా జీవించాలని తీసుకునే నిర్ణయమే కొత్త మధ్యవయస్సులోని అసలు అర్థం కావచ్చని విశ్లేషిస్తున్నారు.
(ఈ వ్యాసాన్ని ముంబయికి చెందిన స్వతంత్ర జర్నలిస్ట్ అనుష్క పటోడియా రాశారు.)