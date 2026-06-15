కోరిక ఉంటే సరిపోదు, నిబద్ధత ముఖ్యం: విజయంపై విన్స్ లంబార్డీ స్ఫూర్తిదాయక మాటలు
అమెరికన్ ఫుట్బాల్ దిగ్గజ కోచ్ విన్స్ లంబార్డీ చెప్పిన ఒక సూక్తి జీవితంలో గెలవాలనుకునే వారికి దిక్సూచిలా పనిచేస్తుంది. కేవలం గెలవాలనే కోరిక మాత్రమే కాకుండా, లక్ష్యం పట్ల చూపే నిబద్ధతే మనిషిని విజేతగా మారుస్తుందని ఆయన నొక్కిచెప్పారు.
జీవితంలో విజయం సాధించడం ఎలా? కష్ట సమయాల్లో అడుగులు వెనక్కి పడకుండా ముందుకు సాగడం ఎలా? ఈ ప్రశ్నలకు అమెరికన్ ఫుట్బాల్ చరిత్రలోనే అత్యంత విజయవంతమైన కోచ్గా పేరుగాంచిన విన్స్ లంబార్డీ ఒక అద్భుతమైన సూక్తితో సమాధానమిచ్చారు. క్రమశిక్షణ, పట్టుదలకు నిలువెత్తు రూపంగా నిలిచే లంబార్డీ మాటలు క్రీడలకే పరిమితం కాకుండా, ప్రతి ఒక్కరి జీవితానికి సరిగ్గా సరిపోతాయి.
"చాలా మంది వైఫల్యం చెందడానికి కారణం వారిలో కోరిక లేకపోవడం కాదు, నిబద్ధత లోపించడమే." - విన్స్ లంబార్డీ
ఈ చిన్న వాక్యం ప్రతి ఒక్కరినీ ఆలోచింపజేస్తుంది. ఉద్యోగం, విద్య లేదా వ్యక్తిగత లక్ష్యాలు.. ఇలా రంగం ఏదైనా సరే, అందరూ విజయం సాధించాలని కలలు కంటారు. సాధించాలనే కోరిక అందరిలోనూ సమానంగానే ఉంటుంది. కానీ, ఆ కోరికను నిజం చేసుకునే క్రమంలో నిబద్ధతతో పనిచేసేవారే విజేతలుగా నిలుస్తారని లంబార్డీ స్పష్టం చేశారు.
ఆశ వేరు.. ఆచరణ వేరు
ఏదైనా ఒక కొత్త లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నప్పుడు లేదా మెరుగైన భవిష్యత్తును ఊహించుకున్నప్పుడు మనలో కలిగే ఉత్సాహమే 'కోరిక'. అయితే ఆ ఉత్సాహం ప్రయాణం మొదట్లోనే ఉంటుంది. ప్రయాణంలో అడ్డంకులు ఎదురైనప్పుడు, అనుకున్న ఫలితం త్వరగా రానప్పుడు, లేదా విసుగు చెందినప్పుడు కూడా మనల్ని ముందుకు నడిపించేదే ‘నిబద్ధత’.
లక్ష్యం కష్టంగా మారినప్పటికీ, ప్రతిరోజూ పట్టుదలతో శ్రమించడం, దృష్టి మరల్చకుండా ప్రయత్నించడం నిబద్ధత ఉన్నవారికే సాధ్యమవుతుంది. వైఫల్యాలు, అడ్డంకులు ఎదురైనప్పుడు చాలా మంది తమ ప్రయత్నాన్ని విరమించుకుంటారు. వారు గెలవాలనే కోరికను వదులుకోరు, కానీ ఆ గెలుపు కోసం నిరంతరం శ్రమించే నిబద్ధతను కోల్పోతారు. ఇందుకే లంబార్డీ క్రమశిక్షణతో కూడిన నిబద్ధతకు అంతటి ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు.
సోషల్ మీడియా యుగంలో ఈ మాట ఎందుకు ముఖ్యం?
ప్రస్తుత సోషల్ మీడియా యుగంలో ఈ సూక్తి మరింత సందర్భోచితంగా మారింది. సామాజిక మాధ్యమాలలో కనిపిస్తున్న తక్షణ విజయాలు, రాత్రికి రాత్రే స్టార్లుగా మారిన వారి కథనాలు చూసి చాలా మంది భ్రమపడుతున్నారు. ఏ రంగంలోనైనా విజయం చాలా వేగంగా, సులువుగా వచ్చేస్తుందనే భావన యువతలో పెరుగుతోంది.
అయితే, ఆ విజయాల వెనుక ఉన్న సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని, సంవత్సరాల తరబడి పడ్డ కష్టాన్ని, ఎదుర్కొన్న అవమానాలను ఎవరూ గమనించడం లేదు. శాశ్వతమైన విజయం ఎప్పుడూ రాత్రికి రాత్రే రాదని, అది నిరంతర కృషి, అంకితభావం వల్లనే సాధ్యమవుతుందని లంబార్డీ మాటలు మనకు గుర్తుచేస్తున్నాయి. తాత్కాలిక ఉత్సాహం కంటే స్థిరమైన ప్రయత్నమే మిమ్మల్ని అనుకున్న స్థానానికి చేరుస్తుంది.
ఎవరీ విన్స్ లంబార్డీ?
1913లో జన్మించిన విన్సెంట్ థామస్ లంబార్డీ అమెరికన్ ఫుట్బాల్ చరిత్రలో ఒక తిరుగులేని నాయకుడు. గ్రీన్ బే ప్యాకర్స్ జట్టుకు కోచ్గా వ్యవహరించిన ఆయన, కేవలం ఏడు సీజన్లలోనే ఆ జట్టుకు ఐదు ఎన్ఎఫ్ఎల్ (NFL) టైటిళ్లను అందించారు. ఇందులో మొదటి రెండు చారిత్రాత్మక సూపర్ బౌల్ విజయాలు కూడా ఉన్నాయి.
క్రమశిక్షణ, అంకితభావం, అత్యుత్తమ ప్రతిభను కనబరచడం అనే సూత్రాలపైనే ఆయన తన కెరీర్ను నిర్మించుకున్నారు. క్రీడా ప్రపంచంలో అత్యంత గౌరవనీయమైన వ్యక్తిగా నిలిచిన లంబార్డీ 1970లో కన్నుమూశారు. ఆయన మరణించినప్పటికీ, కష్టపడే తత్వం, నాయకత్వ లక్షణాల గురించి ఆయన చెప్పిన మాటలు నేటికీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది అథ్లెట్లకు, వ్యాపారవేత్తలకు, యువతకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉన్నాయి.
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