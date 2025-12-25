క్రిస్మస్ స్పెషల్: చెఫ్ కునాల్ కపూర్ స్టైల్లో 3 రకాల హాట్ చాక్లెట్ రెసిపీలు.. ఈ వింటర్ చిల్లో అస్సలు మిస్ కావద్దు
చలికాలపు సాయంత్ర వేళల్లో వేడివేడి హాట్ చాక్లెట్ తాగితే ఆ మజానే వేరు. ప్రముఖ చెఫ్ కునాల్ కపూర్ పంచుకున్న మూడు విభిన్నమైన హాట్ చాక్లెట్ రెసిపీలు మీ క్రిస్మస్ వేడుకలను మరింత మధురంగా మార్చనున్నాయి.
చలి గిలిగింతలు పెడుతున్న వేళ.. క్రిస్మస్ పండుగ సందడి మొదలైపోయింది. ఈ డిసెంబర్ 25న మీ ఇంట్లో పండుగ వాతావరణాన్ని మరింత రెట్టింపు చేయడానికి ప్రముఖ సెలబ్రిటీ చెఫ్ కునాల్ కపూర్ ఒక అద్భుతమైన ఐడియాతో వచ్చారు. మనసును ఆహ్లాదపరిచే, ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే కోకో పౌడర్తో తయారుచేసే 3 రకాల హాట్ చాక్లెట్ రెసిపీలను ఆయన పంచుకున్నారు.
"హాట్ చాక్లెట్ కేవలం ఒక పానీయం మాత్రమే కాదు.. అది మన మూడ్ని ఇన్స్టంట్గా మార్చేసే ఒక మ్యాజిక్ డ్రింక్" అని చెఫ్ కునాల్ పేర్కొన్నారు. మరి ఆయన సూచించిన ఆ మూడు స్పెషల్ రెసిపీలు ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. క్లాసిక్ థిక్ అండ్ క్రీమీ హాట్ చాక్లెట్ (Classic Thick & Creamy)
కాఫీ షాపుల్లో దొరికే విధంగా చిక్కగా, నోట్లో వేసుకోగానే కరిగిపోయేలా ఉండే హాట్ చాక్లెట్ ఇష్టపడే వారికి ఇది బెస్ట్ ఛాయిస్. దీనికి మొక్కజొన్న పిండి (Cornstarch) వాడటం ఒక సీక్రెట్ టిప్.
కావలసినవి: పాలు (3 కప్పులు), కార్న్ ఫ్లోర్ (1 స్పూన్), చక్కెర (3 స్పూన్లు), కోకో పౌడర్ (3 స్పూన్లు), వెనిల్లా ఎసెన్స్ (కొద్దిగా), చిటికెడు ఉప్పు.
తయారీ విధానం: ఒక గిన్నెలో రెండు కప్పుల పాలు పోసి చక్కెర, కోకో పౌడర్, వెనిల్లా వేసి మరిగించండి. మరో గిన్నెలో మిగిలిన ఒక కప్పు పాలలో కార్న్ ఫ్లోర్ వేసి ఉండలు లేకుండా కలపండి. ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని మరుగుతున్న పాలల్లో మెల్లగా పోస్తూ కలుపుతూ ఉండండి. మిశ్రమం చిక్కబడ్డాక వేడివేడిగా కప్పులోకి తీసుకుని, పైన విప్డ్ క్రీమ్, కొంచెం కోకో పౌడర్తో గార్నిష్ చేసుకోండి.
2. రిచ్ హాట్ చాక్లెట్ (The Rich Indulgence)
చాక్లెట్ ప్రేమికుల కోసం ఈ రెసిపీని ప్రత్యేకంగా రూపొందించారు. ఇందులో ఎటువంటి చిక్కదనం కోసం వాడే పొడులు కాకుండా, నేరుగా చాక్లెట్ బార్లనే ఉపయోగిస్తారు.
కావలసినవి: పాలు (3 కప్పులు), ముక్కలుగా చేసిన డార్క్ చాక్లెట్ (1 కప్పు/200 గ్రాములు), చక్కెర (1 స్పూన్), వెనిల్లా ఎసెన్స్, చిటికెడు ఉప్పు.
తయారీ విధానం: ఒక ప్యాన్లో పాలు తీసుకుని అందులో చాక్లెట్ ముక్కలు, చక్కెర, వెనిల్లా, ఉప్పు వేయండి. చాక్లెట్ పూర్తిగా కరిగి పాలు చిక్కబడే వరకు మరిగించండి. దీనిని కప్పులో పోసి పైన మార్ష్మెల్లోస్ లేదా కరిగించిన చాక్లెట్తో అలంకరిస్తే 'రిచ్ హాట్ చాక్లెట్' రెడీ.
3. స్పైసీ సిట్రస్ ట్విస్ట్ (Spiced Citrus Twist)
మసాలా దినుసుల ఘాటు, ఆరెంజ్ ఫ్లేవర్ ఇష్టపడే వారి కోసం ఈ వెరైటీ రెసిపీ. ఇది తాగితే వచ్చే హాయే వేరు.
కావలసినవి: పాలు (3 కప్పులు), దాల్చిన చెక్క (1 ముక్క), లవంగాలు (4), సోంపు (1.5 స్పూన్), కోకో పౌడర్ (1 స్పూన్), డార్క్ చాక్లెట్ ముక్కలు (1 కప్పు), చక్కెర, అల్లం పొడి (1 స్పూన్), జాజికాయ పొడి (చిటికెడు), వెనిల్లా, ఆరెంజ్ తొక్క (Orange rind), కార్న్ ఫ్లోర్ (1 స్పూన్).
తయారీ విధానం: పాలను మరిగించి అందులో దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, సోంపును కొంచెం కచ్చాపచ్చాగా దంచి వేయండి. ఆపై కోకో పౌడర్, చాక్లెట్, చక్కెర, అల్లం పొడి, ఆరెంజ్ తొక్క, జాజికాయ పొడి వేసి బాగా కలపండి. చివరగా కార్న్ ఫ్లోర్ కలిపిన పాలను పోసి చిక్కబడే వరకు ఉంచండి. సర్వ్ చేసే ముందు వడకట్టి, పైన విప్డ్ క్రీమ్, దాల్చిన చెక్క ముక్కతో గార్నిష్ చేయండి.
చలికాలంలో మీ క్రిస్మస్ సాయంత్రాలను మరింత హాయిగా మార్చుకోవడానికి ఈ మూడు రెసిపీలను తప్పకుండా ప్రయత్నించండి.