Quote of the Day: మైదానంలోకి దిగితే ఈ లోకంతోనే సంబంధం ఉండదు.. మారడోనా ఫుట్బాల్ ఫిలాసఫీ
Quote of the Day: ఫుట్బాల్ మాంత్రికుడు డీగో మారడోనా అంటే కేవలం ఒక ఆటగాడు మాత్రమే కాదు, అది ఒక భావోద్వేగం. మైదానంలోకి అడుగుపెడితే ప్రపంచాన్నే మర్చిపోతానన్న ఆయన మాటల వెనుక ఉన్న లోతైన అర్థం, ఆయన జీవితంలోని చీకటి కోణాలు, 1986 ప్రపంచకప్ అద్భుతాలపై ఈ ప్రత్యేక కథనం.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా కోట్లాది మంది ఆరాధ్య దైవంగా భావించే పేరు - డీగో మారడోనా. ఫుట్బాల్ క్రీడపై కనీస అవగాహన లేని వారికి కూడా ఈ పేరు సుపరిచితమే. అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ చరిత్రను మలుపు తిప్పిన ఈ దిగ్గజం, తన ఆటతో ప్రత్యర్థులను కూడా ముగ్ధులను చేసేవారు. సమకాలీన ఫుట్బాల్ దిగ్గజాలు క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఆయన్ని "అసాధారణ మాంత్రికుడు" అని కొనియాడితే, లియోనెల్ మెస్సీ "అజరామరుడు" అని అభివర్ణించారు. 2020లో గుండెపోటుతో 60 ఏళ్ల వయసులో ఆయన కన్నుమూసినప్పటికీ, మారడోనా ఆలోచనలు నేటికీ క్రీడాకారులకు స్ఫూర్తినిస్తూనే ఉన్నాయి.
ఆ ఒక్క మాట.. కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తి
"మీరు మైదానంలోకి అడుగుపెట్టగానే జీవితం మాయమవుతుంది, సమస్యలు మాయమవుతాయి.. అక్కడ అంతా శూన్యం" అని మారడోనా ఒక సందర్భంలో పేర్కొన్నారు. ఆయన ఈ మాటలను సరిగ్గా ఎప్పుడు అన్నారో స్పష్టమైన ఆధారాలు లేనప్పటికీ, 2001లో అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్కు వీడ్కోలు పలికిన సమయంలో ఈ వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు భావిస్తారు. ఈ చిన్న వాక్యం వెనుక ఒక క్రీడాకారుడి మానసిక సంఘర్షణ, ఒత్తిడి నుంచి విముక్తి పొందే మార్గం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.
వివాదాల సుడిగుండం.. ఆటతోనే విముక్తి
మారడోనా జీవితం ఒక తెరచిన పుస్తకం, అందులో విజయాలతో పాటు ఎన్నో వివాదాలు ఉన్నాయి. మైదానం వెలుపల ఆయన జీవితం ఒక సర్కస్ను తలపించేది. పాపరాజీల వేధింపులు, మాదకద్రవ్యాల వ్యసనం, నపోలీలో ఉన్న సమయంలో ఇటాలియన్ మాఫియాతో సంబంధాలు ఉన్నాయనే ఆరోపణలు ఆయన్ని నిరంతరం వెంటాడేవి. వీటన్నింటికీ తోడు అర్జెంటీనా జట్టును ఒంటిచేత్తో గెలిపించాలనే విపరీతమైన ఒత్తిడి ఆయనపై ఉండేది.
కానీ, ఒక్కసారి ఆ తెల్లటి గీతను దాటి మైదానంలోకి అడుగుపెడితే చాలు, ఆ 105 x 68 మీటర్ల మైదానమే ఆయన ప్రపంచం. ఆ 90 నిమిషాల పాటు మారడోనా ఒక స్వేచ్ఛా విహంగం. బయట ప్రపంచంలోని వివాదాలు, ఒత్తిళ్లు ఏవీ ఆ పచ్చిక బయళ్లపైకి చేరేవి కావు. ఒక బంతి, ఎదురుగా ప్రత్యర్థి, కళ్లముందు గోల్ పోస్ట్.. ఇవే ఆయన సర్వస్వం. జీవితం ఎంత క్లిష్టంగా ఉన్నా, ఫుట్బాల్ ఆట మాత్రం చాలా సరళమైందని ఆయన నమ్మేవారు.
1986 ప్రపంచకప్: ఒక వ్యక్తి సైన్యంలా..
అర్జెంటీనా తరపున 91 మ్యాచ్లు ఆడిన మారడోనా 34 గోల్స్ చేశారు. నాలుగు ప్రపంచకప్లలో పాల్గొన్నప్పటికీ, 1986 మెక్సికో ప్రపంచకప్ ఆయన కెరీర్లోనే కలికితురాయి. ఆ టోర్నీలో ఆయన చూపిన ప్రతిభ వర్ణనాతీతం. ముఖ్యంగా ఇంగ్లాండ్తో జరిగిన క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.
ఆ మ్యాచ్లో మారడోనా చేసిన రెండు గోల్స్ ఫుట్బాల్ చరిత్రలో అత్యంత చర్చనీయాంశమయ్యాయి. మొదటిది, చేతితో బంతిని నెట్టి చేసిన గోల్. దీన్ని ఆయనే స్వయంగా "హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్" (దేవుడి చేయి) అని పిలుచుకున్నారు. ఇక రెండో గోల్ చేయడానికి ఆయన ఐదుగురు ఇంగ్లాండ్ డిఫెండర్లను దాటుకుంటూ వెళ్లిన తీరు అద్భుతం. 2002లో ఫిఫా నిర్వహించిన పోలింగ్లో ఇది "శతాబ్దపు ఉత్తమ గోల్" (Goal of the Century) గా గుర్తింపు పొందింది.
నేటి తరానికి మెస్సీ లేదా రొనాల్డో ఆదర్శం కావచ్చు, కానీ వారందరికీ మార్గదర్శి మాత్రం మారడోనానే. ఆయన కేవలం ఆటగాడు మాత్రమే కాదు, ఆట ద్వారా జీవితాన్ని ఎలా జయించాలో నేర్పిన ఒక తత్వవేత్త.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. డీగో మారడోనా ఎప్పుడు మరణించారు?
డీగో మారడోనా 2020 నవంబర్ 25న అర్జెంటీనాలోని తన నివాసంలో గుండెపోటుతో మరణించారు. అప్పటికి ఆయన వయస్సు 60 ఏళ్లు.
2. 'హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్' అంటే ఏమిటి?
1986 ప్రపంచకప్ క్వార్టర్ ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్పై మారడోనా తన చేతిని ఉపయోగించి ఒక గోల్ చేశారు. అప్పట్లో వీడియో అసిస్టెంట్ రెఫరీ (VAR) సాంకేతికత లేకపోవడంతో దానిని గోల్గా పరిగణించారు. ఆ గోల్ దేవుడి సహాయంతోనే జరిగిందని మారడోనా వ్యాఖ్యానించడంతో దానికి ఆ పేరు వచ్చింది.
3. మారడోనా ఎన్ని ప్రపంచకప్లు ఆడారు?
మారడోనా మొత్తం నాలుగు ఫిఫా ప్రపంచకప్లలో (1982, 1986, 1990, 1994) అర్జెంటీనాకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 1986లో తన జట్టుకు ప్రపంచకప్ అందించారు.
4. మారడోనా ప్రసిద్ధ కోట్ అర్థం ఏమిటి?
"మైదానంలోకి దిగితే ప్రపంచం మాయమవుతుంది" అనే కోట్ ద్వారా ఆయన చెప్పదలచుకున్నది ఏమిటంటే.. క్రీడ అనేది మనిషి తన వ్యక్తిగత బాధలను, బాహ్య ప్రపంచ ఒత్తిళ్లను మర్చిపోయేలా చేసే ఒక గొప్ప సాధనం.
