International Yoga Day : కల్లోలం నుంచి ప్రశాంతత వైపు.. నేడే అంతర్జాతీయ యోగా డే! థీమ్, విశేషాలు..
International yoga day 2026 theme in India : భారతదేశం ప్రపంచానికి అందించిన అపురూప కానుక 'యోగా'. నేడు (జూన్ 21) ప్రపంచవ్యాప్తంగా అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. ఈ ఏడాది "యోగా ఫర్ హెల్తీ యేజింగ్" అనే ప్రత్యేక థీమ్తో ఈ వేడుకలను నిర్వహిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే..
విశ్వవ్యాప్తంగా మానవాళికి భారతదేశం ప్రసాదించిన అత్యంత విలువైన, పురాతనమైన జీవన విధానం యోగా! ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 21వ తేదీన అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని దేశాల సరిహద్దులు దాటి ప్రపంచమంతటా ఎంతో ఘనంగా జరుపుకుంటారు. కేవలం శారీరక దృఢత్వానికే కాకుండా.. మానసిక ప్రశాంతత, భావోద్వేగ సమతుల్యత, ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకు యోగా ఎలా తోడ్పడుతుందో ఈ రోజు మనకు గుర్తుచేస్తుంది.
సంపూర్ణ ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి కోసం యోగాను ఒక సాధనంగా మలచుకోవాలనే అవగాహనను ప్రజల్లో పెంచడమే ఈ రోజు ముఖ్య ఉద్దేశం. నిరంతర అవగాహన, క్రమశిక్షణ, మనస్సుకు-శరీరానికి మధ్య సామరస్యాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా అన్ని వయసుల వారు ప్రశాంతమైన, ఆనందకరమైన జీవితాన్ని గడపవచ్చని యోగా నిరూపిస్తోంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విభిన్న సంస్కృతులు, దేశాలు, సమాజాలకు చెందిన కోట్ల మంది ప్రజలను ఏకం చేసే ఒక అద్భుతమైన ఐక్యతా చిహ్నంగా ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం నిలుస్తోంది.
2026 ప్రత్యేక థీమ్: "యోగా ఫర్ హెల్తీ యేజింగ్"
ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ ఏడాది 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. ఈ సంవత్సరం యోగా వేడుకలను “యోగా ఫర్ హెల్తీ యేజింగ్” అనే ప్రత్యేక థీమ్తో నిర్వహిస్తున్నారు. వయసుతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ యోగా ఎంత ప్రాధాన్యమైనదో ఈ థీమ్ స్పష్టం చేస్తోంది.
మనుషులు వయసు పైబడుతున్న కొద్దీ చురుగ్గా, స్వతంత్రంగా, సమాజంలో ఉత్సాహంగా జీవించడానికి అవసరమైన శారీరక, మానసిక సామర్థ్యాలను కాపాడటంలో యోగా ఎంతో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఐక్యరాజ్యసమితి పేర్కొంది. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకటించిన 'ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్య దశాబ్దం (2021–2030)' లక్ష్యాలకు ఈ ప్రయోజనాలు పూర్తిగా సరిపోలుతున్నాయి. వృద్ధాప్యంలో ఇతరులపై ఆధారపడే పరిస్థితిని తగ్గించడం, అకస్మాత్తుగా కిందపడే ప్రమాదాలను నివారించడం, జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరచడం, వ్యక్తుల కేంద్రంగా ఆరోగ్య సంరక్షణను పెంపొందించడం వంటి లక్ష్యాలను సాధించడంలో యోగా అద్భుతంగా సహాయపడుతుంది.
అసలు యోగా అంటే ఏంటి?
యోగా అనేది భారతదేశంలో వేల సంవత్సరాల క్రితం ఉద్భవించిన ఒక ప్రాచీన జీవన విధానం. ఇందులో శారీరక ఆసనాలు, శ్వాస ప్రక్రియలు (ప్రాణాయామం), మానసిక క్రమశిక్షణ, ధ్యానం వంటి ఎన్నో అంశాలు కలిసి ఉంటాయి. 'యోగా' అనే పదం సంస్కృత ధాతువు నుంచి వచ్చింది. దీనికి 'కలయిక' లేదా 'సంధింపజేయడం' అని అర్థం. అంటే శరీరం, మనస్సు, ఆత్మను ఒకే తాటిపైకి తెచ్చి అంతర్గత చైతన్యాన్ని రగిలించడమే యోగా. కాలక్రమేణా ఈ అద్భుత ప్రక్రియకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా విశేష ఆదరణ లభించింది. ప్రస్తుతం ప్రపంచంలోని నలుమూలలా వివిధ రూపాల్లో ప్రజలు యోగాను సాధన చేస్తున్నారు.
ఈ విశ్వవ్యాప్త ఆదరణను గుర్తించిన ఐక్యరాజ్యసమితి, 2014 డిసెంబర్ 11న ప్రత్యేక తీర్మానం (69/131) ద్వారా ప్రతి సంవత్సరం జూన్ 21వ తేదీని 'అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం'గా అధికారికంగా ప్రకటించింది. అప్పటి నుంచి ప్రతి ఏటా యోగా వల్ల కలిగే అపరిమితమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెద్ద ఎత్తున అవగాహన కల్పిస్తున్నారు.
యోగా దినోత్సవ ప్రత్యేక శుభాకాంక్షలు..
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా మీ స్నేహితులు, ఆత్మీయులకు పంచుకోవడానికి కొన్ని చక్కని శుభాకాంక్షలు ఇక్కడ ఇస్తున్నాం:
ఈ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం మీ జీవితంలో శాంతి, ఆరోగ్యం, సమతుల్యతను నింపాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.
యోగా సాధన మీ శరీరం, మనస్సు మరియు ఆత్మకు పరిపూర్ణ సామరస్యాన్ని ప్రసాదించుగాక.
ప్రశాంతంగా ఉండండి, ఆరోగ్యంగా జీవించండి, యోగా ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోండి.
యోగా సాధన ద్వారా మీకు లభించే శారీరక దృఢత్వం, మానసిక ప్రశాంతత మీ జీవితాన్ని మార్చాలి.
మీ జీవితం ఎల్లప్పుడూ సానుకూలతతో, అంతర్గత శాంతితో వికసించాలని కోరుకుంటున్నాను.
ఆరోగ్యకరమైన, ఆనందకరమైన జీవితం వైపు యోగా మిమ్మల్ని నడిపించుగాక.
శరీరంలో చురుకుదనం, ఆలోచనలలో స్పష్టత మీకు లభించాలని ఆశిస్తున్నాను.
మీరు తీసుకునే ప్రతి శ్వాస మిమ్మల్ని ప్రశాంతతకు, సంపూర్ణ ఆరోగ్యానికి దగ్గర చేయాలి.
సంతులిత, ప్రశాంతమైన జీవితం కోసం యోగా అనే అమూల్యమైన కానుకను స్వీకరిద్దాం.
మీకు నిరంతర శక్తి, ప్రశాంతత, క్షేమం కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను.
యోగాపై ప్రముఖుల సూక్తులు..
యోగా ప్రాముఖ్యతను వివరించే కొన్ని అద్భుతమైన సూక్తులు:
“తన ద్వారా, తన అంతరంగంలోకి, తన వైపు సాగే ప్రయాణమే యోగా”
“ప్రశాంతతను శ్వాసించండి.. ఒత్తిడిని దేశం దాటించండి”
“యోగా అంటే కేవలం మీ చేతులతో కాళ్లను తాకడం కాదు.. ఆ క్రమంలో క్రిందికి వంగుతున్నప్పుడు మీ గురించి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారనేదే ముఖ్యం”
“కదలికల వల్ల శరీరానికి ప్రయోజనం చేకూరితే.. నిశ్శబ్దం వల్ల మనస్సుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది”
“శరీరం, మనస్సు, ఆత్మ అనే కాన్వాస్పై అవగాహనను నింపే ఒక అద్భుతమైన కళే యోగా”
“యోగా అనేది మీ జీవిత కాలానికి సంవత్సరాలను మాత్రమే కాదు.. ఆ సంవత్సరాలకు సరికొత్త జీవితాన్ని కూడా ఇస్తుంది”
“ప్రస్తుత క్షణంలో జీవించండి, దీర్ఘంగా శ్వాస తీసుకోండి, పరిపూర్ణంగా బతకండి”
“యోగా అనేది ఒకసారి వెలిగించిన తర్వాత ఎప్పటికీ ఆరిపోని ఒక జ్ఞాన జ్యోతి”
“మీ శరీరం ఏదైనా చేయగలదు.. కానీ దానికి మీ మనస్సును ఒప్పించడం మాత్రమే చాలా ముఖ్యం”
“కల్లోలం నుంచి ప్రశాంతత వైపు నడిపించే ఒకే ఒక్క మార్గం యోగా”
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More