Virat Kohli birthday : నిన్ను మించినోడు ఎవడైనా ఉన్నాడా?- హ్యాపీ బర్త్డే కింగ్ కోహ్లీ
క్రికెట్ మైదానంలో పట్టుదలకు, కఠిన శ్రమకు మారుపేరుగా నిలిచిన టీమిండియా దిగ్గజం విరాట్ కోహ్లీ పుట్టినరోజు నేడు. 38 వయస్సులోనూ ఫిట్నెస్లో యువకులను తలదన్నేలా దూసుకెళుతున్న మన 'కింగ్' మైండ్సెట్, ఆయనలోని బలమైన కోణాలపై ప్రత్యేక, స్ఫూర్తిదాయక కథనం మీకోసం..
ప్రపంచ క్రికెట్ చరిత్రలో ఎందరో దిగ్గజాలు వచ్చారు, ఎన్నో రికార్డులు నెలకొల్పారు. కానీ ఆట పట్ల అంకితభావం, మైదానంలో శ్రమ, అపారమైన మానసిక స్థైర్యంతో ఒక తరం క్రీడాకారుల ఆలోచనా విధానాన్నే మార్చేసిన మహోన్నత క్రీడాకారుడు విరాట్ కోహ్లీ అని అనడంలో సందేహమే లేదు! నేడు ఈ రన్ మిషన్ తన 38వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది అభిమానులతో పాటు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని క్రికెట్ ప్రేమికులు కూడా పండుగ వాతావరణంలో మునిగిపోయారు! తమ ఫేవరెట్ క్రికెట్ హీరోకు బర్త్డే విషెష్ చెబుతూ వాట్సాప్, ఇన్స్టాగ్రామ్లను హోరెత్తించేస్తున్నారు.
విరాట్ కోహ్లీ బ్యాటింగ్ దిగినా, స్లిప్లో కళ్లు చెదిరే క్యాచ్ పట్టినా ఇచ్చే ఎనర్జీ వర్ణనాతీతం. గల్లీల నుంచి స్టేడియంల వరకు ప్రతీ యంగ్ క్రికెటర్ 'విరాట్ లాగా ఆడాలి, విరాట్లాగా ఫిట్గా ఉండాలి' అని కలలు కనడానికి కారణం ఆయన చూపిన అసాధారణమైన బాట! ఒక సాధారణ దిల్లీ కుర్రాడి నుంచి ప్రపంచ క్రికెట్ను ఏలే 'కింగ్'గా ఎదిగిన కోహ్లీ సుదీర్ఘ ప్రయాణం వెనుక ఉన్న మైండ్సెట్, హార్డ్వర్క్ని కచ్చితంగా అందరు తెలుసుకోవాలి.
శ్రమకు మారుపేరు: విరాట్ కోహ్లీ సక్సెస్ మైండ్సెట్..
విరాట్ కోహ్లీ విజయం వెనుక ఉన్న రహస్యం.. ఆయన ప్రతిభ మాత్రమే కాదు; దానికి తోడైన నిరంతర శ్రమ. 2014 ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఆఫ్ స్టంప్ బయట పడే బంతులకు వరుసగా అవుటై తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్న సమయంలో చాలామంది కోహ్లీ కెరీర్ ముగిసిపోయిందన్నారు. కానీ అదే కోహ్లీ ఐదు వారాల పాటు జిమ్లోనే కఠిన సాధన చేస్తూ, బ్యాటింగ్ స్టాన్స్ మార్చుకుని, 2016 నాటికి ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ బ్యాటర్గా ఎదిగాడు.
కోహ్లీని 'కింగ్' చేసిన పాజిటివ్ అంశాలు :
కఠినమైన ఫిట్నెస్ సంస్కృతి: భారత క్రికెట్ జట్టులో ఫిట్నెస్కు ఒక కొత్త డెఫినిషన్ తీసుకొచ్చిన ఘనత కోహ్లీదే. చోలే భటూరేలను ప్రాణంగా ఇష్టపడే ఈ దిల్లీ అబ్బాయి, జట్టు కోసం, భారత్ కోసం తన ఆహారపు అలవాట్లను పూర్తిగా మార్చుకుని కఠినమైన వీగన్ డైట్ను పాటిస్తున్నాడు. ఇది ఆయన క్రమశిక్షణకు నిదర్శనం.
ఛేజ్ మాస్టర్ అండ్ ప్రెజర్ హ్యాండ్లింగ్: లక్ష్య ఛేదనలో విరాట్ కోహ్లీ తర్వాతే ఎవరైనా! ఎంతటి ఒత్తిడి ఉన్నా, రన్ రేట్ ఎంత పెరిగినా ప్రశాంతంగా మ్యాచ్ను ముగించే శైలి ఆయన సొంతం. 2022 టీ20 ప్రపంచకప్లో పాకిస్థాన్పై మెల్బోర్న్లో ఆడిన 82 పరుగుల ఇన్నింగ్స్ ఆయన మానసిక బలానికి శిఖరాగ్ర ఉదాహరణ. ఈ ఇన్నింగ్స్ని కోహ్లీ ఫ్యాన్స్ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేరు.
ఆన్-ఫీల్డ్ ఎనర్జీ అండ్ విన్నింగ్ యాటిట్యూడ్: 100వ ఓవర్లో అయినా సరే బౌండరీ లైన్ దగ్గర డైవ్ చేసి బంతిని ఆపే తపన, సహచర బౌలర్ వికెట్ తీస్తే తన వికెట్ పడినట్లు సంబరాలు చేసుకునే నైజం జట్టులో గెలుపు కాంక్షను రగిలిస్తాయి.
తప్పుల నుంచి నేర్చుకుంటూ.. తనను తాను మలుచుకుంటూ!
ఎంతటి దిగ్గజమైనా మనిషే కదా! విరాట్ కోహ్లీ కెరీర్లోనూ కొన్ని నెగిటివ్స్, సవాళ్లు ఎదురయ్యాయి. కానీ వాటిని గుర్తించి దిద్దుకోవడమే ఆయనను నిజమైన 'లెజెండ్'గా నిలబెట్టింది.
కెరీర్ ప్రారంభంలో ప్రత్యర్థి బౌలర్లు లేదా అంపైర్లపై తీవ్ర భావోద్వేగాలు ప్రదర్శించేవారు. కానీ కాలక్రమేణా ఆ ఆవేశాన్ని పరుగుల ఆకలిగా మలచుకుని, మైదానంలో పరిణతి చెందిన నాయకుడిగా మారారు. ఇప్పుడు కూడా కోహ్లీ అగ్రెసివ్గానే ఉంటారు. కానీ ఆ అగ్రెషన్కి గోల్ చేరింది.
సుదీర్ఘ కాలం పాటు ఐసీసీ ట్రోఫీ గెలవలేదనే విమర్శలు, రెండేళ్లకు పైగా సెంచరీ రాక ఎదురైన కష్టకాలాన్ని విరాట్ కోహ్లీ ఎంతో వినమ్రంగా స్వీకరించారు. ఆట నుంచి చిన్న విరామం తీసుకుని మానసికంగా పునరుజ్జీవనం పొంది, 2023 వన్డే ప్రపంచకప్లో ఏకంగా 711 పరుగులు చేసి ఆల్-టైమ్ రికార్డు నెలకొల్పారు!
తరాలపాటు నిలిచే స్ఫూర్తి..
విరాట్ కోహ్లీ కేవలం ఒక క్రికెటర్ మాత్రమే కాదు; ఓటమి ఎదురైనప్పుడు ఎలా నిలబడాలో, విమర్శకులు రాళ్లు విసిరినప్పుడు వాటితోనే గోడలు కట్టి, సామ్రాజ్యాన్ని ఎలా నిర్మించుకోవాలో నేర్పించిన మార్గదర్శి!
ఈ వయసులో కూడా ఆయన గ్రౌండ్లో చూపిస్తున్న అంకితభావం ప్రతి యువకుడికి ఒక సందేశం: "నీ శ్రమ నిజాయితీగా ఉంటే, విజయం నీ కాళ్ల దగ్గరకు రాక తప్పదు."
హ్యాపీ బర్త్డే కింగ్ కోహ్లీ!
- ABOUT THE AUTHORChitturi Eswara Karthikeya Sharath
శరత్ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్పీరియెన్స్తో ఇక్కడ బిజినెస్, ఆటో, టెక్, పర్సనల్ ఫైనాన్స్, నేషనల్- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్లో కంటెంట్ రైటర్గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More