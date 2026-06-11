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    Chocolate Cravings : మీ చాక్లెట్ క్రేవింగ్స్​ వెనుక అసలు కారణం.. ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు!

    Chocolate Cravings Reasons : చాక్లెట్ తినాలనే కోరిక కేవలం జిహ్వచాపల్యం మాత్రమే కాదు! శరీరంలో మెగ్నీషియం లోపం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, తీవ్రమైన ఒత్తిడి వంటి అనేక శారీరక, మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలకు ఇది బలమైన సంకేతమని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

    Published on: Jun 11, 2026 7:28 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
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    Chocolate cravings why : పని ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడో, లేదా మూడ్ అస్సలు బాగోలేనప్పుడో చాలా మందికి చాక్లెట్ తినాలనే బలమైన కోరిక కలుగుతుంది. ఆ సమయంలో ఎదురుగా చాక్లెట్ కనిపిస్తే అస్సలు నియంత్రించుకోలేరు. చాక్లెట్‌లో ఉండే చక్కెర, కొవ్వు పదార్థాలతో పాటు థియోబ్రోమిన్, ఫెనిల్ ఇథలమైన్ వంటివి మన మెదడులో సెరటోనిన్, డోపమైన్ వంటి 'ఫీల్ గుడ్' హార్మోన్లను విడుదల చేస్తాయి. అందుకే చాక్లెట్ తిన్న వెంటనే మనసుకు ప్రశాంతత, సంతోషం కలుగుతాయి.

    చాక్లెట్ క్రేవింగ్స్​ ఎందుకు వస్తాయి?
    చాక్లెట్ క్రేవింగ్స్​ ఎందుకు వస్తాయి?

    అయితే, మీకు తరచుగా చాక్లెట్లు తినాలనిపిస్తే దాన్ని కేవలం.. తీపి తినాలనే కోరికగా మాత్రమే కొట్టిపారేయకండి. ఎందుకంటే, మన శరీరంలో జరుగుతున్న భౌతిక, రసాయన, మానసిక మార్పులను తెలియజేసే అద్భుతమైన బయోఫీడ్‌బ్యాక్ సూచికలే ఈ క్రేవింగ్స్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. చాక్లెట్ తినాలనే విపరీతమైన కోరిక మీ పోషణ లోపాన్ని, హార్మోన్ల అసమతుల్యతను లేదా మీరు ఎదుర్కొంటున్న మానసిక ఒత్తిడిని సూచిస్తుంది.

    చాక్లెట్ తినాలనే కోరిక మీ ఆరోగ్యం గురించి ఎలాంటి విషయాలను తెలియజేస్తుందో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాము..

    1. మెగ్నీషియం డెఫీషియెన్సీ..

    చాక్లెట్‌లో, ముఖ్యంగా డార్క్ చాక్లెట్‌లో మెగ్నీషియం ఖనిజం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీకు తరచుగా డార్క్ చాక్లెట్ తినాలనిపిస్తే, మీ శరీరంలో మెగ్నీషియం లోపం ఉందని అర్థం కావచ్చు. కండరాలు రిలాక్స్ అవ్వడానికి, నరాల పనితీరు సజావుగా సాగడానికి, గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి మెగ్నీషియం అత్యంత కీలకం. శరీరంలో ఈ పోషకం తగ్గినప్పుడు, ఆ లోపాన్ని భర్తీ చేయడానికి మెదడు చాక్లెట్ వైపు మొగ్గు చూపుతుంది.

    2. బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ పడిపోవడం..

    మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో మీకు అకస్మాత్తుగా చాక్లెట్ తినాలనిపిస్తే, మీ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవెల్స్ తగ్గాయని అర్థం. శరీరానికి అవసరమైన క్యాలరీ శక్తి తక్షణమే అందనప్పుడు, ఇన్‌స్టంట్‌గా ఎనర్జీని ఇచ్చే గ్లూకోజ్ కోసం శరీరం ఇలాంటి తీపి పదార్థాలను కోరుకుంటుంది.

    3. సెరటోనిన్, డోపమైన్ హార్మోన్లు తగ్గడం..

    చాక్లెట్‌లో ఉండే ఫెనిల్ ఇథలమైన్ వంటి సమ్మేళనాలు శరీరంలో ఎండార్ఫిన్లను విడుదల చేయడంలో సహాయపడతాయి. మనస్సు తీవ్రమైన ఆందోళన, ఒంటరితనం లేదా డిప్రెషన్‌కు గురైనప్పుడు, మెదడుకు తక్షణ ఉపశమనం అవసరమవుతుంది. అటువంటి మానసిక పరిస్థితుల్లోనే చాక్లెట్ తినాలనే కోరిక విపరీతంగా పెరుగుతుంది.

    4. దీర్ఘకాలిక ఒత్తిడి..

    మీరు చాలా రోజులుగా తీవ్రమైన ఒత్తిడిని ఎదుర్కొంటుంటే, మీ నాడీ వ్యవస్థ ఎల్లప్పుడూ అలసటకు గురవుతుంది. ఈ ఒత్తిడిని తట్టుకోవడానికి మెదడుకు ఎక్కువ క్యాలరీలు, చక్కెర అవసరమవుతాయి. అందువల్లనే ఒత్తిడి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనస్సుకు ఉపశమనాన్ని ఇచ్చే చాక్లెట్లు, స్వీట్లు తినాలనిపిస్తుంది.

    5. మహిళల్లో హార్మోన్ల మార్పులు..

    మహిళల్లో రుతుచక్రానికి ముందు వచ్చే లూటియల్ ఫేజ్ సమయంలో ప్రొజెస్టరాన్, ఈస్ట్రోజెన్ హార్మోన్ల స్థాయిలు అకస్మాత్తుగా పడిపోతాయి. దీనివల్ల శరీరంలో సెరటోనిన్ హార్మోన్ కూడా తగ్గుతుంది. ఈ సమయంలో కలిగే శారీరక, మానసిక అసౌకర్యాన్ని, మూడ్ స్వింగ్స్‌ను అధిగమించడానికి చాక్లెట్‌లోని మెగ్నీషియం, చక్కెర ఎంతగానో తోడ్పడతాయి. అందుకే ఈ సమయంలో మహిళలకు చాక్లెట్లపై క్రేవింగ్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి.

    డార్క్ వర్సెస్ మిల్క్ చాక్లెట్- మీ శరీరం ఏం కోరుకుంటోంది?

    డార్క్ చాక్లెట్ -

    మీకు డార్క్ చాక్లెట్ ఎక్కువగా తినాలనిపిస్తే, మీ శరీరానికి మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు లేదా మెదడుకు ఉత్సాహం అవసరమని అర్థం. ఈ లోపాన్ని ఆరోగ్యకరమైన పద్ధతిలో భర్తీ చేయడానికి మీ రోజువారీ ఆహారంలో గుమ్మడికాయ గింజలు, బాదం పప్పులు లేదా ఆకుకూరలను చేర్చుకోవడం మంచిది.

    మిల్క్ లేదా వైట్ చాక్లెట్ -

    మీకు మిల్క్ చాక్లెట్ లేదా వైట్ చాక్లెట్ తినాలనిపిస్తే, మీ శరీరానికి వేగంగా కరిగే కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు లేదా మానసిక ఓదార్పు అవసరమని అర్థం. దీనికోసం చాక్లెట్లకు బదులుగా తాజా పండ్లు, నట్స్ బట్టర్ లేదా గ్రీక్ యోగర్ట్ (పెరుగు) వంటి ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవడం ఉత్తమం.

    చాక్లెట్ తినాలనే కోరికలను అర్థం చేసుకోవడం వల్ల మీ ఆహార అలవాట్లే కాకుండా మీ మానసిక ఆరోగ్యం కూడా మెరుగుపడుతుంది. చాక్లెట్లను పరిమితంగా తినడం ఎప్పుడూ మంచిదే. అయితే అది కేవలం రుచి కోసం తినే కోరికా లేదా శరీరంలో పోషకాల లోపం వల్ల వస్తున్న సంకేతమా అనేది గుర్తించి, దానికి తగినట్లుగా సమతుల్య ఆహారాన్ని తీసుకోవడం శారీరక, మానసిక ఆరోగ్యానికి ఎంతో అవసరమని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

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    Home/Lifestyle/Chocolate Cravings : మీ చాక్లెట్ క్రేవింగ్స్​ వెనుక అసలు కారణం.. ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు!
    Home/Lifestyle/Chocolate Cravings : మీ చాక్లెట్ క్రేవింగ్స్​ వెనుక అసలు కారణం.. ఈ ఆరోగ్య సమస్యలు!
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