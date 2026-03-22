Tamanna Fine Jewellery Brand: సొంత జ్యూవెలరీ బ్రాండ్ పరిచయం చేసిన తమన్నా- లక్మే ఫ్యాషన్ వీక్లో గ్లామర్ ఫొటోలు!
Tamanna Lakme Fashion Week Own Brand: ముంబైలో జరుగుతున్న లక్మే ఫ్యాషన్ వీక్లో మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా తనదైన శైలిలో మెరిశారు. డిజైనర్ భూమిక శర్మ రూపొందించిన 'ఆఫ్టర్గ్లో' కలెక్షన్ కోసం ర్యాంప్పై నడిచిన తమన్నా తన సొంత జ్యువెలరీ బ్రాండ్ను కూడా తొలిసారిగా పరిచయం చేశారు.
టాలీవుడ్ నుంచి బాలీవుడ్ వరకు తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న మిల్కీ బ్యూటీ తమన్నా భాటియా ఫ్యాషన్ ప్రపంచంలో మరోసారి తన ముద్ర వేశారు. ముంబైలో జరుగుతున్న లక్మే ఫ్యాషన్ వీక్లో ప్రముఖ డిజైనర్ భూమిక శర్మ కోసం ఆమె షో స్టాపర్గా వ్యవహరించారు.
'బాహుబలి' వంటి భారీ చిత్రాల నుంచి ఇటీవలి 'స్త్రీ 2', 'జైలర్' చిత్రాల్లోని స్పెషల్ సాంగ్స్ వరకు తన నటనతో, డ్యాన్స్తో అలరిస్తున్న తమన్నా.. ఈ వేడుకలో తన ఫ్యాషన్ ఫిలాసఫీని పంచుకున్నారు.
సౌకర్యమే ప్రధానం: తమన్నా
ఫ్యాషన్ అంటే కేవలం ట్రెండ్స్ మాత్రమే కాదని, వ్యక్తిగత సౌకర్యం (Personal Comfort) కూడా ముఖ్యమని తమన్నా స్పష్టం చేశారు. "భూమిక శర్మ రూపొందించిన ఈ దుస్తుల్లో ర్యాంప్పై నడవటం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు నేను వేసుకున్న డ్రెస్సుల్లో ఇది అత్యంత సౌకర్యవంతమైనది. నేను తరచుగా చెప్పేలా, బట్టలైనా, నగ లైనా నాకు 'కాజువల్ గ్లామర్' అంటేనే ఇష్టం. ప్రతిరోజూ ధరించగలిగేలా, సౌకర్యంగా ఉండటమే నా ప్రాధాన్యత" అని తమన్నా పేర్కొన్నారు.
ఎరుపు రంగులో సరికొత్త వైవిధ్యం
ఈ షోలో భూమిక శర్మ తన సరికొత్త కలెక్షన్ 'ఆఫ్టర్గ్లో' (Afterglow)ను ఆవిష్కరించారు. తమన్నా ధరించిన రాయల్ బ్లూమ్ ప్రింట్తో కూడిన కోర్సెట్, మెరిసే సీక్విన్స్ స్కర్ట్, ఎంబ్రాయిడరీ దుపట్టా అందరినీ ఆకర్షించాయి.
సాధారణంగా ఎరుపు రంగు దుస్తులు అంటే కేవలం పెళ్లిళ్లకే పరిమితం అనే ముద్ర ఉంటుంది. కానీ, ఈ అవుట్ఫిట్ ఆ మూస పద్ధతిని బ్రేక్ చేసిందని తమన్నా ప్రశంసించారు. ఇది చూడటానికి ఎంతో మోడ్రన్గా, ఫెమినిన్గా ఉందని బ్యూటిపుల్ తమన్నా అభిప్రాయపడ్డారు.
తమన్నా సొంత నగల బ్రాండ్ అరంగేట్రం
ఈ ఫ్యాషన్ షో తమన్నాకు మరో రకమైన ప్రత్యేకతను తెచ్చిపెట్టింది. తమన్నా స్వయంగా డిజైన్ చేసిన తన సొంత జ్యువెలరీ లైన్ (Jewellery Line) నగలను తొలిసారిగా ఇక్కడే ధరించారు. "నా సొంత బ్రాండ్ నగలను ఇలా ఇండియన్ అవుట్ఫిట్తో ధరించడం ఇదే మొదటిసారి. ఇది నాకు చాలా స్పెషల్" అని తమన్నా ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. దీంతో తమన్నా తన సొంత నగల బ్రాండ్ను పరిచయం చేశారు.
ఆఫ్టర్గ్లో: సంప్రదాయం, వ్యక్తిత్వం
డిజైనర్ భూమిక శర్మ మాట్లాడుతూ.. 'ఆఫ్టర్గ్లో' కలెక్షన్ సంప్రదాయాన్ని గౌరవిస్తూనే, ఆధునిక ఆలోచనలు కలిగిన మహిళల కోసం రూపొందించామని తెలిపారు. తెలుపు, బేజ్ రంగులతో పాటు ఎరుపు, టీల్ రంగుల కలయికతో ఈ దుస్తులను తీర్చిదిద్దారు.
సౌకర్యాన్ని, గ్లామర్ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ తమన్నా చేసిన ఈ ర్యాంప్ వాక్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. తమన్నా అందాన్ని నెటిజన్స్ పొగుడుతున్నారు.