ఫిఫా ఫ్యాన్స్కు అమెరికా బంపర్ ఆఫర్: ఫాస్ట్ ట్రాక్ వీసా వ్యవస్థ
ఫిఫా 2026 ప్రపంచకప్ కోసం అమెరికా పర్యటనకు వచ్చే అంతర్జాతీయ అభిమానుల కోసం సరికొత్త 'ఫాస్ట్-ట్రాక్' వీసా వ్యవస్థను రూపొందించింది. టికెట్లు ఉన్నవారికి వీసా అపాయింట్మెంట్లు త్వరితగతిన లభిస్తాయి. అయితే, టికెట్ కొన్నంత మాత్రాన అమెరికాలోకి ప్రవేశం ఖాయం కాదని అమెరికా ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది.
2026లో అమెరికాలో జరగనున్న ఫిఫా ప్రపంచకప్ (FIFA World Cup 2026) కోసం లక్షలాది మంది అభిమానులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో, వారికి త్వరితగతిన వీసాలు అందించేందుకు ట్రంప్ ప్రభుత్వం సోమవారం కొత్త వ్యవస్థను ఆవిష్కరించింది.
ప్రాధాన్యత ఖాయం: ఫిఫా మ్యాచ్ టికెట్లు ఉన్న అంతర్జాతీయ అభిమానులకు వీసా ఇంటర్వ్యూ అపాయింట్మెంట్ల విషయంలో ప్రాధాన్యత ఇచ్చేందుకు ఈ కొత్త వ్యవస్థ హామీ ఇస్తోంది.
ఎంతమంది రావచ్చు?: ఈ టోర్నమెంట్కు ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 50 లక్షల నుంచి కోటి మంది వరకు సందర్శకులు వస్తారని అంచనా.
'ఫిఫా పాస్' కీలకం: 'ఫిఫా పాస్' ద్వారా టిక్కెట్లు కొనుగోలు చేసిన అభిమానులు స్టేట్ డిపార్ట్మెంట్తో 'ఫాస్ట్ ట్రాక్' అపాయింట్మెంట్లను ఏర్పాటు చేసుకునే అవకాశం లభిస్తుంది. సాధారణ వీసా దరఖాస్తుదారుల కంటే వీరు ముందు వరుసలో ఉంటారు.
నిర్వహణ: ప్రపంచకప్ను పర్యవేక్షిస్తున్న అంతర్జాతీయ సంస్థ అయిన ఫిఫా (FIFA)నే ఈ టికెటింగ్, ప్రాధాన్యత వ్యవస్థను నిర్వహిస్తుంది.
ప్రవేశం గ్యారెంటీ కాదు: టికెట్ ఉన్నా భద్రతా తనిఖీలు తప్పవు
అయితే, మ్యాచ్ టికెట్లు ఉన్నంత మాత్రాన అమెరికాలోకి ప్రవేశం ఖాయమని అనుకోవద్దని అమెరికా ప్రభుత్వం గట్టిగా స్పష్టం చేసింది. భద్రత విషయంలో ఎలాంటి రాజీ ఉండబోదని తెలిపింది.
"టికెట్ కొనుగోలు చేసినంత మాత్రాన వీసా లభించినట్లు కాదు. దేశంలోకి ప్రవేశం కూడా ఖాయం కాదు. టికెట్ కేవలం వినియోగదారుడికి వీసా అపాయింట్మెంట్ను వేగవంతం చేస్తుందంతే. అభిమానులకు లభించే ఏకైక ప్రయోజనం వేగవంతమైన అపాయింట్మెంట్ సమయమే. కానీ, బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్లు, భద్రతా ప్రోటోకాల్స్లో ఎలాంటి మార్పు ఉండదు" అని స్టేట్ సెక్రటరీ మార్కో రూబియో వివరించారు.
దీని అర్థం ఏమిటంటే.. ఇప్పటివరకు టికెట్లు కొనుగోలు చేసిన సుమారు 10 లక్షల మంది విదేశీ అభిమానులకు, వేగవంతమైన వీసా ఇంటర్వ్యూ అపాయింట్మెంట్ లభించినప్పటికీ, భద్రతా తనిఖీలలో అర్హత సాధించకపోతే ప్రవేశం నిరాకరణకు గురయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
రికార్డు స్థాయిలో టికెట్ విక్రయాలు: ట్రంప్ హర్షం
ఫిఫాపై వైట్హౌస్ ఏర్పాటు చేసిన టాస్క్ ఫోర్స్ సమావేశంలో ట్రంప్ మాట్లాడుతూ, ఫిఫా ప్రపంచకప్ 2026 చరిత్రలో నిలిచిపోయేలా విజయవంతం చేయడానికి తమ వద్ద ఉన్న ప్రతి వనరును ఉపయోగించాలని తన ప్రభుత్వానికి ఆదేశించినట్లు తెలిపారు.
"ఇది అత్యంత గొప్ప టోర్నమెంట్ కాబోతోందని నేను అనుకుంటున్నాను. టికెట్ విక్రయాల్లో ఇప్పటికే రికార్డులు సృష్టిస్తున్నాం" అని ట్రంప్ ఆనందం వ్యక్తం చేశారు.
సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ మార్కో రూబియో కూడా అభిమానులు ఆఖరి నిమిషం వరకు వేచి ఉండకుండా, వీలైనంత త్వరగా టికెట్లు కొనుగోలు చేసి వీసాకు దరఖాస్తు చేసుకోవాలని సూచించారు.
ఫిఫా అధ్యక్షుడు ఆశాభావం: 50 లక్షల నుంచి కోటి మంది రాక
ఫిఫా అధ్యక్షుడు జియానీ ఇన్ఫాంటినో మాట్లాడుతూ, త్వరలో ఆరు నుంచి ఏడు మిలియన్ల టిక్కెట్లను విక్రయించాలని తాము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా 50 లక్షల నుంచి కోటి మంది వరకు ఈ పోటీ కోసం అమెరికాకు వస్తారని ఆయన అంచనా వేశారు.
"ఈ 'ఫిఫా పాస్' (FIFA Pass)తో, ఫుట్బాల్ అభిమానులు చట్టబద్ధమైన టిక్కెట్ను కొనుగోలు చేశారో లేదో నిర్ధారించుకోవచ్చు. వారికి వీసా పొందడం నుంచి మొదలుకొని, దేశంలోకి వచ్చి టోర్నీని ఆస్వాదించే వరకు అత్యుత్తమ పరిస్థితులను కల్పించగలం" అని ఇన్ఫాంటినో ఓవల్ ఆఫీస్ (Oval Office)లో వివరించారు.
ఫిఫా నివేదిక ప్రకారం, ఇప్పటికే 212 దేశాలు, ప్రాంతాల అభిమానులు టికెట్లు కొనుగోలు చేశారు. అయితే, అత్యధిక టికెట్ కొనుగోలుదారులు ప్రస్తుతం ఆతిథ్య దేశాలైన అమెరికా, మెక్సికో, కెనడా నుంచే ఉన్నారు.
