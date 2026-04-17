    Quote of the day: కష్టపడే తత్వం ఉంటే ఆకాశమే హద్దు: ఫ్యాషన్ ఐకాన్ విక్టోరియా బెక్‌హామ్ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే

    Quote of the day: 90వ దశకంలో పాప్ సింగర్‌గా ప్రపంచాన్ని ఊపేసిన విక్టోరియా బెక్‌హామ్, నేడు అంతర్జాతీయ ఫ్యాషన్ రంగంలో తిరుగులేని వ్యాపారవేత్తగా ఎదిగారు. ఆమె పుట్టినరోజు సందర్భంగా, కఠిన శ్రమ, ఆత్మవిశ్వాసం గురించి ఆమె పంచుకున్న స్ఫూర్తిదాయక విషయాలు మీకోసం.

    Published on: Apr 17, 2026 7:22 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    ఏప్రిల్ 17న విక్టోరియా బెక్‌హామ్ పుట్టినరోజు. ఒకప్పుడు ఐకానిక్ పాప్ గ్రూప్ 'స్పైస్ గర్ల్స్'లో 'పోష్ స్పైస్'గా గుర్తింపు పొందిన ఆమె, ఆ తర్వాత తన కెరీర్‌ను మలుచుకున్న తీరు అద్భుతం. కేవలం గ్లామర్ ప్రపంచానికే పరిమితం కాకుండా, సొంతంగా ఫ్యాషన్ సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించి సత్తా చాటారు. అయితే, ఈ విజయం ఆమెకు రాత్రికి రాత్రే రాలేదు. ఎన్నో విమర్శలు, అవమానాలు, అడ్డంకులను అధిగమించి ఆమె ఈ స్థాయికి చేరుకున్నారు.

    కష్టపడే తత్వం ఉంటే ఆకాశమే హద్దు: ఫ్యాషన్ ఐకాన్ విక్టోరియా బెక్‌హామ్ (AFP)
    ఎదురుదెబ్బలే విజయానికి మెట్లు

    విక్టోరియా తన ప్రయాణం గురించి మాట్లాడుతూ గతంలో చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పటికీ ఎందరికో స్ఫూర్తినిస్తాయి. ముఖ్యంగా 'బిజినెస్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్' (BoF VOICES) వేదికగా ఆమె పంచుకున్న అనుభవాలు నేటి యువతకు ఒక పాఠం లాంటివి.

    "నేను చదువులో ఎప్పుడూ టాపర్‌ని కాదు, స్కూల్లో కూడా నాకు పెద్దగా పాపులారిటీ ఉండేది కాదు. నిజానికి నేను ఎంతో వేధింపులకు గురయ్యాను. నాకు సహజసిద్ధమైన ప్రతిభ కూడా తక్కువే ఉండొచ్చు" అని విక్టోరియా నిజాయతీగా అంగీకరించారు. కానీ, ఆమె దగ్గర ఉన్న ఒకే ఒక్క ఆయుధం 'పట్టుదల'. ఎన్నిసార్లు కింద పడినా, ప్రతిసారీ రెట్టింపు ఉత్సాహంతో తిరిగి లేవడం ఆమె నైజం.

    క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్: కలలను నిజం చేసుకునే మార్గం

    విక్టోరియా విజయ రహస్యంలో ముఖ్యమైనది ఆమె ఆలోచనా విధానం. ఏదైనా సాధించాలనుకున్నప్పుడు దాన్ని ముందే ఊహించుకోవడం (Creative Visualisation) ఆమెకు అలవాటు.

    "నేను క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్‌ను బలంగా నమ్ముతాను. మనం ఏదైతే సాధించాలనుకుంటామో, దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా విశ్వసిస్తూ ప్రకృతిలోకి ఆ సంకేతాన్ని పంపాలి. దానికి తోడుగా మీరు శ్రమించి కష్టపడగలిగితే, ఇక ఆకాశమే హద్దు" అని ఆమె పేర్కొన్నారు.

    అంటే కేవలం కలలు కనడమే కాదు, ఆ కలల కోసం శ్రమించడాన్ని ఆమె తన జీవిత సూత్రంగా మార్చుకున్నారు. "కష్టపడటానికి నేను ఎప్పుడూ వెనకాడలేదు. నా ఫోకస్ అంతా లక్ష్యం మీదే ఉండేది" అని ఆమె వివరించారు.

    విమర్శలను అధిగమించి..

    పాప్ స్టార్ నుంచి ఫ్యాషన్ డిజైనర్‌గా మారడం అంత సులభం కాలేదు. గ్లామర్ ఫీల్డ్ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తికి ఫ్యాషన్ రంగంలో ఏం తెలుస్తుంది? అని చాలా మంది విమర్శించారు. కానీ విక్టోరియా ఆ విమర్శలను తన పనితోనే తిప్పికొట్టారు. నేడు ఆమె బ్రాండ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందింది. ఇతరులు మన గురించి ఏమనుకుంటున్నారో అనే భయాన్ని వీడి, మన మీద మనకు నమ్మకం ఉంటే ఎలాంటి అసాధ్యాన్ని అయినా సుసాధ్యం చేయవచ్చని ఆమె నిరూపించారు.

    నేటి తరానికి ఈ మాటలు ఎందుకు అవసరం?

    నేటి డిజిటల్ యుగంలో సోషల్ మీడియాను చూసి చాలా మంది విజయం అనేది తక్షణమే వస్తుందని భ్రమపడుతుంటారు. కానీ విక్టోరియా ప్రయాణం మనకు ఒక నిజాన్ని గుర్తు చేస్తుంది: నిజమైన విజయం అనేది ఏళ్ల తరబడి చేసే నిశ్శబ్ద పోరాటం, పట్టుదల మరియు క్రమశిక్షణ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్లాన్ పక్కాగా లేకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ముందుకు వెళ్లాలనే సంకల్పం ఉంటే దారి అదే దొరుకుతుందని ఆమె మాటలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. విక్టోరియా బెక్‌హామ్ ఎవరు?

    విక్టోరియా బెక్‌హామ్ బ్రిటీష్ ఫ్యాషన్ డిజైనర్, వ్యాపారవేత్త. ఆమె 1990లలో ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన 'స్పైస్ గర్ల్స్' అనే పాప్ గ్రూప్‌లో సభ్యురాలు. ప్రముఖ ఫుట్‌బాల్ క్రీడాకారుడు డేవిడ్ బెక్‌హామ్ భార్యగా కూడా ఆమె సుపరిచితులు.

    2. విక్టోరియా బెక్‌హామ్ సక్సెస్ మంత్రం ఏమిటి?

    కఠిన శ్రమ (Hard work), పట్టుదల (Persistence) మరియు క్రియేటివ్ విజువలైజేషన్ (Creative Visualisation) ఆమె సక్సెస్ మంత్రాలు. తన మీద తనకు ఉన్న అచంచలమైన నమ్మకమే తనను ఈ స్థాయికి చేర్చిందని ఆమె చెబుతారు.

    3. ఆమె ఫ్యాషన్ రంగంలోకి ఎలా వచ్చారు?

    సంగీత రంగంలో శిఖరాగ్రాన ఉన్నప్పుడే ఆమెకు ఫ్యాషన్ పట్ల ఆసక్తి పెరిగింది. 2008లో సొంతంగా ఫ్యాషన్ లేబుల్‌ను ప్రారంభించి, డిజైనర్‌గా తన ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టారు.

    • HT Telugu Desk
      ABOUT THE AUTHOR
      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

    Home/Lifestyle/Quote Of The Day: కష్టపడే తత్వం ఉంటే ఆకాశమే హద్దు: ఫ్యాషన్ ఐకాన్ విక్టోరియా బెక్‌హామ్ సక్సెస్ సీక్రెట్ ఇదే
