    Quote of the Day: మెస్సీ సక్సెస్ మంత్ర: అత్యుత్తమ నిర్ణయాలు మెదడుతో కాదు.. అంతరాత్మతోనే సాధ్యం

    Quote of the Day: ఫుట్‌బాల్ మాంత్రికుడు లియోనెల్ మెస్సీ తన అద్భుతమైన కెరీర్ వెనుక ఉన్న రహస్యాన్ని పంచుకున్నారు. అతిగా ఆలోచించడం కంటే అంతరాత్మ ప్రబోధాన్ని (Instinct) నమ్మడమే తన విజయానికి కీలకమని ఆయన చెబుతున్నారు.

    Published on: Apr 28, 2026 9:45 AM IST
    By HT Telugu Desk | Edited by Praveen Kumar Lenkala
    Quote of the Day: లియోనెల్ మెస్సీ.. ఈ పేరు వింటేనే ఫుట్‌బాల్ మైదానం పులకించిపోతుంది. రికార్డుల రారాజుగా, ప్రపంచ ఫుట్‌బాల్ చరిత్రలో 'గ్రేటెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్' (GOAT) గా నిలిచిన మెస్సీ ప్రయాణం అంత సులభంగా ఏమీ సాగలేదు. అర్జెంటీనా వీధుల నుంచి ప్రపంచ విజేతగా నిలిచే వరకు ఆయన ఎన్నో సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. అయితే, మైదానంలో మెరుపు వేగంతో ఆయన తీసుకునే నిర్ణయాల వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాన్ని మెస్సీ ఒక సందర్భంలో వెల్లడించారు. నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో తడబడే సగటు మనిషికి ఆయన మాటలు ఒక దిక్సూచిలా పనిచేస్తాయి.

    ఫుట్‌బాల్ మాంత్రికుడు లియోనెల్ మెస్సీ
    ఫుట్‌బాల్ మాంత్రికుడు లియోనెల్ మెస్సీ

    ఆలోచన కంటే అనుభూతికే ప్రాధాన్యం

    "అత్యుత్తమ నిర్ణయాలు మెదడుతో తీసుకునేవి కావు.. అవి మన అంతరాత్మ నుంచి పుట్టాలి," అని మెస్సీ పేర్కొన్నారు. వినడానికి ఇది చాలా సరళంగా అనిపించినా, దీని వెనుక లోతైన అర్థం ఉంది. సాధారణంగా మనం ఏదైనా చిన్న నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా ఎన్నో లెక్కలు వేస్తాం. లాభనష్టాలను బేరీజు వేస్తూ కాలాన్ని వృథా చేస్తాం. కానీ మెస్సీ దృష్టిలో మెదడు విశ్లేషణ చేసేటప్పుడు చాలా నెమ్మదిగా పని చేస్తుంది. ఇది మనలో సందేహాలను, భయాన్ని పెంచుతుంది. ఫలితంగా మనం తీసుకునే నిర్ణయం పట్ల మనకే నమ్మకం ఉండదు.

    అదే సమయంలో 'ఇన్‌స్టింక్ట్' లేదా అంతరాత్మ ప్రబోధం అనేది మన గత అనుభవాలు, శిక్షణ, అలవాట్ల నుంచి పుడుతుంది. ఫుట్‌బాల్ ఆటలో ఆలోచించే సమయం ఉండదు. బంతిని పాస్ చేయాలా, డ్రిబుల్ చేయాలా లేక గోల్ కొట్టాలా అనేది క్షణాల్లో నిర్ణయించుకోవాలి. ఇక్కడ మెదడు కంటే మన సహజ సిద్ధమైన నైపుణ్యమే పనిచేస్తుంది. నిత్య జీవితంలో కూడా మనం లక్ష్యాల వైపు వెళ్లేటప్పుడు అతిగా విశ్లేషించి అయోమయానికి గురికాకుండా, మన అంతరాత్మ చెప్పే మాట వినడం ముఖ్యమని మెస్సీ సూచిస్తున్నారు.

    మెస్సీ చెప్పిన మూడు సూత్రాలు

    ఈ 'ఇన్‌స్టింక్ట్'ను మన దైనందిన జీవితంలో ఎలా అన్వయించుకోవచ్చో మెస్సీ తన అనుభవంతో వివరించారు. ముఖ్యంగా నిర్ణయాలు తీసుకోలేక స్తంభించిపోయే (Analysis Paralysis) పరిస్థితుల నుంచి బయటపడటానికి ఇవి సహాయపడతాయి:

    • మొదటి ఆలోచనే ముఖ్యం: ఏదైనా సమస్య ఎదురైనప్పుడు మెదడు విశ్లేషణ మొదలుపెట్టకముందే వచ్చే మొదటి ఆలోచనను గమనించండి. చాలా వరకు అదే సరైన పరిష్కారంగా మారుతుంది.
    • సమయ పరిమితి (Thin-slicing): క్లిష్టమైన సమస్యలను పరిష్కరించేటప్పుడు గంటల కొద్దీ సమయం తీసుకోకండి. ఒక నిమిషం లేదా నిర్ణీత సమయం పెట్టుకుని, ఆ లోపే ఒక నిర్ణయానికి రావడానికి ప్రయత్నించండి. ఇది మెదడుపై ఒత్తిడిని తగ్గించి, అంతరాత్మను ఉత్తేజితం చేస్తుంది.
    • శారీరక కదలిక: ఆలోచనల్లో చిక్కుకుపోయినప్పుడు ఒక్కసారి దీర్ఘంగా ఊపిరి పీల్చుకోవడం లేదా అటు ఇటు నడవడం ద్వారా మెదడును ప్రశాంతం చేయవచ్చు. ఇది మీ నాడీ వ్యవస్థను రీసెట్ చేసి, మళ్లీ పనిపై ఏకాగ్రత పెట్టేలా చేస్తుంది.

    రికార్డుల రారాజు ప్రస్థానం

    1987లో అర్జెంటీనాలోని రోసారియోలో జన్మించిన మెస్సీ, 13 ఏళ్లకే బార్సిలోనా క్లబ్‌లో చేరారు. కేవలం 17 ఏళ్ల వయసులో బార్సిలోనా సీనియర్ జట్టులో అరంగేట్రం చేసి, ఆ క్లబ్ తరపున 672 గోల్స్ సాధించి చరిత్ర సృష్టించారు. 10 లా లిగా టైటిళ్లు, 4 ఛాంపియన్స్ లీగ్ విజయాలతో సాటిలేని ఆటగాడిగా నిలిచారు. ఆ తర్వాత పారిస్ సెయింట్ జెర్మైన్ (PSG) తరపున ఆడి, ప్రస్తుతం అమెరికాలోని ఇంటర్ మయామి క్లబ్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.

    మెస్సీ కెరీర్‌లో మకుటాయమానమైన ఘట్టం 2022 ఫిఫా ప్రపంచ కప్ విజయం. అర్జెంటీనాకు సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ప్రపంచ కప్ అందించి తన చిరకాల స్వప్నాన్ని నెరవేర్చుకున్నారు. మైదానంలో ఆయన తీసుకునే 'క్షణిక నిర్ణయాలే' ఆయన్ని ఈ స్థాయికి చేర్చాయని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

      HT Telugu Desk

      హెచ్ టీ తెలుగు డెస్క్ టీమ్ సుశిక్షితులైన, సుదీర్ఘ అనుభవం ఉన్న జర్నలిస్టులతో కూడిన బృందం. ప్రాంతీయ, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వార్తలు సహా అన్ని విభాగాలకు ఆయా రంగాల వార్తలు అందించడంలో నైపుణ్యం కలిగిన సబ్ ఎడిటర్లతో కూడిన బృందం. జర్నలిజం విలువలను, ప్రమాణాలను కాపాడుతూ జర్నలిజంపై అత్యంత మక్కువతో పనిచేస్తున్న బృందం. సంపూర్ణ వార్తావిలువలతో కూడిన కథనాలను పాఠకుల ముందుకు తెస్తున్న బృందం.Read More

